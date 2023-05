Gasoducto Néstor Kirchner: hoy viernes terminará su construcción

El ministro de Economía, Sergio Massa, consideró que este viernes será un día " histórico" ya que finalmente culminará la etapa final de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. La megaobra de infraestructura, que permitirá ahorrar alrededor de 2.000 millones de dólares al año en importaciones de energía, terminará una vez que se suelden los más de 50.000 caños restantes.



La última soldadura se realizará en el kilómetro 232 de la traza, a la altura de la provincia de La Pampa, en el punto de unión de los tramos 1 y 2, de los tres en que se dividió la obra.



El evento será transmitido vía streaming este viernes a las 14. Desde el lugar, estará el presidente de la compañía Energía Argentina, Agustín Gerez. A su vez, desde Buenos Aires, se espera la presencia virtual de Sergio Massa y la secretaría de Energía, Flavia Royón.



La tan esperada obra de infraestructura se pondrá en marcha el 20 de junio, según aseguraron desde el Gobierno. Durante este mes se harán las pruebas hidráulicas necesarias para registrar cualquier tipo de fallas en todos sus tramos.



La información oficial señala que la obra permitirá revertir el déficit de la balanza energética a partir de la explotación de Vaca Muerta. De acuerdo con lo proyectado, la obra generará US$ 1.900 millones de ahorro de importación de energía para el segundo semestre de 2023, mientras que para todo 2024, se espera que el ahorro sea de más de US$ 4.000 millones.



Sin embargo, todavía falta que se pongan en marcha las dos plantas compresoras: una en Tratayen que ya está en su lugar y otra en Saliqueló que aún resta trasladar. Una vez que se instalen estas dos compresoras, el gas de Vaca Muerta podrá transportar 22 millones MMm3 diarios, el doble que sin ellas, publicó Ámbito Web.



Además, durante el segundo semestre el Gobierno buscará anunciar otras dos obras: por un lado, la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que podría licitarse el mismo 20 de junio y que explorará fuentes de financiamiento de Brasil y se invitará a participar al sector privado; y por otro, se espera la puesta en marcha de la reversión del Gasoducto Norte, para transportar el gas de Vaca Muerta al centro y norte argentino.



Este proyecto ya cuenta con financiamiento confirmado de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un total de US$ 540 millones. (APFDigital)