Gremios entrerrianos anunciaron que paran y se movilizan el jueves

Este martes representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron que este jueves habrá una “jornada de lucha”.



El titular de Agmer, Marcelo Pagani, fue el primero en tomar la palabra y destacó “la unidad de los sindicatos” en defensa de los derechos de los trabajadores, que están sufriendo “un ajuste fenomenal a nivel nacional y provincial”.



Tras las críticas a la gestión de Javier Milei por dejar de pagar Fonid, Conectividad y clausurar la paritaria nacional, el dirigente cuestionó que a nivel provincial “las paritarias quedaron por detrás del proceso inflacionario” y apuntó contra la suba de los aportes previsionales incluida en la reforma jubilatoria que puso en marcha el Gobierno de Rogelio Frigerio, al tiempo que criticó el “aumento exponencial” de las cuotas de las viviendas nacionales del IAPV y el Fonavi.



“Cuando se conozca la inflación de julio (que oscilaría entre el 5 y el 6%), la pérdida salarial de enero a junio estará 20 puntos abajo, por lo que en la paritaria que debe abrirse en la segunda semana del receso debe tener como cuestión central la disputa por esos 20 puntos de pérdida salarial del primer semestre”, aseveró Pagani, quien indicó que el 80% de la docencia entrerriana está por debajo de la línea de la pobreza.



En este contexto, aseguró que “la vocación y la voluntad de luchar está siempre” y volvió a destacar “la unidad de los trabajadores”, a la vez que ratificó que el jueves “habrá un paro de 24 horas con movilizaciones en Paraná y en todos los departamentos”.



• ATE: “La mayoría estamos por debajo de la línea de la pobreza”



Luego, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, apuntó contra la Ley Bases, criticó fuertemente el despido de trabajadores a nivel nacional y la represión y detención que sufrió el titular nacional del gremio.



Sobre el paro y la movilización del jueves, aseveró: “No renunciamos a la defensa de la Caja de Jubilaciones y ratificamos la necesidad de que haya una actualización salarial”.



“La mayoría de las y los trabajadores que representamos están debajo de la línea de la pobreza y necesitaríamos una recomposición salarial por encima del cien por ciento para tener un salario digno”, enfatizó.



Teniendo en cuenta que ya rige parte de la reforma previsional que anunció el Gobierno provincial, esta Agencia preguntó si la resistencia gremial acaso no llegó un poco tarde para frenar los cambios en la Caja de Jubilaciones. Quien respondió fue el titular de ATE, Oscar Muntes, quien luego de dar cuenta de las medidas que han venido planteando los gremios, reconoció: “No nos alcanzó, pero la defensa irrestricta de nuestra Caja de Jubilaciones seguirá estando vigente”.



“El pueblo argentino y el pueblo entrerriano todavía no han despertado definitivamente. Todavía hay un consenso con respecto al Gobierno que no entendemos”, añadió.



• AMET define este miércoles



A su turno, tomó la palabra Andrés Besel, secretario General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), anunció que este miércoles el congreso de la entidad definirá de qué manera y con qué modalidad el gremio adherirá a la medida de fuerza.



Fue crítico con la reforma jubilatoria que lleva adelante el Gobierno de Frigerio: “No es oportuna”.



Si bien manifestó que se entiende la necesidad de reducir el déficit de la Caja, tal déficit no debe hacerse afectando el salario de los trabajadores: “Hay muchas otras aristas para revisar”.



Más adelante, expresó que “si bien el Gobierno provincial no ha tenido una política de desguace como el nacional, cayeron cien contratos de la educación técnico profesional”.



• Los docentes privados y el temor a hacer paros



Más tarde hizo uso de la palabra Alejandra Frank, titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), quien hizo referencia a la preocupación que hay en la docencia privada debido a que muchos se ven imposibilitados de adherirse a una medida de fuerza.



“Sabemos que muchos quieren participar de esta jornada de lucha, pero tienen un empleador privado que no se los permite o los reemplazan por un suplente. Nos llaman para decirnos que tienen miedo de hacer paro, por lo que les queremos transmitir que el sindicato los respalda y tenemos que estar todos unidos”.



• UDA lamentó el avance de la motosierra



Finalmente, la secretaria General de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya, lamentó que “la motosierra siga avanzado contra los derechos de los trabajadores”.



“Estamos unidos en esta patriada y queremos llamar la atención de las autoridades gubernamentales nacionales y provinciales”, señaló al tiempo que destacó la necesidad de que se consolide la unidad de los trabajadores. (APFDigital)