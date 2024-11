“El financiamiento de la salud está pasando por una crisis muy importante” manifestó Fernando Cañete

“Hasta ahora en IOSPER seguimos funcionando; sin pretender echar culpas a nadie, por ejemplo, hay una obra social vinculada al sector docente que es Osplad, que hace mucho tiempo está cortada, que hace mucho tiempo tiene conflicto y por eso venimos recibiendo amparos de afiliados de esa obra social que pretenden incorporarse al IOSPER y nos trae dolores de cabeza. Esto hoy se agravó con otras obras sociales, hay muchas prepagas que están cortadas y que están teniendo muchas dificultades”, refirió.

Al respecto, explicó que “el problema son los medicamentos. Participé hace dos semanas en un congreso nacional de COSSPRA, que es la entidad que nuclea a todas las obras sociales provinciales del país, y el tema recurrente y el lamento fue justamente el tema de los valores que tienen hoy los medicamentos y de qué manera eso ha generado serios problemas en todas las obras sociales. Los aumentos de hasta 350% de octubre a la fecha ha hecho que muchas obras sociales estén atravesando situaciones muy complejas, y en el caso nuestro después de cinco años de tener superávit, hoy tenemos un déficit de 16.000 millones de pesos”.

Consultado por posibles soluciones a la problemática, Cañete sostuvo que “hay dos o tres opciones; la primera es definir claramente que hoy financiar el sistema de salud con el aporte del salario de los trabajadores ya no es suficiente, tiene que tomar un rol protagónico la Nación para tratar de establecer políticas que nos permitan garantizar un nivel de prestaciones que colme las expectativas de los afiliados. Y en la provincia hemos hablado de la creación de un PMO (Plan Médico Obligatorio) entrerriano, la posibilidad de crear la agencia de evaluación que permita definir claramente cuáles son los medicamentos y las nuevas tecnologías que se deben utilizar conforme los recursos que tiene el sistema de salud o la provincia, y por otro lado también, la posibilidad de creación de un seguro que nos permita garantizar este tipo de cobertura desde el Estado provincial. Eso desde lo político, y nosotros desde la gestión discutimos todos los días con el Colegio de Farmacias y los laboratorios para seguir obteniendo descuentos en cada producto. Hay productos que tienen un precio de venta al público y uno puede sentarse a negociar, y algunos tienen descuentos de entre 50 y 80%”.

En cuanto a la posibilidad de mejorar los precios con la importación de medicamentos, consideró que “si se habilita la posibilidad de ingresar medicamentos de India, como se dijo en algún momento desde el gobierno nacional, indudablemente que lo que pagamos hoy 10 pesos, lo vamos a poder importar a un peso. El problema son los organismos de control y que se pretende ingresar productos que no estén verificados ni controlados por el ANMAT, y eso pone en peligro lo que se consume”.

Al respecto, explicó que “hasta el momento la modalidad de ingresar medicamentos a nivel de provincia como lo está planteando Mendoza es sin control del ANMAT, y esto es lo que pone reparos a poder avanzar”. Reveló que solicitó una reunión “con el gobernador Alfredo Cornejo o con el ministro de Salud provincial para ver cómo están llevando adelante el tema y analizar la viabilidad de poder avanzar en ese sentido. La idea es obtener los productos que nuestros afiliados necesitan y abaratarlos, y no hacer lobbie con los laboratorios”.

En cuanto a la situación del déficit dijo que, en comparación con otras obras sociales de la región, “somos la que menos recursos tiene y la que menos deuda tiene también” y ejemplificó que "el IOSPER tiene un ingreso de 17.000 pesos por jubilado, es un aporte promedio del 7% mientras que el IAPOS en Santa Fe tiene un 11% de ingreso".

Asimismo, comentó que “en el encuentro de COSSPRA el ministro de salud de la Nación dijo con toda claridad que el tema de salid es de las provincias y que no le pidan nada porque no se harán cargo de nada. Por eso estamos solicitando algún tipo de acción en la provincia para generar nuestra propia defensa para tratar de garantizar que los escasos recursos que tiene la provincia hoy y la obra social, nos permita garantizar la sustentabilidad hasta ver qué pasa el año que viene y el próximo. Necesitamos algunas acciones políticas en la provincia, ya lo hablé con legisladores de la oposición y del oficialismo, y esperamos poder avanzar”.

Sobre la posibilidad de intervención del IOSPER, Cañete aseguró: “Estuve reunido en varias oportunidades con el señor gobernador, él me expresó que no es su intención, pero siempre hay algunos operadores que buscan salir favorecidos de alguna acción y puede llegar a ser esto. La persona que había sido nombrada me expresó que no tenía ningún tipo de interés”.

Problemas con anestesistas

En otro orden de temas, sostuvo que el conflicto con los anestesistas “sigue totalmente trabado a pesar de la intervención del ministro de Salud –que resaltamos y rescatamos-; nosotros creemos que hemos dado todo lo que nos han solicitado, salvo la aplicación del nomenclador nacional. Esta fue la misma posición que tuvo la Federación Médica finalizando el 2020 y el 2021 donde estuvimos tres meses sin cobertura de los profesionales médicos y al final se terminó resolviendo con el aumento del valor de la consulta”.

“El reclamo por la aplicación del nomenclador nacional implica que aparte de los valores que abonaríamos dentro del módulo, se debería pagar un adicional de acuerdo al día, de si es feriado o sábado y domingo, o si es en horario de la noche, o si se trata de un menor o un paciente con obesidad. Hay dos cuestiones: primero, que no tenemos los recursos para afrontar esta exigencia, y segundo, que, si accedemos a abonar los valores del nomenclador nacional a los anestesistas, todos los demás van a exigir lo mismo, como ya expresaron los cirujanos y traumatólogos”, refirió.

Ante esto, planteó que “el 10 de diciembre el pueblo argentino votó para hacer un esfuerzo tremendamente, supuestamente, para salir de la crisis y este es el esfuerzo que estamos solicitando nosotros para poder seguir cumpliendo. Y no es menor que, en su gran mayoría, a los prestadores más grandes que son los que garantizan la salud, que ponen inversión y valor agregado como son los sanatorios, les estemos abonando dentro de las 48, 72 o 96 horas. Esto es lo que se llama el pronto pago, y es la manera que tenemos nosotros para poder apagar la demanda”.

En cuanto a las cirugías programadas ante el problema con los anestesistas, indicó que “a todos los compañeros que requieren de cirugía, se les está reintegrando el valor que hubiese pagado IOSPER por la anestesia, pero esto indudablemente que dificulta el acceso a resolver la patología”.

Especificó que “una situación particular se da con el Sanatorio Adventista del Plata, que solamente percibe el anestesista, es decir que allí están trabajando, aunque no con la misma asiduidad que antes. El tema es que algunos cirujanos de los sanatorios de Paraná se han prendido en esta misma movida y como ven que los anestesistas cobran en efectivo, también le piden plata al afiliado y eso hace que el afiliado se retire, que si no es una cirugía de urgencia la reprograme, y eso está generando muchísimos inconvenientes”.

Acompañantes terapéuticos y odontólogos

En otro orden de problemáticas, Cañete explicitó que “con los acompañantes terapéuticos no tenemos convenidos, solamente tenemos una firma de un convenio dándole legalidad a la entidad que los nuclea y estamos atravesando una situación muy particular desde el punto de vista financiero, pero dentro de todas nuestras dificultades está liquidado el mes de agosto que son 46 millones que lo pagaremos seguramente entre semana o la que viene. Es un problema estrictamente financiero”.

En el mismo sentido, dijo que “a los odontólogos se les pagó septiembre y hasta ahora venimos sin inconvenientes. Eso no implica que en cualquier momento surja alguna cuestión”.

En este contexto, evaluó que “la realidad es que el 10 de diciembre cambió la Argentina, la tranquilidad que teníamos en la obra social en años anteriores, hoy ya no la tenemos; tenemos excesivas dificultades para salir a cubrir medicamentos de altísimo precio, que muchas veces terminan en un amparo y eso termina exigiendo que desviemos fondos de algo que ya teníamos planificado, como el pago de acompañantes terapéuticos para un medicamento que 80, 90 o 120 millones”.

Ante esto mencionó que “se está pidiendo intervención del sector político para encauzar este tipo de cosas, pero esto se hace con aplicación de leyes y tomando decisiones. Justamente hoy la reunión con los sindicatos es para desnudar la realidad que está atravesando la obra social por este conflicto y lo que va a implicar en los sanatorios porque eso también invitamos al gremio de sanidad. Hay sanatorios que van a tener mucha complejidad para pagar sueldos y aguinaldos, y si este nivel de facturación y la merma que están teniendo se va a pronunciar en noviembre, van a tener muchas situaciones complejas. Por eso estamos pidiendo la elaboración de una canasta básica, un PMO entrerriano que pueda encauzar y encorsetar absolutamente qué necesita cada una de las patologías para ser resuelta y no estar a merced de que el afiliado ingrese a Google, se anoticie de las últimas tecnologías y responda a los laboratorios”.