Ya está disponible “Verano”, la plataforma para planificar las vacaciones en Entre Ríos

Además, en la página se podrá completar el Certificado Verano, necesario para moverse de la ciudad de origen a la de destino.



En tanto, desde el gobierno de Entre Ríos se reiteró que en la provincia no será exigible ninguna póliza de seguro relacionada a la pandemia y precisaron que están publicados los protocolos que regirán en la temporada turística que inicia este viernes. Cada uno de los procedimientos establecidos fueron puestos a disposición de los municipios, la autoridad de aplicación en cada ciudad, y el público en general en los sitios web: entrerios.gob.ar/minpro y entrerios.tur.ar.



Web Verano pone a disposición de viajeros y viajeras recomendaciones para tener en cuenta antes, durante y después de las vacaciones; sugerencias para el paso por establecimientos gastronómicos, alojamientos y playas, entre otros.



Prestadores turísticos también podrán acceder a folletería y material descargable para colocar en sus establecimientos, y a los protocolos realizados para toda la cadena turística: playas y balnearios, alojamientos turísticos, establecimientos gastronómicos, agencias de viajes y turismo, prestadores turísticos, parques temáticos y atracciones, guías de turismo, enoturismo, turismo rural, entre otros.



Se impone precisar que, si bien no será exigible la tenencia del seguro Covid-19 para vacacionar en Entre Ríos, se sugerirá la contratación de la prestación dado que cubre una amplia gama de eventos relacionados al impacto de la pandemia durante el viaje de descanso del asegurado.



Los protocolos dan cuenta de las pautas de funcionamiento y convivencia en hoteles, apart hotel y campamentos; complejos termales; establecimientos gastronómicos; pesca deportiva para embarcados y; uso de piletas con fines recreativos.



Cuidar al turista es el objetivo de las medidas de prevención adoptadas en acuerdo entre expertos sanitarios del Comité de Emergencia. El ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo insistió en tal sentido con que los protocolos y la plataforma Verano son fruto de “una elaboración minuciosa acorde a la situación sanitaria actual. Trabajamos para que en Entre Ríos el turista esté cuidado”.



En relación al tránsito e ingreso a las ciudades entrerrianas, el visitante debe saber que tiene que arribar con reserva de alojamiento dado que las visitas ambulantes no están permitidas.



En la “Web Verano” los turistas de cualquier punto del país deberán registrarse consignando su ciudad de origen, destino turístico, cantidad de días previstos en el descanso y una serie de datos sobre su estado de salud en calidad de declaración jurada. Con la aprobación on line, el turista podrá iniciar su viaje sin complicaciones.



“Todos los paquetes turísticos que se ofrecen cuentan con aprobación sanitaria, el viajero puede venir tranquilo a la provincia” sentenció Bahillo y especificó que las autoridades de aplicación de los protocolos son los municipios.