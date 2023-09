Fruto del trabajo de Nación, provincia y municipios se entregaron maquinarias y herramientas en el norte entrerriano

En el marco de la jornada de trabajo que realizó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, en el norte de la provincia este lunes, compartió con autoridades locales tres entregas de herramientas del Programa nacional, que se articula en Entre Ríos a través de la Secretaría de Economía Social de la cartera Social.



En el primer encuentro, realizado en el auditorio del Centro Municipal de Cultura de Federal, se entregaron elementos de trabajo a 71 emprendedores y emprendedoras, y mujeres que brindan talleres y capacitaciones, por más de 21 millones de pesos. En ese marco, además, la ministra junto al intendente Gerardo Chapino; el diputado nacional Tomás Ledesma; la senadora por el departamento Federal, Nancy Miranda; el jefe de la Regional Litoral Centro de Anses, Germán Bacarella, y las presidentas municipales de Villaguay, Claudia Monjo, y de Conscripto Bernardi, Marina Cantero; entre otras autoridades locales y presidentes y presidentas de Comunas y Juntas de Gobierno del departamento Federal, inauguraron una oficina de Anses.



“El gobernador Gustavo Bordet ha marcado en los ocho años de gestión a todos los funcionarios que estamos en el gobierno que debemos actuar en el territorio y que los programas lleguen a todas las localidades, a las grandes y a las pequeñas, porque en todas hay entrerrianos y entrerrianas que se están pensando en un proyecto de vida posible como emprendedor o emprendedora, en la localidad que aman y que eligieron vivir”, manifestó la ministra de Desarrollo Social.



En ese sentido, Paira agregó: “Desde la gestión provincial siempre trabajamos articuladamente y descentralizadamente en todo el territorio, en darnos estrategias para pensar que las políticas de acceso al trabajo, de acceso al cuidado, y de acceso a los derechos sean una realidad palpable en todas las comunidades. Esta mirada federal nos permite achicar las brechas de desigualdad y reforzar la importancia de un Estado presente”.



Asimismo, Chapino indicó: “Es muy importante esta política que brinda la posibilidad de poder fortalecer a nuestros emprendedores, a aquellos que quieren tener una opción más de trabajo, que quieren reforzar los ingresos familiares, y que toman el emprendedurismo como su primera etapa laboral y su único sustento de vida. En ese sentido, siempre hemos estado apoyados con herramientas desde el gobierno provincial y nacional”.



Por su parte, Ledesma apuntó: “Hoy sabemos que en Argentina está en juego un Estado presente que con errores y aciertos trata de atender los problemas cotidianos de la gente”. Y resaltó la importancia de abrir oficinas de Anses en el norte de la provincia. “Estas oficinas significan que un montón de entrerrianos dejan de hacer cientos de kilómetros por trámites, o dejan de viajar a las 3 o 4 de la mañana para llegar a iniciar una jubilación”, subrayó.



A su turno, Miranda señaló: “Esto es una muestra más de todo lo que ha hecho nuestro gobernador en estos años de trabajo con cada uno de los municipios, juntas de gobierno y comunas del departamento Federal. Es importante que no nos olvidemos nunca que cuando uno está complicado, tenga el pensamiento que sea, hay un gobierno provincial que está y que tiende una mano. Felicitaciones a los beneficiarios que reciben estas herramientas, cuídenlas y aprovéchenlas”.



San Jaime de la Frontera



En el segundo encuentro realizado en San Jaime de la Frontera, la ministra Paira otorgó un aporte al proyecto Susurro de agujas del Programa Mejor es Hacer, que implementa la Subsecretaría de Políticas Comunitarias y Territoriales, con el fin de potenciar acciones con impacto social que promuevan el bien común. Con este aporte se fortalecerá el taller de tejido, que busca dominar técnicas de tejidos, compartir un espacio de respeto y armonía donde intercambiar aprendizajes, y lo producido será destinado a la Escuela N° 51 Tomás Alva Edison.



Además, se entregaron 19 herramientas, por 8 millones de pesos, en el acto que compartieron la ministra con el intendente Antonio Rodríguez; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; la vicepresidenta municipal de San Jaime de la Frontera, Elsa Payer; la diputada provincial Vanesa Castillo, y el director de Fortalecimiento de la Economía Social, Enrique Baffico, entre otras autoridades.



“Nuestro gobierno nacional y provincial, y nosotros a nivel local contribuimos para lograr esto que es muy importante y emocionante. Quiero agradecer a todos los que nos están acompañando, y a los emprendedores que reciben estas herramientas a quienes pido que lo hagan con mucha responsabilidad”, dijo Rodríguez en la apertura de la actividad.



De la misma forma, Castillo expresó: “Quiero agradecer a las autoridades por gestionar estas herramientas tan importantes para muchos emprendedores de nuestro pueblo que, día a día, luchan por salir adelante de manera incansable. Sé que van a valorar estos elementos de trabajo que forman parte de un acompañamiento brindado por un gobierno presente”.



En la misma línea, Monjo aseguró: “Es importante que haya un Estado presente, acompañando no solamente con recursos sino con herramientas para coronar un proceso de trabajo que fortalece cada uno de los proyectos de emprendedores y emprendedoras que sueñan con lo que les gusta hacer, con lo que saben hacer y que les da la posibilidad de tener la dignidad de lo que es un trabajo mediante el autoempleo”.



Los Conquistadores



La jornada cerró en el departamento Federación con una entrega de maquinarias y herramientas a 30 emprendedores y emprendedoras, por un monto de 12 millones de pesos. La ministra participó de la actividad junto a la presidenta municipal de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; la diputada provincial Vanesa Castillo, y el director de Fortalecimiento de la Economía Social, Enrique Baffico, entre otras autoridades.



“Hoy es un día muy especial para Los Conquistadores no solamente por la entrega de las herramientas sino también porque es una coronación de toda la gestión que venimos trabajando con el gobierno provincial, con la decisión política de nuestro gobernador. Cuando decidimos poner énfasis en la economía social, lo hacemos porque consideramos que el trabajo es un ordenador social. Así empezó un camino con nuestros emprendedores que hoy es una realidad”, subrayó Meza Torres.



Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales



El Programa nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales tiene como objetivo atender a emprendedores y emprendedoras de la Economía Social mediante la entrega de insumos, herramientas y equipamiento, permitiéndoles generar mejoras en los procesos productivos y una fuente de ingresos genuinos.