El gobierno efectúo una propuesta salarial a los gremios estatales enfocado en el reconocimiento a la carrera administrativa

La iniciativa busca garantizar una actualización acorde a la realidad económica del país y reconocer el esfuerzo de los trabajadores estatales.



El miembro paritario, Abelardo Del Prado detalló: "Ningún trabajador estatal entrerriano va a perder contra la inflación, esa es una clave que no es menor que seguimos manteniendo. No es menor, existen muchas paritarias y jurisdicciones que están cerrando por debajo de esto.



Respecto a la revisión del escalafón laboral, el paritario indicó que "se prevé un reconocimiento a distintos sectores con el objetivo de corregir el achatamiento producido por los incrementos en el piso salarial y garantizar una mejor estructura de remuneraciones. Puntualmente vamos a mejorar el pago por responsabilidad de función, con una mejora del 10% para los jefes de área y departamento".



"Con esta paritaria demostramos el rumbo de nuestro gobierno, aparte de blindar a los trabajadores contra la inflación, nosotros premiamos el mérito. A mayor capacitación, mayor remuneración y a mayor responsabilidad, mayor remuneración" afirmó.



Detalle de la propuesta



Blindar el salario contra la inflación, cubriendo la variación del índice de precios al consumidor como referencia para la actualización mensual de los salarios, asegurando que los ingresos de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.



Hacer una revisión del escalafón laboral, previendo un reconocimiento a distintos sectores con el objetivo de corregir el achatamiento producido por los incrementos en el piso salarial y garantizar una mejor estructura de remuneraciones.



Efectuar un reconocimiento al escalafón enfermería y agentes sanitarios, valorando su rol fundamental dentro del sistema de salud pública.



Participaron del acuerdo, los secretarios generales de la Unión del Personal Civil de la Nación, José Allende y de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar Muntes.