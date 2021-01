Covid 19: el mundo llega a los 100 millones de casos y se baten records de muertos

Casi 680 mil de nuevos contagiados en el mundo. Se podrá decir que es un mero registro estadístico. También que esa cifra computada este jueves responde a la mayor de una semana que, a su vez, demuestra una leve disminución respecto de los contagios percibidos en los días posteriores a las Fiestas. Pero la dramaticidad se mantiene si se consideran algunos aspectos. Por un lado, los infectados. Según la tendencia entre este domingo y el lunes, el mundo romperá la simbólica y oscura cifra de los 100 millones de casos, con EE UU en la cima, con un descontrol que intenta frenar las primeras medidas de Joe Biden, pero que no impide que se sume un cuarto de casos del planeta, nada menos. También debe considerarse que en India el nivel de contagios no se detiene y superó los 10 millones. Y que Brasil cierra ese nefasto podio con una curva muy empinada de nuevos contagios, con 9 millones de infectados, amplias zonas del país en rojo profundo y una crisis sanitarias que no atina a detenerse. Un título de esta semana es más que elocuente para pintar esa situación: “En Manaos la gente huye de los hospitales para morir en su casa”. Si se toma por continentes se obtiene otro dato conmovedor: en Europa, en los últimos días, se mantiene un promedio de 250 casos nuevos cada 24 horas, muy similar a lo registrada en América del Norte, en tanto que en Sudamérica el valor se aproxima a los 100 mil diarios. Día a día se conocen nuevas informaciones de mayores cierres en los países europeos, en las fronteras y confinamientos internos, así como limitaciones en los trabajos y en la escolaridad. Reiterarlos sería ocioso. No lo es el anuncio del propio gobierno británico respecto de la nueva cepa descubierta en las últimas semanas “es un 30% más mortal en los mayores de 60 años” y que ha aumentado hasta un 70% el ritmo de contagios: “Uno de cada 35 londinenses está infectado” aseguró el propio gobierno. Por el otro, los registros de víctimas fatales. Este miércoles se detectaron 17.487 nuevos muertos en todo el planeta. Otro tétrico récord absoluto. Al día siguiente fueron casi 17 mil y así la curva sigue ascendiendo. El total de fallecidos desde que comenzó la pandemia asoma los 2,2 millones: sube lenta pero persistentemente la relación entre muertos y contagiados. Los tres países más perjudicados se repiten: EE UU con 415 mil decesos por coronavirus, Brasil con 216 mil e India con 154 mil. Pero además, hay que tener en cuenta que una buena parte de los países se lanzó ya en severas campañas de vacunación, que claramente aún no han logrado frenar los estrados que el Covid 19 sigue causando en el mundo.