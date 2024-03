EL SENADO ENTRERRIANO APROBÓ EL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO FISCAL Y DE LA LEY IMPOSITIVA

Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos), explicó que este proyecto “apunta concretamente a beneficiar a buen pagador, a mejorar condiciones en algunas empresas para que se radiquen en la provincia de Entre Ríos y a corregir algunas alícuotas en algunos actividades sin escapar del Pacto Fiscal ya firmado en 2017, pero en algunos sectores que, pese a la crisis, aún mantienen muy buenos niveles de rentabilidad”.

Además, destacó que el texto original presentado por el Ejecutivo contó “con algunas correcciones y fue enriquecido en un bloque donde el Justicialismo ha tenido su participación y también hemos escuchado a una comisión de estudio del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y al titular de ATER”.

Por su parte, el senador Victor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) brindó detalles sobre las modificaciones realizadas en las comisiones: “Todas las correcciones que metimos son para que aquellos contribuyentes que no cuentan con los recursos para afrontar el pago de los impuestos mediante un único pago, porque pagando el impuesto de todo el año en un único pago, alcanzás beneficios importantes, como descuentos de hasta el 50%. El tema es el que tiene que pagar en cuotas, porque no cuenta con recursos para hacer semejante desembolso. Entonces, las modificaciones que nosotros hemos introducido son para que al menos puedan computar una parte del descuento si tienen al día el pago de los impuestos en el año anterior y por el otro lado lo hemos puesto a cubierto para que no le apliquen la inflación de todo el ejercicio fiscal 2024”.

Además, durante el debate legislativo, tomó estado parlamentario el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se declara en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas, como así también, del estado de conservación de la infraestructura vial. El mismo fue enviado a la comisión de Obras Públicas.

Proyectos de Senadores

En esta sesión ingresaron dos proyectos elaborados por los integrantes de la Cámara alta. El primero es de Ley de autoría del senador Marcelo Berthet (San Salvador- Frente Más para Entre Ríos) y del senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Frente Más para Entre Ríos), por el que se modifica el artículo 1º de la Ley 10.364 (Fondo Provincial de Seguridad en el ámbito de la Policía de la Provincia de Entre Ríos). El mismo fue remitido a la Comisión de Legislación General.

El otro es de autoría del senador Cosso y de los senadores Berthet, Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos), por el que se crea el Programa de Apoyo a Emprendedores de la Programación y Robótica. Fue enviado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Proyectos de Diputados

Además, en esta sesión ingresó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, enviado desde la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, por el que se crea el Régimen Legal de Transición de Gobierno Provincial. Fue destinado a la Comisión de Legislación General.

Proyectos de Resolución

Se aprobó el proyecto de Resolución de autoría de la senadora Patricia Díaz (La Paz- Frente Más para Entre Ríos), por el que se resuelve destacar culturalmente a la Comparsa BABIYU, por el 50° Aniversario de la fundación y por el aporte permanente al desarrollo cultural y turístico del carnaval de la Provincia de Entre Ríos.

Proyectos de Declaración

Los senadores aprobaron cuatro proyectos de declaración:

De autoría de la senadora Díaz, por el que se declara su beneplácito e Interés histórico, institucional, social y cultural el 40° Aniversario de la Comuna de El Solar, San Carlos y Colonia Bertozzi del Departamento La Paz.

De autoría del senador Conti, por el que se declara de Interés Legislativo de esta H. Cámara de Senadores la “27° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur” y el “23° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales”, a desarrollarse durante los días 22, 23 y 24 de marzo de 2024 del corriente, en la localidad de Gobernador Maciá, Departamento Tala.

De autoría del senador Dal Molín, por el que se declara Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos la realización del VI Panamericano de Tchoukball, a realizarse en la ciudad de Chajarí, del 14 al 17 de julio de 2024 y organizado por la Asociación de Tchoukball Argentino y la Federación de Tchoukball Entrerriano.

De autoría del senador Cosso, por el que se declara Interés las jornadas “Malvinas Presente”, organizada por Radio Autentica Villaguay y la Iglesia Cristiana Evangélica “El Arca de Noé” a realizarse los días 14, 15 y 16 de marzo del presente año en la ciudad de Villaguay.

Homenajes

Al turno de los homenajes, los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos) y Martín Oliva realizaron un recordatorio por el 170º aniversario de la elección de Justo José de Urquiza como el primer presidente constitucional de la Nación.

Por otro lado, la senadora Díaz envió una salutación a los habitantes de la localidad de Alcaraz por el 110° aniversario de fundación, a celebrarse el próximo 7 de marzo.

Asimismo, la senadora Miranda brindó homenaje a todo el personal de la Policía de Entre Ríos, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación, y a todas las mujeres de la provincia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se conmemora cada 8 de marzo.