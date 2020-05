Brindan precisiones sobre el permiso para trasladar a menores de padres separados

El 1° de mayo el Gobierno nacional incorporó a los padres separados en el listado de excepciones para circular, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes puedan ser trasladados de una casa a la otra. Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 703/2020.



Allí también se dispuso que en los hogares monoparentales se pueda trasladar al niño a la casa de un referente afectivo. Y se fijó un plazo de traslado máximo: una vez por semana.



Pese a ese límite, Guilisasti consideró que esos tiempos no son taxativos. “La idea es que se traslade a los niños lo menos posible, que no vayan y vengan todo el tiempo”, apuntó la abogada. Pero señaló que “no tiene que ser sí o sí una semana con cada progenitor”. Aseguró que “pueden ser más días o también menos”. En ese sentido señaló: “Puede haber distintas alternancias. Por ejemplo, de viernes a lunes con el papá y de lunes a viernes con la mamá”.



“La intención es movilizar a los niños lo menos posible. Pueden permanecer varios días en cada hogar, pero no hay plazos concretos, porque el objetivo de la norma es priorizar el contacto con ambos progenitores”, sostuvo la letrada, que además es docente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).



Aclaró también que lo establecido por la nueva norma no representa un régimen de comunicación al que deban adecuarse todas las familias de padres separados. Por lo tanto, no reemplaza al sistema de cuidado previamente establecido.



En cambio, se trata de una recomendación tendiente a resguardar los vínculos afectivos de niños, niñas y adolescentes durante estos tiempos excepcionales de aislamiento social preventivo y obligatorio.



“La disposición es una recomendación porque de lo contrario sería inconstitucional”, remarcó la abogada y consideró que “son los padres los que deben cuidar a sus hijos con las medidas necesarias para resguardarlos del contagio del covid-19”.

· Inconstitucionalidad de la Resolución 132



Luego Guilisasti comentó a esta Agencia que la Decisión Administrativa 703/2020 se emitió a raíz de un fallo judicial dictado a fines de abril en Buenos Aires, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Resolución 132. La abogada resaltó el dictamen de la magistrada porque entiende que “se limita a aplicar el derecho”.



El fallo corresponde a un caso iniciado por una madre no conviviente de una adolescente, que reclamaba mantener contacto directo con su hija, mientras que el padre –con quien convive la chica– se negaba al traslado argumentando el cumplimiento de la cuarentena.



Más allá de las particularidades del caso específico, la jueza analizó las distintas disposiciones emitidas por el Gobierno nacional. Señaló que el artículo 6° del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 297/20 –que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio– prevé excepciones a la prohibición de la circulación, entre ellas “las relativas a la atención de personas con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes”.



En tanto, el artículo 2° de la Resolución 132 estable el traslado por única vez de niños, niñas y adolescentes hasta su residencia habitual, donde debían permanecer el tiempo restante de la cuarentena.



La jueza concluyó entonces que esta normativa “restringe los derechos de locomoción de los niños, niñas y adolescentes” y de esta forma “desnaturaliza los alcances del DNU, lo que resulta irrazonable”. Por eso consideró a la Resolución “inaplicable e inconstitucional”. (APFDigital)









COMPARTIR: Relacionadas: LOCALES LOCALES