Hubo tensión entre docentes y Frigerio en Gualeguaychú

El gobernador de Entre Ríos tuvo un paso fugaz por Gualeguaychú en la tarde del jueves y se topó cara a cara con una protesta de numerosos maestros y profesores en reclamo de mejoras salariales.

Finalmente, Frigerio optó por retirarse del Corsódromo sin hacer declaraciones periodísticas mientras los manifestantes se acercaban con cacerolas y carteles al vehículo oficial demostrando su molestia con la situación salarial y social que atraviesan.

Antes de la entrega de 225 escrituras a propietarios de vivienda sociales de la ciudad, el gobernador Rogelio Frigerio recibió en el Centro de Convenciones a cuatro integrantes de Agmer pero sus respuestas generaron aún más enojo en los docentes que protestaban en la puerta del lugar desde horas tempranas de la tarde.

Al finalizar el acto, el gobernador canceló la rueda de prensa con los medios y atravesó la pasarela José Luis Gesto casi corriendo con un grupo de docentes que le reclamaban por sus bajos salarios. Logró subirse a la camioneta oficial y regresar a Paraná en el helicóptero que lo trajo hasta el Aeroclub local.

Durante la reunión con el gobernador los integrantes de Agmer encabezados con Natalia Zucol y Oscar Avila, en representación de los activos y jubilados, le entregaron un petitorio y le hicieron saber sobre las condiciones y deficiencias de las escuelas. A su vez, le reclamaron respuestas a una mejora de las condiciones salariales y otro punto que le plantearon fue su discrepancia con el aumento de los aportes que realizan todos los meses a la Caja de Jubilaciones.

“No obtuvimos respuesta, no nos escuchó”, dijeron los docentes a la salida de encuentro. Cuando le comunicaron al resto de los maestros que estaban esperando en la puerta del Centro de Convenciones desde las tres de la tarde el descontento creció y volvieron a agitarse los carteles donde se manifestaba contra el gobernador con frases que expresaban: “Frigerio igual miseria” o “Frigerio igual hambre” y otros reclamos muy fuertes contra las medidas de la Gobernación respecto de la paritaria, publicó R2820.

El enojo se manifestó con cacerolas, con pancartas y con banderas en contra del gobernador y el proceso paritario que se está llevando adelante y se encuentra estancado.

En la reunión con los gremios, el gobernador prometió que el 1 de septiembre se rehabilitará la paritaria, les dijo que es el máximo esfuerzo posible que pude realizar la Provincia con respecto a los ofrecimientos salariales porque no cuenta con los fondos disponibles para hacer frente a erogaciones mayores.

Sin embargo, Natalia Zucol detalló que a Frigerio "le dijimos que hace dos meses las escuelas no reciben las partidas para limpieza y nos contestó que no es mago, que no tiene plata para pagar. Nos dijo, también, que es mentira que vamos a cobrar menos, porque el mes que viene vamos a tener 80 mil pesos más que son dos pagos del bono de 40 mil, por supuesto, en negro". Eso fue reprobado por los docentes con abucheos.

La visita breve terminó siendo un caldo de cultivo que pone aún más en tensión la paritaria docente que lleva cinco días de paro en la Provincia desde que se reanudó el ciclo lectivo en julio pasado y 14 jornadas en ocho meses. (APFDigital)