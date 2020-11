Ya están aprobados los protocolos para iniciar la temporada turística en Entre Ríos

Los procedimientos incluyen toda clase de alojamientos, como por ejemplo hoteles, apart hotel y campamentos; complejos termales; establecimientos gastronómicos; pesca deportiva para embarcados y; uso de piletas con fines recreativos.



En ese contexto el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, declaró que todas las medidas cuentan con la aprobación de las autoridades sanitarias, de manera que, dijo: “Se hizo un trabajo silencioso y muy importante de capacitación y elaboración de protocolos y se aprobaron actividades acordes a la situación sanitaria actual. En Entre Ríos el turista va a estar cuidado”.



Además, Bahillo anunció que no será obligatoria la tenencia del seguro Covid-19 para vacacionar en Entre Ríos. Especificó que se sugerirá la contratación de la prestación, pero no será exigible. De la póliza dijo que “se trata de un producto que será recomendado para su contratación porque está muy bien diseñado y elaborado por especialistas, pero no será requisito indispensable para ingresar a la provincia”.



Los visitantes contarán con cobertura sanitaria a partir de los servicios de emergencia que disponen los prestadores turísticos y en caso de surgir casos sospechosos de Covid-19 las personas recibirán atención en centros privados y de mediar aprobación médica deberán regresar a su ciudad de origen.



Para Bahillo la temporada de verano que se inaugura el 4 de diciembre es fruto de la articulación entre el Comité de Emergencia que comandan desde el Ministerio de Salud, la cartera a su cargo, los municipios y los prestadores privados. “Estamos en permanente análisis de las decisiones que tomamos, la dinámica de la pandemia así lo impone” especificó. En tal sentido, el secretario de Turismo, Gastón Irazusta, recorre localidades de la provincia reuniéndose con intendentes y equipos locales de turismo para ultimar detalles de cara a la reapertura de la actividad.



En relación al tránsito e ingreso a las ciudades, Bahillo dejó saber que quienes vengan a la provincia deberán llegar con reserva de alojamiento dado que las visitas ambulantes no están permitidas.



Vacacion.ar es la denominación de la aplicación digital del Estado Nacional donde los turistas deberán registrarse consignando su ciudad de origen, destino turístico, cantidad de días previstos en el descanso y una serie de datos sobre su estado de salud en calidad de declaración jurada. Con la aprobación on line, el turista podrá iniciar su viaje sin complicaciones.



“Todos los paquetes turísticos que se ofrecen cuentan con aprobación sanitaria, el viajero puede venir tranquilo a la provincia” sentenció Bahillo y especificó que las autoridades de aplicación de los protocolos son los municipios.



La provincia ejecutó un ambicioso plan de capacitación que alcanzó tanto los prestadores de servicios turísticos como sus trabajadores; de manera que en los destinos entrerrianos de descanso la aplicación de los protocolos de seguridad que regulan las normas de convivencia están a cargo de personas entrenadas.



Aspectos destacados



Cada protocolo aprobado representa un manual de procedimiento que incluye estrictas normas de control sanitario personal y comunitario. La severa higiene personal y del área de convivencia en todo momento es regla común, lo mismo que mantener el distanciamiento social en todo momento y lugar. Por ejemplo, dentro de las piletas también rige con dos metros si se trata de piscinas al aire libre o tres si están bajo cubierta y el ratio deberá estar debidamente señalizado. Recomiendan en particular bañarse con agua y jabón antes y después de ingresar al natatorio y lavar los trajes de baño.



En cuanto a la pesca deportiva para embarcados, se permitirá hasta un número de tres personas por embarcación sin exceder el 50% de la capacidad de la misma y ubicándose uno en popa, otro en proa y uno más al centro. Los deportistas deberán contar con la aprobación de tránsito de la aplicación CuidAR a modo de declaración jurada de su estado de salud. Y el responsable del ingreso y retiro del agua de las embarcaciones debe coordinar turnos para evitar cualquier clase de aglomeración de personas. Los embarcados deben navegar con tapabocas, evitar el descenso en zonas pobladas y procurar el regreso en el horario estipulado con el prestador del servicio de embarque.



Por medio de precisas instrucciones, en cada lugar las normas de convivencia estarán debidamente exhibidas y en todo momento se deberá evitar la aglomeración de personas en espacios reducidos. (Prensa Ministerio de Producción)