Tránsito y accesos en Argentina por los 128 cortes Cortes hoy en CABA y paro en autopista Buenos Aires - La Plata: hasta qué hora hay piquetes y protestas en todo el país en vísperas de Semana Santa

Unidad Piquetera se moviliza este miércoles contra el recorte en los planes sociales y el ajuste programático del FMI. Desde las 10 de la mañana hará un “gran piquete nacional” con 128 cortes y epicentro de seis puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Qué accesos a la Capital Federal estarán interrumpidos, el estado del tránsito y de los servicios en el AMBA y los cortes en el interior.

DESDE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL AFIRMAN QUE "NO HAY Y NO HABRÁ AJUSTE"

El Ministerio de Desarrollo Social ratificó este miércoles que "no hay ni habrá ajuste" sobre las políticas sociales, en respuesta al reclamo de las protestas que la Unidad Piquetera lleva adelante en todo el país, con más de cien cortes y piquetes y cuyas consigan son "contra el hambre y el ajuste".

“No hay ningún tipo de meta de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema sobre la política social en la Argentina", aseguraron fuentes del Ministerio. "No hay ajuste. No hubo ajuste y no habrá ajuste. Sí hay ordenamiento, claridad y mejora de la trazabilidad y la transparencia para las políticas sociales porque es justo y porque es un derecho de la sociedad que administremos más y mejor los recursos”, aclararon.

CORTE TOTAL DE LA PANAMERICANA

Manifestantes cortan ambos sentidos de la Panamericana en kilómetro 30, altura de la ruta 197, en el marco de la jornada de protestas convocada por la Unión Piquetera en todo el país.