Se recuerda este dos de junio el Día del Bombero Voluntario Argentino

Se recuerda esta fecha de 1884 cuando un voraz incendio en el barrio de la Boca hace que vecinos encabezados por Tomas Liberti fundaran el primer cuerpo de Bomberos Voluntarios en Argentina.



Fecha cara para el sentimiento de mujeres y hombre que conforman los cuerpos de esas Instituciones.



La mayoría de los cuarteles nacieron como resultado de un siniestro, donde se vio la necesidad de contar con un cuerpo de bomberos y ahí comienza esa historia de ímpetu, colaboración y hazañas.



Todos desde pequeños vemos a esas personas en su gran dimensión, con sus trajes, botas y cascos que salen raudos en sus camiones de bomberos amparados en el ulular de sus sirenas a rescatar de entre las llamas a alguien que está en peligro.



Pasa el tiempo, para algunos esas imágenes de la niñez la transforman en el sentido de su existencia y abrazan la vocación que dormida los acompaña desde siempre. Dimensionar esa vocación es cuasi un imposible, un bombero voluntario da todo de sí y muchas veces también de quienes lo rodean, no tiene horario, ni frio, ni calor, sólo lo impulsan las ganas de ayudar. Las llamas lo abrasan en su traje de bombero, entre los hierros retorcidos de un impactante accidente es la mano tendida a un desconocido, es un hálito de esperanza, una sinfonía de vida que llega al rescate. Ese héroe, la mujer u hombre bombero es en realidad un héroe de carne y hueso, que sufre, que siente y que necesita más no sea un simple gracias.



Los Bomberos Voluntarios nacieron por una falta de un Estado ausente, miope, ignorante. Sé que no es tiempo de culpables o indolentes, hoy es tiempo de darle un abrazo a cada bombero, bombera seguro virtual por la pandemia, o un simple y contundente gracias. Todo mi respeto a los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos y Argentina. Feliz 2 de junio!. (APFDigital)