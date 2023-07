Gremios docentes valoraron el diálogo y el acuerdo alcanzado con el gobierno entrerriano

“Estamos muy contentos porque en este ámbito paritario hemos llegado a un excelente acuerdo”, sostuvo el secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, y resaltó que se haya incorporado “el planteo que veníamos trayendo desde el sindicato y, en particular, de un congreso”.



“Nos alegra llegar a un acuerdo de estas características con cambios de base de cálculos y con porcentajes de siete puntos por encima de la inflación para el mes de julio y agosto”, puntualizó.



Pagani señaló que se trata de “un acuerdo que, en un contexto tan difícil y complejo, hay que revalorar y reivindicar como parte de nuestras disputas históricas y luchas, y la voluntad del gobierno de aceptar estas demandas”.



Por su parte, el secretario Adjunto de AMET, Carlos Varela, resaltó la importancia de la recomposición salarial y el compromiso de rediscutirlo para el último cuatrimestre del año. Además, valoró la modificación para “que en la base de cálculos para el segundo semestre no sea la del primer mes del año sino la que se cierre con el primer semestre”. “Además destacamos el compromiso de volver a rediscutirlo para el último cuatrimestre del año, que no es un tema menor”.



Por su parte, la secretaria General de Sadop, Alejandra Frank, puso en valor que durante la paritaria con el gobierno provincial se atendieron las demandas presentadas en la reunión y se logró un nuevo acuerdo que tiene en cuenta el salario real y su impacto en el bolsillo de los docentes. "En este marco de diálogo se atendieron las demandas. Nos vamos con un nuevo acuerdo que lo vamos sosteniendo mes a mes pero que también se tiene en cuenta ese salario real y lo que impacta en el bolsillo de los docentes”, subrayó.