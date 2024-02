Agmer realizará un paro este jueves y viernes

Tras el encuentro paritario que se realizó este miércoles por la mañana en la Secretaría de Trabajo entre los gremios docentes y el gobierno de la Provincia, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció que llevará a cabo un paro para este jueves y viernes.



En este contexto, el Secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, justificó la medida de fuerza: “No hubo una oferta nueva por parte del Ejecutivo, en nuestro Congreso rechazamos la propuesta salarial del 18% porque se la consideró insuficiente”, además anteriormente el gremio planteó volver a reunirse, una mejora en la oferta rechazada y una mejora en el código 029 de movilidad.



“Claramente no hay una propuesta superadora para el universo de los trabajadores y en consecuencia, en este ámbito paritario y según la ley, declaramos la situación de conflicto y convocamos a un paro de 48 horas para los días jueves y viernes”, señaló Pagani.



· A nivel nacional



Ante la consulta sobre la situación actual del país y la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) el gremialista respondió: “El paro nacional del lunes lo hicimos porque Milei se sienta sobre fondos que son nacionales algunos por ley como lo es la de Financiamiento Educativo; se cortó el Conectar Igualdad, la posibilidad de capacitación y formación a través del portal Educ.ar, las partidas para comedores y la copa de leche secundaria”.



Además, Pagani expresó que “ahora hay una inflación acumulada del 51%, un salario acumulado en el 27% y solamente en estos dos últimos meses perdimos un 24% de salario” y también acentuó: “Necesitamos un mayor esfuerzo porque el 18% no compensa ni siquiera estos dos meses y ni hablar si vamos hacia atrás de lo que significa desde el 2015 hacia acá”.



· Días de paro descontados



Esta Agencia consultó sobre la desición del gobierno de descontar los días de paro a los docentes. Al respecto el Secretario General respondió: “La historia se repite, todas las patronales de cualquier gobierno de turno en vez de hacer una propuesta intimidan al conjunto de los trabajadores cuando vamos a ejercer un derecho constitucional como lo es la huelga, en función de que agotamos y pusimos mucho empeño para tener una propuesta”.



· ¿Qué pasa con los docentes técnicos?



Por su parte el Secretario Adjunto que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela, expresó: “A nivel nacional los cuatro secretarios estuvieron viendo qué se iba a hacer con los efectos del paro de este lunes, porque en la reunión que se realizó con Nación mantiene la postura de que no se abona más Fonid ni Conectividad”.



Sobre el financiamiento de la modalidad técnico profesional Varela señaló que encuentra en duda si el gobierno nacional lo mantendrá y explicó que “es una ley que está plenamente vigente”. Dada esta circunstancia, esta tarde se resolverá en la Confederación General del Trabajo (CGT) si se tomará algún tipo de medida de fuerza.



Respecto al paro convocado por Agmer, el representante de AMET adelantó que informarán esta tarde a la Secretaría de Trabajo cuál será el camino a seguir y participarán de una nueva paritaria cuando se convoque.



Ante la situación actual del país y la Provincia, Valera puntualizó: “Desde lo que sabemos el Gobierno no está en condiciones de afrontar otra propuesta superadora, motivo por el cual no tengo los elementos para decir que es mentira; lo que hago es venir a mostrar las inquietudes de los docentes en su día a día que no podemos sostener en el tiempo”. (APFDigital)