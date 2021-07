Falleció Dina René Mazzucco, primera presidenta del Festival del Chamamé de Federal

Falleció a los 86 años Dina René Mazzucco. Según se informó, el Festival del Chamamé de Federal se gestó bajo su presidencia al frente de la comisión de Cultura, en el año 1976.



“Hoy es un día muy triste para el chamamé federalense. Hoy se volvió eterna y nos entristece a toda la familia chamamecera. ¡Gracias, doña René! Buen viaje y ¡allá van nuestros Sapukay con vos!”, expresaron desde al Festival.

Fue la primera presidenta de la organización. “En esa época yo era de la comisión de Cultura. El intendente quería que Federal se conociera, no se lo tenía en cuenta. Había que hacer algo. Se nos ocurrió hacer algo con chamamé, porque todos bailaban, sobre todo en Colonia Federal”

Diice la historia que en una de las tantas reuniones bailables en Colonia, con Chirino Isaurralde y el Alemán Weitemeier surgió la idea. En ese tiempo habían empezado a surgir festivales por todos lados en la Provincia, así que le llevaron la idea al ejecutivo municipal quien la aprobó

“A todos les encantaba bailar. Siento orgullo de haber sido la primera presidenta y además mujer, algo que no era común”¸expresó alguna vez.-

Sobre su salud, había contado que “no tomo nada, no me gusta cocinar, pero como sano y hace años hago yoga. Camino, hago todo lo que puedo hacer, no puedo estar sentada todo el día”