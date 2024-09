Paritaria estatal: ATE anunció paro y movilización por no haberse convocado en tiempo y forma

Este viernes se llevó a cabo un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno y los gremios estatales. Allí se ofreció liquidar los salarios de septiembre con un 4,2% de recomposición en base a junio, porcentaje que corresponde al índice de precios del mes de agosto informado por el Indec.

Luego del plenario del Consejo Directivo Provincial, ATE determinó paro y movilización desde las 9.30 , con concentración en la sede, para este martes por no haberse convocado a la paritaria en tiempo y forma. “Como consecuencia lo liquidado para fin de mes no cubre la inflación y no se incluyó el recupero de lo perdido desde diciembre del año pasado, entre otro puntos reiterados en la mesa hoy”, indicó el gremio.

Cabe mencionar además que en la reunión ATE informó que la propuesta “tiene que estar por sobre los índices de inflación y contemplar la pérdida salarial sufrida desde los últimos meses del 2023”.

Asimismo, se pidió continuar con la actualización del adicional que se cobra por el código de sueldo 272 ya que la última actualización fue en diciembre del 2023 por medio de la modificación de la base de cálculo. Además se pidió actualización de montos en Asignaciones Familiares.

También, se propuso un nuevo instructivo de pase a planta permanente “que permita ir regularizando situaciones precarias como suplentes y contratos y la actualización de los montos de los contratos de obra”.

Por otra parte, la Asociación volvió a hacer hincapié en “la disparidad salarial que existe en el Estado provincial, no sólo en relación a los poderes Legislativo y Judicial, sino también al interior del Ejecutivo”

A su vez, tras un plenario de trabajadoras y trabajadores del sector enfermería donde se delineó un camino de organización en relación a los salarios, se solicitó que el adicional por horario atípico (código 224) no sea absorbido por el mínimo garantizado. Que funcione por sobre el mínimo como en el escalafón general. (APFDigital)