El nuevo Directorio de la Cafesg adelantó que gestionará cambios para mejorar los fondos de Salto Grande

El ex intendente de Federación, Carlos Cecco preside el Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), mientras que el ex intendente de San José, Pablo Canali; el ex senador Miguel Piana y la ex diputada provincial Felicita Rodríguez se desempeñan como vocales. “Venimos a gestionar desde lo político la modificación de las tarifas que recibe Salto Grande por generación de energía”, afirmaron.