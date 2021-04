“La situación es delicada, estamos preocupados”, aseguró la Ministra de Salud

“La situación es delicada, estamos preocupados”, afirmó la Ministra de Salud y remarcó que “nuestro sistema de salud está en tensión” a causa del “aumento acelerado de casos, sobre todo las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado”, precisó.



Por eso pidió a la sociedad: “Evitemos toda actividad que no sea prioritaria, hagamos lo mínimo impostergable”. También solicitó “repasar si estamos cumpliendo las medidas” y “postergar todo aquello que se pueda postergar”, por ejemplo “festejos, cumpleaños, comuniones, bautismos”.



Consideró fundamental cumplir con las recomendaciones sanitarias: “Usar el barbijo y usarlo bien, la distancia de dos metros, ventilación cruzada en los ambientes, la reducción máxima de las reuniones sociales. Y si tenemos síntomas, no subestimarlos”, pidió también.



Apuntó que “el mayor aumento de casos se da en el AMBA” y sostuvo que “las reuniones sociales, las actividades informales, son la fuente de contagios, por eso están prohibidas la circulación de 0 a 6 y las reuniones sociales en espacio cerrados”.



“Es muy importante aclarar que todavía no estamos viendo el impacto de las medidas que se empezaron a implementa el viernes pasado”, explicó y aseguró que “el aumento de casos se debe a contagios previos”.



“Todavía necesitamos unos días para ver el impacto de las restricciones”, apuntó Vizzotti durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles junto a Analía Rearte, Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, y Juan Manuel Castelli, Subsecretario de Estrategias Sanitarias en Ministerio de Salud de la Nación.



De todos modos sostuvo que la situación “se evalúa permanentemente” y remarcó que “en el momento que sea oportuno y consensuado, se definirá si hace falta tomar alguna medida más y en qué momento”. (APFDigital)