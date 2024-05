Ley Bases: “Es una obligación para el peronismo situarse en las antípodas de ese proyecto”, expresó el PJ entrerriano

Desde el Partido Justicialista de Entre Ríos, se expresaron respecto a la Ley Bases del gobierno nacional, que comienza a tratarse este martes en el Senado. Señalaron que, “consolida un modelo de primarización de la economía, entrega del patrimonio nacional y destrucción de los derechos laborales, sin precedentes, y debe ser frenada por nuestros legisladores y legisladoras”.



“De resultar victorioso este nuevo intento en avanzar con una ley que ya fue rechazada en diputados, el principal afectado será el pueblo trabajador”, aseguraron mediante un documento en el que señalaron que: “Quienes acompañen su aprobación, tanto legisladores y legisladoras, como gobernadores, serán cómplices de las nefastas consecuencias que acarreará para nuestra sociedad”.



Según el PJ entrerriano: “La privatización de empresas estratégicas del Estado, la entrega de nuestra soberanía sobre los recursos energéticos, la eliminación de la moratoria jubilatoria, la flexibilización laboral, la eliminación de la obra pública, la destrucción y el achicamiento del Estado, no son nada nuevo para la Argentina. El plan del gobierno de Milei no es otra cosa que la reedición del programa neoliberal que solo promete saqueo y miseria para nuestro pueblo”, analizaron.



“Mientras las y los trabajadores ven cómo se destruye su salario, se disparan las tarifas, y se les vuelve a cobrar ganancias, a los poderosos se les prometen ventajas, exenciones y privilegios, hasta el colmo de blanquear sus riquezas sin importar el origen”, dispararon en otro tramo del comunicado.



Por último, manifestaron: “Es una obligación para el peronismo situarse en las antípodas de ese proyecto, no sólo para resistir, si no y principalmente, para volver a construir una alternativa humanista y solidaria, que nos lleve nuevamente al camino del crecimiento con trabajo e inclusión social”. (APFDigital)