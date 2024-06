El Senado aprobó el paquete fiscal en general: rechazaron los capítulos de Bienes Personales y de Ganancias

Tras la ajustada aprobación de la Ley Bases, que volvió en segunda revisión y con varias modificaciones a Diputados, el pleno del Senado comenzó esta madrugada a debatir el paquete fiscal, un proyecto con varios artículos en puja relacionados, en particular, con la reactivación del impuesto a las Ganancias, el blanqueo y Bienes Personales, entre otros puntos.



Este proyecto se encuentra en una jornada complicada, ya que el tratamiento en particular de la Ley Bases generó un fuerte malestar dentro de la oposición dialoguista, predisponiendo mal a este debate e incrementando la incertidumbre en el Senado.



Con 37 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó el paquete fiscal en general el dictamen para dar paso a la votación en particular por títulos.



Por su parte, en particular, se aprobó el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el Régimen de regularización de activos, el Impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y el Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Mientras que se rechazaron los capítulos de Impuesto a Bienes Personales y el de Ganancias, informó Infobae. (APFDigital)