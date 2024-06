Tras el comienzo del juicio, Cristina Kirchner criticó al "silenciamiento mediático y de la dirigencia política"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este miércoles en redes sociales una reflexión del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, sobre el tratamiento judicial y mediático que recibió el intento de magnicidio que la exmandataria sufrió el 1 de septiembre de 2022 y que a partir de hoy es objeto de juicio oral, proceso que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).



"En unas horas comienza uno de los juicios sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, el de los autores materiales. Uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática. Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento", escribió Mena en la red social X.



La exmandataria compartió la publicación de Mena y remató: "Más claro echale agua".



En su tuit, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense enumera 10 puntos que, a su entender, permiten argumentar que hubo encubrimiento:



-"El contenido del celular del atacante se borró al otro día del atentado, ocultando información imprescindible y estando en poder de la jueza.



-Nunca se profundizó sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes (Revolución Federal, nueva Centro Derecha, entre otras). Esas organizaciones nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político, y desaparecieron al otro día del 1 de septiembre de 2022.



-Sus integrantes se paseaban y fotografiaban con Patricia Bullrich y asisten hoy al Congreso invitados por diputados del oficialismo. Recibieron decenas de millones de pesos de la familia Caputo los meses previos al atentado.



-15 días antes del atentado, en una reunión virtual habían explicado cómo hacerlo. Exactamente la misma mecánica del hecho que ejecutaron los atacantes.



-Un testigo oyó decir a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: 'Cuando la maten voy a estar camino a la Costa'.



-La justicia esperó todo lo que pudo, esperó que lo sepa Milman, y meses después le ordenó que entregue sus teléfonos. El contenido de los celulares de Milman y sus secretarias estaba completamente borrado. Es más, entregó un modelo de teléfono que salió a la venta tiempo después del atentado. A la jueza ni siquiera la ofende que le tomen el pelo.



-En mayo de 2023 una de las secretarias del Milman declaró que ella, Milman y otra colega fueron citados en noviembre de 2022 en las oficinas de la Fundación de Patricia Bullrich donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de todos. La jueza y el fiscal decidieron no investigarlo.



-Estando preso, el atacante dijo por escrito que de su situación debía hacerse cargo Hernán Carrol (líder de Nueva Centro Derecha). La jueza otra vez se encargó de esperar hasta que Carrol lo sepa. Cuando le pidió su teléfono, también había sido completamente borrado los días previos. La jueza nunca lo investigó.



-Carrol compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman. Tras un año y medio de requerir que se investigue ni siquiera resultó relevante para la jueza saber si ese viaje existió.



-No se profundizó nunca sobre la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto, quien los días previos deseaba que los kirchneristas que estén 'presos, muertos o exiliados', mientras hacía ingresar al edificio a los integrantes de revolución federal".



"Si ante la mirada de 47 millones de argentinos y argentinas ocurrió este atentado y no se avanzó ni un ápice, cabe preguntarse qué justicia le quedará a cualquier ciudadano, que todos los días merece tener a resguardo su derecho a vivir", se preguntó Mena en ese sentido.



Y concluyó: "La única certeza que la sociedad argentina tiene respecto a este hecho es que hasta aquí un sector del poder judicial y del poder político no esclareció el intento de asesinato a las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que resulta aún más desesperanzador es que casi nadie cree que exista la vocación, la responsabilidad, el compromiso, y la ética necesaria para llegar a la verdad".



• Juicio por el intento de magnicidio



Este miércoles comienza el juicio oral por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 a metros de su vivienda en Recoleta, en medio de movilizaciones en su apoyo. En él serán juzgados el autor del atentado, Fernando Sabag Montiel, su ex novia, Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, dueño del negocio de los copos de azúcar.



El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que integran la jueza Sabrina Namer y los jueces Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Las audiencias serán todos los miércoles a las 9.30 en la Sala AMIA de Comodoro Py.



Este miércoles se leerán las acusaciones de la fiscalía (a cargo de Gabriela Baigún) y la querella de CFK (que integran los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira) y podrán prestar declaración indagatoria los tres acusados, que permanecen privados de su libertad.



La primera audiencia será transmitida por Youtube, igual que los alegatos. Los testigos empezarán a desfilar la semana próxima: la primera tanda será de quienes presenciaron lo ocurrido de cerca, los militantes que atraparon a Sabag Montiel, el que vio y gritó que tenía un arma, entre otros. Cristina Fernández de Kirchner dará su testimonio recién después de la feria judicial de invierno, publicó Página 12. (APFDigital)