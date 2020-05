La Iglesia postergó las confirmaciones y comuniones del 2020

A través de una carta fechada el 27 de mayo, Puiggari comentó “algunas novedades respecto de los sacramentos de Confirmación y Comunión para el presente año. Después de haber escuchado al Delegado para la Catequesis, a la Junta de Catequesis, y también los aportes de los Decanatos, he tomado una decisión: pido que se siga lo sugerido por la Junta de Catequesis” esto es “la postergación, por este año, de la celebración de los sacramentos de Iniciación Cristiana de Confirmación y Comunión en las comunidades parroquiales, en principio, para el año que viene”.



“La decisión se apoya – continuó – en la necesidad de poder garantizar un tiempo razonable de acompañamiento a aquellos que desean abrazar a Cristo. No obstante lo expresado, se hace la salvedad respecto de aquellas parroquias que, desde el 2019, han venido preparando a los catequizandos para la celebración de los sacramentos de Confirmación y Comunión en las solemnidades de Pentecostés y Corpus Christi del corriente año. Se aclara que, de ser así, habiendo cumplido con un tiempo prudente de preparación a estos sacramentos, los mismos podrán ser administrados durante este año, una vez que concluya la cuarentena, confiando en el criterio de cada párroco y evaluando cada situación particular.”



En este sentido, el texto alega que “somos conscientes del momento excepcional y único que estamos viviendo, lo cual nos exige, por una parte, mucha creatividad, que gracias a Dios la están teniendo, y por otra, tomar decisiones no siempre fáciles, pero necesarias. No todo puede seguir igual, porque todo no es igual”.



Finalmente Monseñor agradeció “la preocupación y el esfuerzo de la Junta de Catequesis, desde el primer momento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, para ofrecer subsidios para los catequistas y seguir pensando la catequesis en este contexto”. (APFDigital)