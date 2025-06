Diputados tratará el proyecto de creación de OSER

El bloque justicialista se opone a la forma en que se plantea el tratamiento de un proyecto tan importante, con un mínimo tiempo de debate parlamentario, ya que el oficialismo espera darle sanción definitiva el próximo viernes.

Afuera de Casa de Gobierno, un acampe de docentes protestará contra la creación de OSER. La disolución del Iosper se impulsa después de seis meses de intervención de la obra social. “Repudiamos el meticuloso montaje de mentiras y operaciones llevadas adelante por la patronal. El esquema es simple: demonizar y desprestigiar a las y los referentes sindicales con consignas banales pero efectistas como ‘se les acabó la joda’, ‘se les terminó el curro’, ‘desfinanciaron la obra social’… etc. A su vez, valoramos, reivindicamos y abrazamos el enorme trabajo que desde la Intersindical venimos llevando adelante, a través de un conjunto de acciones como movilizaciones, campañas de concientización, intervenciones en los debates en las comisiones de senadores y diputados, vigilias y presencia en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno y en los Concejos Deliberantes. Es gracias a nuestras organizaciones no aliadas al ejecutivo provincial, que hemos logrado que el proyecto tome nota de algunas consideraciones que se transformaron en incorporaciones que modificaron no en su esencia al proyecto original", manifestaron desde el gremio.