Salud Pública - Reconocimiento: pagarán 60.000 horas por francos acumulados a 4.900 enfermermeros

En el marco del programa entrerriano de Salud, el gobernador Rogelio Frigerio anunció el pago de casi 60.000 horas por francos acumulados a 4.900 enfermeros de hospitales y centros de atención primaria. “Es un paso adelante en la organización del ministerio de Salud”, aseguró a Elonce el ministro Guillermo Grieve.



“Después de haber trabajado dos años en el programa de Salud, al personal de Enfermería no se le reconocía su función, es decir que al enfermero que trabajaba un fin de semana o un feriado, se le determinaban francos, y eso entraba en un circuito en el que ese franco aumentaba el tiempo en el que el enfermero mismo no estaba posteriormente y nunca se reconocía el pago de esa función, que era tremendamente importante”, explicó Grieve.



Y continuó: “Por lo tanto, lo que se transformó en un sistema vicioso, fue acumulándose hasta llegar, como lo definió el gobernador Rogelio Frigerio, a 60.000 horas de no reconocimiento de la actividad laboral del equipo profesional de Enfermería, que es parte del corazón del trabajo de nuestros hospitales y centros de atención primaria”.

Grieve informó que el ministerio de Salud presentó al gobernador Frigerio “un elemento primordial para reconocer las horas para abonarlas en un período determinado, que reconoció Economía, para darle al trabajador lo que era de ellos; y modificar a extensión del trabajo que se realiza, una prolongación de tareas -y no un franco- para determinar inmediatamente y a fin de mes el reconocimiento de su extensión laboral para pagarse y que no acumulen francos”. En la oportunidad, anunció que “se hará lo mismo con choferes y hotelería, pero resta determinar cómo están registrados, a fin de incorporarlos”.

Para el ministro de Salud, el pago de los francos adeudados a los trabajadores, “adquiere una importancia fundamental en el reconocimiento económico y profesional, además del agradecimiento a todos los enfermeros que durante este tiempo dieron su esfuerzo y no fueron reconocidos económicamente”. De acuerdo a lo que anunció, la devolución se hará en un período mínimo de seis meses, pero se dependerá de la situación económica de la provincia.

Por su parte, el secretario provincial de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó que el planteo de Salud se dio “en un contexto de diálogo y de paritarias sectoriales”; y ponderó “la política del gobernador Frigerio para que se encuentren representantes sindicales de diferentes disciplinas en un diálogo constructivo”. Respecto a la forma en la que se abonarán los francos adeudados, mencionó que “se analizará un plazo y un análisis del crédito presupuestario y financiero para reconocer a los enfermeros de los 65 hospitales y cuánto corresponde a cada uno”.