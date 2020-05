El concejal Aliano le reclamó a Soreira la falta de elementos sanitarios en el control de ingreso

Me es grato dirigirme a Ud. con el fin de hacerle saber que días pasados, me detuve en el acceso a nuestra localidad, lugar donde se encuentra el puesto de control de ingreso y egreso. Luego de cumplido con el respectivo protocolo, observo que no se encuentra el baño químico, es así que pregunto al personal apostado, quienes manifiestan que había sido retirad, sin precisar bajo que disposición ni de quienes. Señor Presidente, como Ud. sabrá para el desempeño de toda función, máxime en una situación sanitaria en tiempos de Epidemia como lo es la Pandemia Covid-19 que afecta al mundo, es imprescindible que quienes están afectados a estas tareas, estén provistos, no solamente de elementos de Higiene y Seguridad, sino también para quienes están expuestos. Ante lo manifestado, en lo que refiere al personal y teniendo en cuenta que las tareas de control se mantienen las 24 Hs. divididos por turnos de 4 y 6 Hs, es que solicito a Usted y a los integrantes del comité de emergencia arbitrar los medios necesarios para proveer de este elemento sanitario (SANITARIO QUÍMICO) en el puesto de control de acceso. Señor presidente lo solicitado no es mas que atender un derecho, como es sus necesidades fisiológicas, máxime como días pasados que debieron soportar lluvias dia y noches. ATTE: PEDRO OSCAR ALIANO- CONCEJAL S. DE LUNA P/D: Para un trabajador, «El camino comienza cunado las necesidades de orden inferior (fisiológicas y seguridad) están cubiertas.-





