PRESTARON JURAMENTO VOCALES DE LOS TRIBUNALES DE JUICIO Y APELACIONES DE PARANÁ Y CONCORDIA

Las magistradas y los magistrados accedieron a sus cargos tras participar de los concursos organizados por el Consejo de la Magistratura y lograr los correspondientes acuerdos por parte del Senado provincial. Todas y todos se comprometieron a desempeñar sus cargos “con lealtad y patriotismo”, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación y la de la provincia de Entre Ríos.

La presidenta del STJER, Susana Medina fue la encargada de tomar los juramentos a magistradas y magistrados. Lo hizo acompañada por sus pares del Alto Cuerpo: la vocal Claudia Mizawak; los vocales Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela y la vocal Laura Soaje, asistidos por la titular de la Secretaría de Superintendencia Nº 1, Elena Salomón.

El primero en prestar juramento fue Brugo, quien lo hizo “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. Su designación fue dispuesta a través del decreto 4.526/23 del Ministerio de Gobierno y Justicia (MGyJ).

Luego fue el turno de Cánepa, quien juró “por la Patria”, al igual que Federik. Ambos fueron designados mediante los decretos 4.527/23 y 4.528/23 del MGyJ, respectivamente. En tanto Malvasio, cuyo nombramiento fue dispuesto por el decreto 4.529/23 del MGyJ, prestó juramento “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”.

Convocado al estrado, Garrera Allende -designado por decreto 4.530/23 del MGyJ- juró “por Dios, la Patria y las Constituciones Nacional y Provincial”. En tanto que Mondragón Pafundi y Dri, nombrados mediante los decretos 4.531 y 4.532/23 MGyJ, respectivamente, lo hicieron “por Dios y por la Patria”.

El último en jurar fue Larocca Rees, quien lo hizo “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. Antes se leyó la parte resolutiva del decreto 4.565/23 MGyJ, que sirvió para designarlo en el cargo.

Palabras de Susana Medina

Tras los juramentos, la presidenta del STJER expresó: “Hoy la vida está reclamando una judicatura comprometida con su tiempo y con su gente. Tenemos que dedicarnos todo el tiempo a estudiar, a capacitarnos, a mirar al otro, a tener empatía con el semejante, a tener una sensibilidad especial”.

Esa es la senda, según Susana Medina, por la que transita el STJER. “Queremos, ante todo, una Justicia independiente, transversal, transparente, eficaz, eficiente, cercana a la gente y con perspectiva de género”, precisó.

Para la presidenta del Alto Cuerpo “esto significa tener una mirada inclusiva, no estereotipada, no sexista; una mirada generosa, que incluya y que no deje a nadie atrás”.

Por eso recordó a juezas y jueces que abrazaron “una función que requiere un compromiso extremo, la mayor dedicación, la mayor entrega, la mayor sensibilidad”.

Por último, deseó suerte a las magistradas y a los magistrados que juraron “porque el éxito de ustedes será el éxito del Poder Judicial”. Y felicitó a las familias “que tanto aportan para que nosotros lleguemos a estos lugares, y también a los colaboradores y compañeros de trabajo, porque esta es una tarea colectiva”.

Estuvieron presentes el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez la procuradora adjunta, Mónica Carmona; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos; representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; del Consejo de la Magistratura; del Colegio de la Abogacía; de Fuerzas Armadas y de Seguridad; invitados especiales y público en general. (prensa SIC-STJER)