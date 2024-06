Agmer y AMET paran hoy miércoles

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) estableció la convocatoria a paro docente para este miércoles 12 de junio y a sumarse a las actividades de protesta anunciadas por las confederaciones y centrales sindicales.



“La declaración de este paro se complementa con distintas acciones de movilización que se desarrollarán en la provincia de Entre Ríos y frente al Congreso de la Nación Argentina”, señaló Agmer, que también expresó su rechazo a la Ley Bases y el RIGI.



“Paramos y nos movilizamos exigiendo la inmediata restitución, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de incentivo Docente, del Fondo Compensador y de los distintos programas nacionales. Su eliminación significó, llanamente, una sensible pérdida en el poder adquisitivo docente”, señaló el sindicato docente mayoritario y, a nivel provincial, cuestionó “las políticas de ajuste que, en este contexto dramático, se implementan en el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda y en los aportes jubilatorios de activos y jubilados”.



Por su parte, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) reclama la restitución del Fonid y de la Conectividad “cuya quita implicó una reducción de nuestro salario”, y solicita la urgente convocatoria del Gobierno nacional a la paritaria salarial “con la finalidad de acordar salarios mínimos que estén por encima de la línea de la pobreza”.



También reclama el restablecimiento de los fondos nacionales que no se están transfiriendo a las provincias para los planes de la Educación Técnico Profesional.



La decisión se tomó en una reunión de la Comisión Directiva ampliada que tuvo lugar este martes y las razones de la adhesión tienen que ver con la necesidad de “acompañar las medidas de lucha del Frente Sindical de Universidades Nacionales para el restablecimiento del presupuesto para todas las Universidades Públicas Argentinas, tanto para el funcionamiento operativo, como para la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las mismas”, precisó el gremio de docentes técnicos. (APFDigital)