Salud puso en funciones a directores de hospitales en Federal

Este viernes, el ministro, el secretario de Salud y el director de Salud Mental, Guillermo Grieve, Daniel Blanzaco y Gabriel Fernández Martínez, recorrieron ambos establecimientos sanitarios en la marcha del programa Entrerriano de Salud, para poner en funciones a las autoridades hospitalarias.



De esta manera, por Resolución Nº 290 se encomendó la responsabilidad de la dirección del Hospital Justo José de Urquiza de Federal a Josué Rudy, en reemplazo de Norma Bonomi y, en tanto, fue ratificado como director del nosocomio monovalente, Mauricio Díaz.



“El objetivo del equipo de Salud para estos cuatro años es humanizar nuestras prácticas, desde el primer momento que llega un paciente a la consulta hasta el alta y el regreso a control”, puntualizó el ministro de Salud de Entre Ríos, Guillermo Grieve. Para ello consideró: “Lo podemos hacer desde la pasión y la compasión, teniendo presente que los pacientes son lo más importante y están por encima de nosotros y las instituciones. Así podremos lograr que en cada uno de los lugares de la provincia, todos tengamos la misma oportunidad de atención”.



El ministro destacó que en enero la provincia duplicó la partida de funcionamiento hospitalario, por lo cual el nosocomio pasó de recibir 10 millones a casi 21. En este sentido agregó: “Además, teniendo en cuenta el aumento del 82 por ciento de los medicamentos en 35 días, hemos enviado dos partidas suplementarias y a pesar de eso tuvimos dificultades porque hay laboratorios que no entregaron medicación”.



Asimismo Grieve refirió que en el armado y desarrollo del Programa Entrerriano de Salud (PES) trabajaron 60 profesionales de toda la provincia. Puntualmente mencionó la labor de los médicos Gustavo Martínez, Miguel Nieves y María Eva Salas.



A su turno, el secretario de Salud, Daniel Blanzaco, hizo entrega de la resolución por la cual se encomendó la dirección a Josué Rudy. Allí, el funcionario destacó el estado del nosocomio: “No conocía el hospital, pero me llevo la imagen de unas instalaciones muy lindas y bien mantenidas, lo cual habla de una cultura de la organización y de un esfuerzo de las gestiones anteriores por tener un lugar de trabajo adecuado, así que también quiero felicitarlos por eso”.



Por su parte la senadora departamental, Nancy Miranda, valoró el trabajo de ambos directores, saliente y entrante, con más de 20 años de trabajo en el hospital. También agradeció al ministro y al secretario de Salud augurando que el PES disponga de los recursos y elementos en su ejecución, con la colaboración de la legislatura.



La intendenta, Alicia Oviedo, señaló que no le es ajeno el contexto actual, particularmente apremiante en el plano económico, que hace necesario mancomunar esfuerzos para dar respuestas. “Desde mi lugar, con el equipo de trabajo que tenemos y que venimos trabajando codo a codo, nos comprometemos con el Hospital Justo José de Urquiza y con el Ministerio para trabajar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades, y lo hacemos con todo gusto porque estamos hablando de lograr un beneficio para la ciudadanía de Federal”.



Al asumir las funciones, Josué Rudy resaltó el esfuerzo hecho tanto por Bonomi como por los directores anteriores para llevar adelante este hospital. “Creo que si trabajamos en conjunto entre todos, ministros, secretarios, autoridades legislativas e intendentes, podemos mejorar la calidad de atención y darle a la comunidad lo que se merece”.



En tanto que la directora saliente, Norma Bonomi, consideró que el PES plantea un gran avance para la salud de Federal y quedó a disposición de la institución.



Hospital Raúl Camino

Posteriormente las autoridades se trasladaron hasta el Hospital Colonia de Salud Mental Dr. Raúl Camino, donde se ratificó la continuidad de Mauricio Díaz al frente del nosocomio.



Allí el ministro Grieve destacó: “Para nosotros la consulta de Salud Mental fue siempre importante, pero después de la pandemia pasó a ser mucho más. Hoy del 60 al 70 por ciento de las consultas por consultorio externo de los centros de atención primaria están pasando por Salud Mental, y estamos convencidos de que podemos hacer mucho para mejorar”.



En la oportunidad el director de Salud Mental de la cartera, Gabriel Fernández Martínez, puso de relieve que dentro de los lineamientos del PES la prioridad es la atención primaria y hospitalaria, humanizando las prácticas y haciendo más accesible la salud. En este marco, añadió: “Sabemos que la atención primaria en salud mental ha aumentado muchísimo y tiene capacidad para disminuir la demanda a los mayores niveles de complejidad”.



La diputada provincial, Noelia Taborda, hizo referencia al recuerdo emotivo que la une al Hospital Colonia de Salud Mental Dr. Raúl Camino: su mamá fue parte de la historia del mismo durante 31 años y 6 meses. "Prácticamente me crie en esta institución, la reconozco desde lo humano y sé el valor del personal, porque cada uno es fundamental en lo que hace".



A su turno, Mauricio Díaz, les agradeció a las autoridades la confianza depositada al reafirmar su continuidad en la conducción del hospital, y a todo el personal del nosocomio que lleva adelante la tarea diaria, y reafirmó su compromiso para seguir construyendo hacia adelante en base a proyectos y objetivos, en pos de seguir transitando el camino hacia la excelencia.



Finalmente, en línea con lo planteado desde el PES, expresó: “Creo que en salud mental el elemento más importante es el factor humano: siempre remarco que cuando una persona acude a recibir una atención, sea cual fuere, no recuerda el aparato que le tomó tal o cual muestra sino que se acuerda de la atención, del trato recibido. Y eso es algo que acá se ha logrado, hemos depositado mucho esfuerzo en el tratamiento del usuario interno y externo”.