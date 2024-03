ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A POLICÍAS ASCENDIDOS Y RECORDATORIOS A RECIENTEMENTE RETIRADOS

Una gran cantidad de familiares y amigos acompañaron el acto de entrega de certificados de ascensos, de oficiales y suboficiales, y recordatorios de quienes se retiraron de la fuerza recientemente.

Estuvieron en el acto también funcionarios de la Unidad Penal 8 “Bicentenario de la Revolución de Mayo”, de Bomberos Voluntarios, funcionarios de reparticiones provinciales en el departamento, y del gabinete municipal local, entre otros.

Algunos de los momentos destacados del acto fueron la invocación religiosa y bendición de certificados y despachos, realizada por el Capellán Policial Gabriel Drí, las palabras del Suboficial Retirado Víctor Armoa; y las del Jefe Departamental de Policía, Comisario Mayor Víctor Manuel Fernández, quien dijo:

• Es un honor y un desafío estar al frente de esta jefatura departamental de Federal. Siempre fui un convencido que es fundamental las buenas relaciones institucionales, una sociedad ordenada con las instituciones trabajando juntas permite que haya crecimiento, paz y un futuro asegurado.

• Nuestra institución es muy importante también porque me pregunto, Qué sería de una sociedad sin seguridad.

• Quiero Resaltar la excelente relación con las demás instituciones, con nuestras figuras políticas, con quienes dialogamos a diario, principalmente con nuestra justicia local, un trabajo incansable que nos ha permitido contrarrestar de la mejor manera al delito; como también lo que respecta al narcomenudeo que tanto nos afecta a todos, un trabajo mancomunado con nuestra municipalidad a la hora de hablar de ordenamiento de tránsito y cómo no la importancia que tiene la relación estrecha con la prensa, a quienes confiamos día a día nuestro trabajo realizado y ha sido de gran importancia, en el sentido que esa información verás llega al vecino de este departamento en forma inmediata.

• Hoy, a 190 años de la creación de nuestra policía de Entre Ríos, a unos días de su conmemoración, no podía obviar una ceremonia como ésta lo protocolar enaltece a una institución, y cómo no honrar a quienes dejan nuestras filas para dar inicio a una nueva etapa de sus vidas, y a quienes han logrado el fruto de sus esfuerzos como es el grado inmediato superior.

• Recordemos así también el Día Internacional de la Mujer, que fue este 8 de marzo, honrando a todas las mujeres del mundo y a nuestras policías, quienes con valentía y naturalmente guerreras cuidan de los demás con mucha fortaleza, arriesgando sus vidas. Ellas cumplen muchas funciones, pero sin lugar a dudas la más importante que es la de ser madres; a ellas mi reconocimiento.

• Al personal ascendido al grado inmediato superior decirles felicitaciones, el trabajo realizado ha dado sus frutos, ese premio merecido que nos pone felices y nos insta a seguir trabajando, un premio que también ha sido el sacrificio de toda la familia, aquellos hijos, esposas y maridos que aguardan a su policía muchas veces haciendo el de padres y de madres al mismo tiempo. Sin lugar a dudas que le voy a seguir exigiendo ser mejores cada día, más profesionales, mejores personas, educados, porque si queremos que nos respeten respetemos al prójimo, en un diálogo firme, en si se quiere con autoridad, pero siempre con ese respeto que toda persona se merece.

• He sabido que en el camino recorrido en la vida policial también hay piedras que debemos tener la cintura necesaria para sortearla, siempre habrá personas y sus pares con acciones equívocas, poco profesionales, etcétera, pero de ellos seguramente la vida se ocupará con sus enseñanzas.

• En definitiva, les pido a todos que tengan la templanza necesaria para ser mejores cada día, con una respuesta eficaz y ágil, porque nuestra sociedad nos necesita al 100%, decididos y acertados, yo velaré por eso cada día mientras esté al frente de nuestra jefatura departamental.

• Al personal que pasó y pasa retiro le digo gracias, gracias por todo el esfuerzo, gracias por el sacrificio, por esa entrega que hace todo policía, y sus momentos tan íntimos familiares que sacrifican a través de los años. Para nosotros no hay un día de cumpleaños, una navidad, un día de la madre, muchas veces el servicio nos llama y debemos estar sin excepción; ahora le llega una nueva etapa la de disfrutar la familia, los hijos, sus seres queridos, de seguro quedarán en su memoria los mejores recuerdos, como también los momentos tristes, las pérdidas de sus compañeros, las anécdotas, las historias y las vivencias, las experiencias adquiridas, que podrán contarle en esas charlas amenas con sus seres queridos, disfruten la vida, muchas felicitaciones, gracias y hasta siempre.

• El otro día recordaba mis primeros días como policía, ya estoy apenas a meses de cumplir 32 años de servicios, y aún como si fuera ayer en mi memoria recordaba aquella madrugada camino a la terminal y detrás mío la silueta de mi madre, contemplándome, seguramente con ese dolor de madre cuando despide a un hijo; a ella y a mi padre gracias por todo ese sacrificio y la enseñanza de vida.

• A ustedes familia solo decirles que led agradezco por la entrega, por el sacrificio también realizado, por la paciencia, y pedirles que disfruten de este hermoso momento y abracen y besen sin temor a su policía.

• Sin más palabras, gracias por todo, y por qué no feliz día de la policía,…viva la policía de Entre Ríos.

ASCENSOS:

A COMISARIO MAYOR

¬Víctor Manuel Fernández

Cristian Daniel Zapata

A COMISARIO INSPECTOR

Carlos David Martínez

A COMISARIO

Juan Manuel Benítez

A OFICIAL SUB INSPECTOR

Sofía Soraya Figueroa

A SUB OFICIAL MAYOR

Mauro Cesar Iván Isla

A SUB OFICIAL PRINCIPAL

Pablo Miguel Ángel Graziano

Luis Apolinario Cáceres

¬Ariel Ángel Manuel Rueda

Exequiel Santiago Pereyra

German Exequiel Gutiérrez

Luis Oscar Duarte

Gustavo Javier Bento

María del Rosario Reynoso

Sebastián Alejandro Pereyra

Cesar Ariel Setau

A SARGENTO AYUDANTE

Sergio Martin Vivero

Héctor Horacio Medina

Leandro Saúl Arocena

Alberto Gustavo Godoy

A SARGENTO PRIMERO

José Luis Zurita

Julián Ramón Molares

Horacio Javier Olmos

Robinson Jeremía Gamarra

A SARGENTO

Alberto Nicolás Romero

Roberto Fernando Martínez

Miguel Ángel Schmidt

Walter Rubén Gauna

Cristian Marcelo Samaniego

Aníbal Ariel López

Oscar Alberto Duarte

Rafael Oscar Pereyra

Matías Fabián Garate Rivero

Ariel Alfredo Ruiz Díaz

Gabriel Hernán Sánchez

A CABO PRIMERO

Mauro Adrián Mohr

Félix Hernán González

Gastón Moisés Benítez

Enrique Ramón Paniagua

Jorge Joel Luna

Maximiliano Javier Olier

Sergio Fernando Cerrudo

Emanuel Andrés Villalba

Darío Daniel Villanueva

Pablo Ariel Gómez

Diego Raúl Altamirano

Gustavo Daniel Colombani

A CABO

Nancy Gabriela Fernández

Araceli Leila Elizabeth Paz Rodríguez

Ruth Cristina Jacob

Cesar Antonio Osuna

Valeria Sofía Gallegos

Jonatán Manuel Ava

Mauro Ezequiel Cazzulino

Juan Sebastián Hosko

Flavio Hernán Rojas

Mario Fernando Verdun

Johana Antonella Bordón

A CABO SER. AUX.

Ileana Maira Muzzachiodi

ENTREGA DE RECORDATORIOS A PERSONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO DESDE EL AÑO 2023

Comisario Mayor ® Carlos Alberto Kindernecht

Sub Oficial Mayor ® Carlos Benítez

Sub Oficial Mayor ® Miguel Orlando Zarate

Sub Oficial Mayor ® Rubén Cirilo Luna

Sub Oficial Mayor ® Ricardo Iván Fogel

Sub Oficial Mayor ® Víctor Manuel Armoa

Sub Oficial Mayor ® Nelson Daniel Bento