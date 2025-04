Iosper: reunión de pastores, oveja muerta

La intervención de Mariano Gallegos y Ricardo García ya lleva consumido más del 50 por ciento de gestión y sería casi una obviedad señalar que después de junio todo esto va a seguir quedando en manos del gobierno de Frigerio. Solamente con el artilugio que en su momento responda útilmente a la circunstancias alcanzará. Lo que sobra es pragmatismo.

Lo cierto es que el gobierno se apropió de lo que no es suyo bajo el argumento de que los anteriores fueron muy malos y como no tienen réplicas de los acusados avanzan con comodidad sobre derechos que les corresponden a los verdaderos dueños de la obra social, que son sus afiliados y que nada tienen que ver con las “purezas” que se disputan.

Llegado el momento habrá que ver inexorablemente qué posiciones fijan los gremios estatales y, de ese modo, interpretar entonces si el advenimiento de esta intervención tuvo algún guiño cómplice entre cargos y acuerdos discretos o no.

El segundo gran tema es cómo desde las gacetillas oficiales que referencian al Iosper la información cae errónea o es manipulada con aquel viejo truco de utilizar la ignorancia de la gente que no conoce los temas en profundidad.

A propósito de ello, a hace un tiempo atrás, aseguraron por ejemplo que habían firmado un convenio con la Federación Médica lo cual fue mentira y motivó incluso incesantes llamados telefónicos entre los interlocutores de la batalla y al gobernador, pidiendo soluciones o una hoguera.

Fue así que toda la troupe cedió al persuasivo pedido del gobernador y siguieron negociando. Y, por estos días, el Iosper, redobló la apuesta e informó públicamente que finalmente se había firmado el convenio tan mentado. De nuevo, otra falacia salió a luz: según fuentes consultadas, no se firmó ningún convenio sino un acta acuerdo hasta que finalmente se rubrique oficialmente el acuerdo.

Lo que el Iosper no dice es que hasta que no entre en vigencia el nuevo convenio, los afiliados tienen que seguir pagando un plus de 5.000 pesos o 7.500 y en algún caso hasta de 10.000 pesos. “Lo cierto es que a la gente ya le comieron el bolsillo descaradamente y no le van a reconocer nada de lo que perdió mientras se negociaban las nuevas condiciones bajo una inexplicable prudencia oriental de casi cuatro meses”, señalan en defensa de los afiliados.

Y el tercer gran tema: la millonaria sangría que destiló de los afiliados a la obra social más importante de la provincia producto de esta “desidia irracional”, como la califican en algunos sectores. La negociación entre el Iosper y Femer comenzó apenas asumió Gallegos allá a principios de diciembre de 2.024.

Los médicos, al no acordar y militando harto conocido apelaron a cobrar un plus 5.000 pesos que luego subió a 7.500 y que hoy en algunos casos ya está por los 10.000. Hoy, en tanto, Iosper propone pasar de 11.500 a 18.000 el valor final de la consulta, monto que estaría muy cercano a los 20.000 pesos que pretendían originalmente. Y de ese modo avanzó el principio de acuerdo.

“Lo que no se dice, pero ya nació y tiene nombre, es que al afiliado le metieron la mano en el bolsillo durante cuatro meses mientras el Iosper hacía caja y ganaba tiempo en ese transcurso”, indican las fuentes consultadas. Y ponen como ejemplo: unas 50.000 consultas mensuales a 5.000 pesos el plus son 250 millones de pesos por mes que sería, en definitiva, lo que “regalaron” los afiliados. O unos 350 millones de pesos si referenciamos un plus más alto.

Visto de otra manera, en estos cuatro meses en que el Iosper no pudo acordar y si tomanos como referencia concreta que la consulta pasará en abril de los 11.500 a 18.000 pesos el organismo “provincial”, se ahorró unos 325 millones de pesos por mes lo que en el total sumando los cuatro meses de “austeridad” significa en buen romance un oportunismo aliciente para mostrar un coseguro de 2.500 como un excelente dato de venta.

Reunión de pastores, oveja muerta.

DE ANALISIS