Reactivaron el tren, se restablece el servicio de colectivos de media distancia y prorrogan subsidio al transporte

El mandatario, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, recibieron al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, además del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.



“Es un día importante porque se retoma un servicio de tren que resulta fundamental para poder acercar familias y trabajadores que concurren todos los días a su lugar de trabajo desde Colonia Avellaneda a Paraná y viceversa", sostuvo Bordet.



Agregó que "se está pensando a futuro la ampliación del ramal desde La Picada, que está a 5 kilómetros de Colonia Avellaneda, y desde Paraná a Oro Verde para completar todo lo que es tren de cercanía. Esto mejora la calidad de vida de la gente en un momento que es crítico por la pandemia, ya que ofrece la posibilidad de concurrir al lugar de trabajo o visitar la familia habida cuenta que tenemos en Entre Ríos el 90 por ciento de la actividad industrial, comercial y productiva habilitada. Con lo cual se necesita de infraestructura como el transporte público para llegar a los distintos lugares".



También estuvieron presentes los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Producción, Juan José Bahillo; los intendentes de Paraná, Adán Bahl, y el de Colonia Avellanda, Ariel Weiss; y legisladores nacionales y provinciales.



Respecto a la presencia de Meoni y Massa, el Gobernador dijo que "habla muy claro de que hay un trabajo articulado y conjunto para ir dando pasos firmes e ir logrando nuestros cometidos".



“Vamos generando habilitaciones nuevas en la provincia y también todo en el marco de un control sanitario muy estricto”, informó el mandatario.



Al respecto, indicó que “hemos activado protocolos en San Benito y Chajarí, habida cuenta de los últimos casos. Los testeos que hicimos en San Benito hasta ahora dieron todos negativos y estamos evaluando el caso de Chajarí, así que lo hacemos con el asesoramiento permanente que tenemos del Comité de Emergencia, nuestros expertos que nos van recomendando y de esta manera vamos habilitando otras actividades como las de deportes individuales, donde se va a poder ir logrando la habilitación parcial de los clubes también con un protocolo que establece condiciones de uso de las instalaciones y de la práctica del deporte. Esta la habilitación y después cada municipio tiene el control y la adhesión a la norma en carácter general".



Agregó que "también deporte náuticos se habilitaron, remo y canotaje en una primera etapa y los deportes que son colectivos o en ambiente cerrados esperarán un poco más. Porque hay que ser muy responsables, no son medidas caprichosas, no son medidas antojadizas, estamos hablando de salud pública, de que hay que cuidar al resto y al conjunto de la sociedad, y hay que tener la progresividad necesaria para hacerlo".



El mandatario resaltó que "si seguimos trabajando de esta manera podemos lograr habilitaciones nuevas".



• El interior es protagonista



Al hacer uso de la palabra, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, expresó su agradecimiento por el recibimiento al gobernador Gustavo Bordet, a la vicegobernadora Laura Stratta, y a las demás autoridades presentes. "Para mí venir a visitarlos, pero sobre todas las cosas acompañarlos en esta reactivación que viene recorriendo como camino Entre Ríos después de las distintas fases de la cuarentena, es muy importante porque esta provincia y el interior de la Argentina le pueden mostrar el camino al área Metropolitana", indicó.



Luego sostuvo: "Vivimos dos realidades de la Argentina: una es la del interior que ya superó en su gran mayoría el virus, el contagio, el miedo, los efectos más fuertes de la pandemia, y que empieza a recorrer despacito el camino de salida que nos va a costar: un día reactivar el tren, otro los colectivos, otro las distintas actividades de obra, como viene haciendo el gobierno nacional, pero que claramente le muestran al área Metropolitana de Buenos Aires, a las ciudades de mayor cantidad de habitantes, el camino de salida".



"Otra vez el interior de la Argentina va a ser el gran protagonista de la salida y la recuperación del país”, afirmó y completó: “Por eso el Presidente habla de federalismo, de desconcentrar, del desarrollo más equitativo, con mayor igualdad, y de empezar a planificar desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del funcionamiento de la infraestructura y de la justicia, un país más federal".



Indicó que "acá en Entre Ríos están saliendo, están empezando a caminar, y nuestro Presidente y nuestro gobierno quieren estar al lado de los gobiernos que comienzan a recorrer el camino de salida de la pandemia. Este tren que empieza otra vez a circular es una muestra de que se inicia nuevamente el camino del trabajo y la producción de Entre Ríos y el interior de la Argentina".



Finalmente, Meoni expresó que "ojalá sea una muestra del camino de salida de la pandemia para toda la Argentina", y transmitió "el abrazo y el compromiso del Presidente" con todos los entrerrianos.



• Restablecer un servicio



A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, advirtió que era la primera vez que visitaba la provincia y sostuvo: "Nada mejor que venir que restablecer un servicio que entendemos que es esencial para personas que habitan en este lugar. Es algo que estamos trabajando en el ámbito del gobierno nacional en cada una de las provincias, tratando que los trenes de pasajero de cercanías, estos que unen las capitales de cada provincia con las localidades más cercanas, crezcan", aseguró.



Recordó que era un tren que funcionaba, y advirtió que "lamentablemente hizo que tuviera que paralizarse. Hoy, en provincias como éstas donde se ha trabajado muy bien desde el punto de vista sanitario, la responsabilidad de cada uno de los vecinos ha hecho que se pueda trabajar como corresponde y evitar tener consecuencias críticas para la salud que es lo primero que tenemos que priorizar", remarcó.



"Esta provincia es un ejemplo de cómo se debe desarmar la cuarentena. Hoy que se discute mucho respecto a si cuarentena sí o no, pero creo que lo que hay es responsabilidad. Como en este caso, del gobernador Gustavo Bordet que llevó como corresponde el proceso de la pandemia para hoy poder empezar a trabajar, generar actividad económica que es lo que queremos todos porque en definitiva de lo que se trata es mejorar la calidad de vida y los ingresos de las personas, y eso es con trabajo y actividad económica", aseguró Massa.



"Felices de poder restablecer este servicio, esperando que podamos tener más frecuencias en la brevedad y comprometiéndonos con el gobernador y los intendentes a ampliar el recorrido de este ferrocarril hacia otros lugares como Oro Verde porque creemos que es importante que siga aumentando el volumen de transporte de personas en tren y porque mejora la calidad de vida de las personas en términos ambientales, de tiempo ganado y económico. Indudablemente este es un servicio muy económico que facilita que los trabajadores se puedan movilizar a bajo costo", agregó.



"Hoy seguramente permitiremos que mucha gente pueda volver a viajar a un bajo costo hasta Paraná, y vuelva a su hogar cada día. Agradezco la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación que nos acompañado; Gustavo nuevamente muchas gracias; al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, que es un gran trabajador que está todos los días enfatiza no sólo en el AMBA y el CABA, sino todo el país. Por eso hoy estamos aquí, porque nos interesa el país a lo largo y ancho como nos pide el presidente Fernández, que seamos realmente federales y lo estamos siendo en cada uno de las modalidades de transporte que nos compete. Queremos un país federal y se hace con gestos y con hechos concretos como los que estamos haciendo hoy", concluyó tras agradecer la presencias también de los intendentes de Paraná y Colonia Avellanda, Adán Bhal y Ariel Weiss, respectivamente.



• Prórroga de subsidios



El gobernador Gustavo Bordet y el ministro Meoni, firmaron un convenio para la prórroga de subsidios al transporte de pasajeros por cuatro meses. El acuerdo además, es a los efectos de diseñar y aprobar un nuevo procedimiento de liquidación y pago de subsidios y compensaciones tarifarias a los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros.



En el documento acordado se establece que la provincia se compromete a efectuar “la distribución de las acreencias liquidadas por el Ministerio de Transporte a cada una de las empresas prestatarias del servicio público por automotor de pasajeros sean estas de jurisdicción provincial y o municipal”.



El mismo, específica que “tendrá validez desde junio a septiembre de 2020 inclusive, pudiendo ser prorrogado mediante adenda. En las prórrogas se podrán modificar índices de distribución y la nómina de empresas a las que se destinarán las compensaciones”.



Entre las cláusulas, se establece que el gobierno provincial se “compromete a invitar a los municipios de su ejido a adherir a la política tarifaria propuesta por el Estado nacional en materia de estabilización de cuadros tarifarios”.



Además, “se compromete a no modificar los cuadros tarifarios que se encontraren vigentes al momento de la firma del presente convenio”, se lee en el documento firmado por el gobierno de la provincia con el ministro de Transporte de la Nación.



• Servicio de colectivos de media distancia



El Gobernador hizo saber además que se restablece el servicio de colectivos de media distancia o interurbano y precisó que abarcará toda la provincia. "Firmé el decreto donde queda habilitado, por supuesto esto está con estrictas normas de seguridad sanitaria, de la misma manera que se hará con el tren", expresó el mandatario. (APFDigital)