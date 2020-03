Comenzó la firma de convenios con los municipios para fortalecer las políticas alimentarias provinciales

Estos acuerdos tienen por finalidad potenciar los programas provinciales para complementar el trabajo con la Nación.



La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, firmó convenios de cooperación con los municipios de Galarza, San José de Feliciano, El Pingo, Tabossi, Aldea María Luisa, Urdinarrain y la junta de gobierno de Las Garzas para la ejecución de los programas alimentarios provinciales, con el objetivo de fijar una estrategia en común.



Al respecto, la ministra señaló: “Estamos trabajando para fortalecer las políticas destinas a quienes no van a tener la Tarjeta Alimentar, es un trabajo complementado entre Nación y provincia para dar respuestas a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.



“Con el gobernador Gustavo Bordet tenemos el compromiso de avanzar en un camino que nos permita consolidar los programas alimentarios a partir del intercambio de información, la actualización de datos y el reempadronamiento de los titulares de derecho con los municipios. Además, queremos abordar el eje de educación nutricional en forma articulada con las demás áreas del gobierno”, puntualizó Paira.



Por su parte, el subsecretario de Políticas Alimentarias, Lautaro Valdiviezo, remarcó: “Como nos ha marcado la ministra, nuestro objetivo principal es que las políticas que diseñamos lleguen a las personas que las necesitan, por eso realizamos este trabajo junto con los municipios, juntas de gobierno y comunas”.



“Queremos ir más allá del alta de las Tarjetas Sociales de la provincia y poder consolidar espacios de comercialización con productores locales y las diversas acciones que tenemos que impulsar desde el eje de seguridad alimentaria”, concluyó el funcionario.



Alcances de los acuerdos



A partir de la firma del convenio, los municipios, juntas de gobierno y comunas adhieren a las estrategias que en materia de seguridad alimentaria viene implementado el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los programas provinciales vigentes.



La cartera social se compromete a propiciar acciones complementarias de promoción, difusión y asesoramiento relacionadas con la temática alimentaria, tendientes a mejorar la calidad de vida de la franja de población destinataria del convenio, así como instancias participativas donde no solo esté presente el Estado sino el conjunto de los actores sociales.



Además, el Ministerio garantiza la asistencia técnica, asesoramiento y capacitación a los recursos humanos de los municipios, juntas de gobierno y comunas en materia de información, organización, aspectos nutricionales y operativos vinculados a la ejecución del acuerdo. Y acuerda mantener actualizada la base de datos de los titulares de derecho de los diferentes programas alimentarios.



La importancia de las políticas alimentarias



El intendente de Galarza, Fabián Menescardi, fue el primero en rubricar el convenio y agradeció el acompañamiento por parte de la titular de la cartera social. “Para nuestra ciudad es muy importante este trabajo articulado, porque nos permite llevar adelante estas acciones que de otra forma no podríamos afrontar solos”, afirmó.



Al respecto, el intendente de San José de Feliciano, Damián Arevalo, planteó: “A través de este convenio vamos a realizar un relevamiento que nos permita seguir trabajando, en conjunto con la provincia, con un padrón alimentario en la ciudad y acompañar a quienes necesitan de estas políticas”.



La intendenta de Tabossi, Liliana Landra, también destacó: “El convenio alimentario es muy importante para la localidad porque alcanzará a las personas o familias de escasos recursos, que en muchos casos están sin trabajo. Y que puedan contar con una tarjeta es fundamental, especialmente para los niños en desarrollo”.



En la misma línea, el intendente de El Pingo, Diego Plassy, señaló: “El área de Desarrollo Social es fundamental y muy sensible. Por eso, para nosotros, es satisfactorio y positivo haber podido firmar el convenio”.



A su turno, el presidente municipal de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schonfeld, consideró: “La firma de este convenio alimentario nos permite intercambiar datos y conformar un registro único de la tarjeta provincial y de la nacional. Eso nos va a posibilitar tener un único padrón en la provincia con todos los beneficios que tiene la gente”.



La presidenta de la junta de gobierno de Las Garzas, Daniela Godoy, también resaltó el valor de rubricar el convenio con el Ministerio. “Inicialmente nos permite saber cuántas tarjetas tenemos distribuidas en la localidad y también brinda la posibilidad de que familias de bajos recursos accedan a las diferentes prestaciones en materia alimentaria, sea la Tarjeta Alimentar o las tarjetas de riesgo social o nutricional”.



Finalmente, el intendente de Urdinarrain, Sergio Martínez, celebró la concreción de la rúbrica y compartió con la ministra planteos inherentes a la realidad social de la comunidad. (Prensa Ministerio de Desarrollo Social)