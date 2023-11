Egresaron 55 nuevos oficiales de la Policía de Entre Ríos

"Son 55 egresados de una institución que viene marcando una huella por su excelencia, capacitación, tecnología y su labor en la comunidad. Celebramos este egreso de varones y mujeres, de jóvenes de nuestra Policía de Entre Ríos. Este año tiene un condimento especial porque termino mi gestión como ministra; y el jefe de Policía termina también su gestión. Hemos compartido años de muy fructífera tarea en todos nuestros institutos de formación, tanto de agentes en Villaguay y en Rosario del Tala, como de oficiales en Paraná y en Concepción del Uruguay", mencionó la ministra Romero.



En esta línea, sostuvo: "Me siento muy orgullosa de nuestra Policía, es un ejemplo de conducta, de formación y de capacitación permanente porque no solamente capacitamos a los agentes y a los oficiales, sino también se capacita posterior al egreso y para hacer los ascensos, por lo tanto, siempre el progreso en la carrera tiene mucho que ver con el conocimiento y eso es elogiable".



"Es un modelo de construcción de autoridad, aquel que se capacita, que sabe, también estimula la construcción de autoridad; autoridad sobre el otro, porque sabe un poco más y porque puede ser guía, puede ser líder. Ese liderazgo en la Policía es muy importante", finalizó Romero.



El jefe de Policía, Gustavo Maslein, agradeció a las autoridades presentes, a la plana mayor y a la familia policial, al tiempo que destacó los logros alcanzados durante estos años, como la construcción y remodelación de edificios, la adquisición de vehículos y equipamiento de protección. En este marco, remarcó: "Conté en estas dos gestiones consecutivas con la siempre presente franqueza del señor gobernador, al que me siento sumamente agradecido por haber compartido los criterios de nuestra función con igualdad y unidad de pensamiento; y a la señora ministra de Gobierno, por la confianza depositada en mi y en nuestra fuerza, dándonos siempre el respaldo necesario para que la institución progrese con un diálogo abierto y oídos atentos a nuestros requerimientos"



En cuanto a los Oficiales Ayudantes que egresaron de la Promoción 85°, explicó: "En pocos días viajarán a Colombia, hacen un intercambio de conocimiento con la Policía colombiana, lo que es importante también para la formación. En su regreso van a ser destinados a lo que es la temporada de verano en nuestra zona de la costa del Uruguay y todos aquellos lugares que son visitados por turistas. Van a realizar el refuerzo en un trabajo que es muy valioso en la temporada".



"Es importante mencionar que también tenemos un egreso, el día 22 del corriente mes, de 80 chicas que egresan como agentes con la orientación 911, videovigilancia y violencia de género en la escuela Rosario del Tala; y el 30 van a egresar 287 hombres en Villaguay, que estarán destinados a reforzar todo lo que es seguridad en la provincia", concluyó.



En el acto, los nuevos oficiales juraron por las Constituciones Nacional y Provincial, y recibieron sus diplomas y sables. Además, se entregaron premios a los seis mejores promedios: Francisco Maidana Jacob, Julieta González, Cristian Gamarra, Ivana Fernandez, Lucas Miraglio y Daniela Almada.



Asimismo, siete oficiales jefes superiores, que han llegado a la máxima jerarquía como comisarios generales, recibieron la réplica del sable que perteneciera al Brigadier General Don Justo José de Urquiza como elemento que distingue e identifica a quienes han llegado a la cúspide de la vocación suprema.



Recibieron el sable, Omar Regondi, Juan Marcelo Claucich, Ángel Pasutti, Alejandra Berón, Juan Beguerie, Cesar Primo y Alejandro Hillairet.



Estuvieron presentes el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Gobierno, Guillermo Maximino Ledesma; el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez; el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari; LA SENADORA POR FEDERAL, NANCY MIRANDA; representantes del Ejército Argentino, Gendarmería, Prefectura Argentina y Policía Federal.



(Prensa Ministerio de Gobierno)