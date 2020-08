La increíble imagen de la luna que captó un argentino y la NASA eligió como la foto astronómica

El 15 de agosto de 2020 quedará en la memoria de Sergio Scauso, un amante de los astros que vive en Villa María y dicta clases de astronomía en la Tecnoteca Municipal de esa ciudad de la provincia de Córdoba. El APOD es un sitio web mantenido por la NASA y por la Universidad Tecnológica de Míchigan, en el que cada día se muestra una imagen o foto diferente de nuestro universo, con una corta explicación escrita por un astrónomo profesional.

"Tomé las grabaciones y una tenía muy buena calidad. Hice una foto y tuve una repercusión muy grande dentro de mi círculo cercano. Pero se compartió y otra gente conocida, que también conoce de tema, me sugirió enviarla a la NASA para la foto astronómica del día", contó el cordobés en diálogo con Cadena 3. Días atrás, el domingo 9 de agosto, Sergio se despertó para poder registrar un evento particular en el espacio. Ese día Marte se ocultaría detrás de la Luna. Preparó su telescopio reflector de 200 milímetros de diámetro y una cámara especial. "Fue una sorpresa y una alegría muy grande. Esa madrugada yo sabía que la Luna taparía Marte entonces armé mi equipo a las 4.45 AM", detalló. Luego publicó el material en su cuenta de Facebook y tuvo una reacción inesperada por parte de sus seguidores.

Según informó un medio local , la noticia fue tan celebrada que los concejales del bloque Vamos Villa María presentaron un proyecto para declarar el reconocimiento a Sergio Scauso por su labor.





