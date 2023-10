Continúan los encuentros del Senado Juvenil con participación de escuelas del departamento Federación y Federal

Este viernes, en el recinto de la Cámara de Senadores de la provincia, estudiantes y docentes de escuelas de las localidades de Federación y Federal defendieron sus proyectos. También participó del encuentro la senadora provincial por el departamento Federal, Nancy Miranda.



La vicegobernadora, Laura Stratta, saludo a los alumnos, alumnas y docentes, donde expresó: “Este año cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida, y el mejor homenaje que podemos hacer es debatiendo ideas y aportando proyectos, es alentando la participación. Cuando me dicen que los jóvenes no son comprometidos, siempre pongo el ejemplo del Senado Juvenil, donde veo juventudes que se proponen temas que muchas veces nosotros no vimos, porque miran a su alrededor y se preocupan con lo que con lo que nos pasa. Nada en la vida se consigue solo, nadie se salva solo, siempre es colectivamente, como salimos adelante, siempre es colectivamente como generamos desarrollo, siempre es colectivamente como generamos respuestas que tengan impacto positivo en nuestra comunidad”.



Proyectos ganadores



El anteproyecto con más puntaje del departamento Federal, que pasara luego a la instancia provincial, fue «Una casa un lugar para habitar», elaborado por los alumnos Axel Gallo, Javier Dewald y William Orellano, y acompañados por los docentes Maximiliano Cardozo y Maximiliano Luna de la Escuela EET N° 23 Caudillos Federales, de la localidad de Federal.



Además, la iniciativa ganadora por el departamento Federación, fue «Incorporando nuevas puertas», desarrollada por la Escuena Normal N° 5 Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad de Federación, representada por las y los alumnos Manuela Terzano, Bruno Maydana y Victoria Pereyra, y que contó con el acompañamiento de la docente Ángela Moretti.



Proyectos Departamento Federal



- Escuela Secundaria N1° Pancho Ramírez, de Sauce de Luna. Proyecto: Sanidad 360°. Elevando los estándares hospitalarios. Docentes: Karen Franco y Romina Villalba. Senadores Juveniles: Matías Schenone, Iris Pereira, Gabriela Romero.



- Escuela EET N° 23 Caudillos Federales, de Federal. Proyecto: Una casa un lugar para habitar. Docentes: Maximiliano Cardozo y Maximiliano Luna. Senadores juveniles: Axel Gallo, Javier Dewald y William Orellano.



- Escuela Secundaria N°2 José Manuel Estrada, de Federal. Proyecto: Tenemos que pensar en lo que nos está pasando. Docentes: María Ángela Cabrera y Lorena Ascargorta. Senadoras juveniles: Candela Altamirano, Luciana Carniel y Tamara Bozie.



- Escuela Secundaria N° 6 Trabajadores de la Tierra, de Colonia Santa Lucía. Proyecto: El primer grito sagrado. Docentes: Julieta Mereles y Silvana Luna. Senadores juveniles: Ramiro Lucero, Abril Panozzo y Silvina Silveyra.



Proyectos Departamento Federación



- Escuela N° 8 Pascual Pringles. "Creando Puentes". Docentes: Nancy Viviana Rossi, Yanina Lujan Brambilla. Senadores juveniles: Fernando Nicolas Mieres, Shaiel Valenzuela,



- Escuela Secundaria N° 7 Francisco Ramírez, de Colonia Freitas. Proyecto: Un Título, múltiples oportunidades. Docentes: Vanesa Elizabeth y Lucrecia Itatí Weigert. Senadoras juveniles: Jeniffer Milagros Panozzo Mela, Isabella Luján y Panozzo Zenere.



- Escuela 14° Isidro Tonello, de Federación. Proyecto: Democratización de la información a través de Código QR". Docentes: Carolina López y Luz María del Rosario Suarez. Senadoras juveniles: Ailén Lenta y Magalí Ailén Salas.



- Escuela Secundaria N°13 Antonio Farneda, de la localidad de Colonia Santa Juana. Proyecto: Una provincia y un símbolo como puente de nuestra historia.



- Escuela Secundaria N° 2 Sandalio Olivetti, de Villa del Rosario. Proyecto: Corazones llenos, niños felices. Docentes: Daniela Mendoza, Magalí Smitarello. Senadoras juveniles: Naiara Albiero, Morena Cortiana, Nahiara Flores.



- Escuela Secundaria N°18 Pedro Cornalo, de Colonia Villa Libertad. Proyecto: Prácticas Humanitarias en las escuelas entrerrianas. Docentes: Osvaldo José Serrano y Lara Nahír. Senadores juveniles: Andrés Ariel Dalmazo y Ana Lucía Dalpra.



- Escuela Secundaria N°10 Cheroga Mokoi de Colonia Ensanche Sauce. Proyecto: Agua es vida. Docentes: Ángela Mercedes Martínez, Carla Paola Fabrello. Senadoras juveniles: Gimena Magalí Drewanz, Melina Guadalupe González, Gonzalo Iván Marsilli.



- Escuela Secundaria N°13 Antonio Farneda, de Colonia Santa Juana. Nos unimos como pueblo, reforzando nuestro Historia, compromiso e identidad. Docentes: María Ludmila Wallingre, Mariel Rocío Muchiutti. Senadoras juveniles: Araceli Itatí Borda y Priscila Yanella Beluzzo.



- Escuela Normal N°5 Domingo Faustino Sarmiento, de Federación. Proyecto: Incorporando Nuevas Puertas. Docente: Ángela Moretti. Senadoras juveniles: Manuela Terzano, Bruno Maydana y Victoria Pereyra.