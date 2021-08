Bordet y Cabandié definen acciones en materia ambiental para distintas localidades entrerrianas

“Estos temas son vitales en nuestras agendas provincial y nacional”, sostuvo el mandatario.



El gobernador Bordet aseguró que “se está trabajando en lo inmediato y en la planificación a mediano y largo plazo de distintos tipos de acciones para que tiendan a normalizar la situación hídrica. Ahora hay estiaje pero también se asisten a épocas y periodos de crecientes extraordinarias. Entonces, estos temas soy vitales en nuestras agendas provinciales y nacionales, y también articulando mucho con los municipios ", apuntó.



En ese marco, sostuvo que “hay un apoyo muy importante del gobierno nacional en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en grandes ciudades, como en Concordia, donde se está ejecutando la obra, o en Paraná, donde conversamos con el intendente Bahl y el ministro Cabandié para poder avanzar en una planta. Pero también en ciudades pequeñas de la provincia donde se llega con una solución integral para el tratamiento de los residuos que es algo muy importante y le da mejor calidad de vida a todos los vecinos. Y esta forma de trabajo entre Nación, provincia y municipio nos está dando muy buenos resultados”, expresó el gobernador.



Tras un encuentro mantenido en Centro Provincial de Convenciones (CPC) el gobernador y el ministro, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente Adán Bahl, entregaron maquinarias y equipos para la municipalidad de Paraná, por un monto de 37 millones de pesos, en una acto concretado en la Casa de la Costa de la capital entrerriana.



El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Producción, Juan José Bahillo; y la secretaria de Ambiente, Daniela García. También estuvo junto al ministro Cabandié la jefa de la Unidad del Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Soledad Cantero.



Trabajo articulado



El gobernador Bordet definió la actividad como "muy importante", y agradeció al ministro Cabandié y a su equipo por "avanzar en una agenda común que hay entre provincia y Nación en materia ambiental habida cuenta del proceso de cambio climático que ocurre en el país, el mundo y que nuestra provincia no escapa con el estiaje del río Paraná que se prolonga desde hace prácticamente un año y medio con picos como los que se está asistiendo actualmente".



Precisó que se está trabajando "en lo inmediato y en la planificación en el mediano y largo plazo de distintos tipos de acciones para que tiendan a normalizar situaciones porque ahora hay estiaje pero también se asisten a épocas y periodos de crecientes extraordinarias. Entonces, estos temas soy vitales en nuestras agendas provinciales y nacionales, y también articulando mucho con los municipios que tienen sistemas de recolección de residuos y de tratamientos a través de plantas de residuos, y lo que es en materia ambiental y con tratamiento de efluentes se viene realizando a través de Enohsa", apuntó el gobernador.



En este sentido destacó la "inversión histórica que hay en la provincia con Enrique Cresto” y mencionó el trabajo “con distintas redes, plantas y una demanda de muchos años y que hoy estamos desarrollando en municipios, comunas y juntas de gobierno".



En ese marco, adelantó que el próximo martes 17 agosto se firmará convenios con 10 comunas y municipios pequeños para tener plantas de tratamiento de efluentes que no tenían. "Todo esto contribuye a mejorar el ambiente", remarcó.



Luego mencionó el encuentro que mantuvo la semana pasada con el ministro Cabandié donde se realizó el lanzamiento de un programa en relación a la sustentabilidad de las áreas costeras del río Uruguay, y agregó que ahora se abordan temas “muy importantes” en relación a la costa del río Paraná, de acciones para mitigar la bajante del río, y “también en el municipio de Paraná con equipamiento y maquinarias para poder generar un mejor tratamiento de los residuos sólidos urbanos".



Tratamiento de residuos



Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, apuntó que "los residuos sólidos urbanos son competencia local, y hoy intentamos desde Nación, junto a las provincias y municipios, palear esa situación. Por ese motivo se hacen distintas plantas de tratamiento en todo el país. Concordia es una, y también equipando a municipios, en este caso con una inversión de 37 millones de pesos en Paraná con equipamiento para el tratamiento, y una planta y campanas para El Pingo".



Recordó también algunos detalles en torno a la inversión de más de 500 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos para mitigar las consecuencias del cambio climático ciudades costeras del río Uruguay, con financiamiento del Banco Mundial. En cuanto a la bajante del río Paraná con parámetros similares a la de 1944, dijo que se "necesita también tener la intervención por eso se está en etapa de licitación y compra de faros de conservación que incluye infraestructura, cámaras, drones, equipamiento, entre otros”.



Señaló que “ya están en construcción dos de esos faros, son cinco en total, que estamos haciendo con la transparencia debida, por eso a veces los procesos de licitación llevan tiempo, pero es así como se tiene que manejar el Estado, con transparencia y con mecanismos públicos".



"Creo que la bajante del Paraná es la metáfora que nos tiene que llamar la atención a todos como sociedad, como humanidad; es una necesidad que tenemos de ir adaptándonos, porque los bienes naturales son los recursos escasos del siglo XXI; y sin esos bienes naturales no vamos a conocer la vida como la conocemos hasta ahora", advirtió.



En ese sentido, refirió que "el informe de la ONU sobre la aceleración y las consecuencias del cambio climático está muy presentes en todo el país, pero también en el mundo; y sobre todo en el hemisferio norte, aunque no discrimina el hemisferio sur. Por eso es que tenemos que ir en un camino donde lo que hagamos sea de forma sostenible y eso es un cambio cultural, con el sector productivo, con el Estado, con la ciudadanía. Por ello apelamos a esta concientización”.



Destacó que "por eso con el gobernador firmamos la semana pasada un acta acuerdo, para ir trabajando en pos de un área protegida, un nuevo parque nacional en la provincia de Entre Ríos, y tenemos que ir avanzando en esta agenda".



Respecto a las quemas de pastizales, señaló que “si uno compara lo que significó el año pasado con este ha habido un avance importante, en términos de que han disminuido los focos ígneos; no significa que estemos exentos porque hasta hace pocos días todavía seguían algunos focos activos. La provincia está trabajando muy bien con el combate a los incendios forestales y desde Nación estamos apuntando esa tarea”.



"Siempre falta algo y lo tenemos muy presente, a veces la Justicia tiene tiempos que no son los de la gente, lamentablemente", dijo e hizo notar que en un incendio forestal "hay tres patas: el que prende; el que tiene que apagarlo, en este caso el Estado; y el que tiene que reprender al que lo prendió; y si falla la Justicia, que es la que debe reprender, castigar en el marco de la ley a quien lo prendió, se va a seguir haciendo”.



“Por eso los faros de conservación, que es un abordaje que hacemos desde Parques Nacionales, donde hay un abordaje social y donde las personas que están destinadas en cada punto conversan con los distintos actores, con los puesteros, para adquirir métodos sostenibles en el caso en que necesitan renovar pastura y para que no se hagan sin planificación y en simultaneidad, ya que eso genera focos que después cuesta mucho tiempo y dinero apagarlos”, agregó.



Y reiteró: “Hoy estamos mucho mejor que lo que significó el año pasado, a pesar de que la bajante del río es peor este año. Esperemos que sigamos en ese sentido y también hay que seguir exigiendo a la Justicia que pueda trabajar en pos de los habitantes de toda la costa del Paraná y de la naturaleza”.



Maquinaria para Paraná



“Desde el Municipio avanzamos en un Plan Ambiental, sobre todo en la gestión de residuos sólidos urbanos. Cuando asumimos, Paraná estaba al borde de una crisis sanitaria por las dificultades en la recolección. Hoy la basura ya no es un problema en la ciudad. De todos modos, buscamos incorporar otras variables, como la separación en origen y la inclusión social de los recuperadores urbanos. En ese sentido, el equipamiento recibido a través de los distintos programas de Nación, es un gran aporte".



Así lo manifestó el intendente de Paraná, Adán Bahl, al recibir equipamiento para el municipio de Paraná, a través de los distintos programas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.



Y agregó: "Los municipios tenemos la gran responsabilidad de hacer más sustentable la vida en nuestras ciudades y para eso, necesitamos el acompañamiento de la Nación y de la provincia".



En la Casa de la Costa de la municipalidad de Paraná, el ministro nacional y el gobernador Bordet le entregaron al intendente los siguientes elementos: un autoelevador de 1500 kg, dos camiones caja cerrada con plataforma hidráulica trasera, una minicargadora de 55 HP, una pala frontal de 125 HP, dos balanzas de piso para 1500 kg., una enfardadora doble cajón vertical y dos puntos verdes móviles de arrastre.



Los puntos verdes móviles y la maquinaria apuntan a facilitar y potenciar la tarea de los recuperadores en la Planta Clasificadora de la ciudad.



Las herramientas que recibió el municipio son el marco de un convenio que firmó con el Ministerio de Ambiente de la Nación del programa Adquisición de equipamiento para potenciar la clasificación y separación de residuos sólidos urbanos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). VIDEO Bordet y Cabandié definen acciones en materia ambiental para distintas localidades entrerrianas Descargar El intendente de Paraná, Adán Bahl, hizo referencia al equipamiento recibido Descargar