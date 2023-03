Bordet sostuvo que Entre Ríos “merece gobernantes que conozcan el territorio”

“Estaré en San José de Feliciano todas las veces que sea necesario, porque su gente y su pueblo se lo merece”, expresó el mandatario provincial durante el acto central por la celebración de los 200 años de esa ciudad del norte entrerriano. Estuvo acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta y el intendente de esa ciudad, Damián Arévalo.



También estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; los intendentes de Paraná, Adán Bahl, y de San Salvador, Lucas Larrarte; legisladores, legisladoras y autoridades.



“Estuve aquí el 27 de febrero en el inicio del ciclo lectivo, con la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 2; estoy hoy celebrando y conmemorando estos 200 años; y estaré el próximo 30 de marzo para abrir los sobres de una gran obra que va a conectar todo el Norte entrerriano, como es la repavimentación completa de las rutas provinciales Nos. 1 y 2”, adelantó Bordet.



El mandatario provincial estuvo en la localidad del norte provincial donde encabezó los actos por los 200 años de la ciudad, que se considera cuando sus vecinos, en 1823, solicitaron erigir una capilla que nuclee a la comunidad. Ante la comunidad de Feliciano destacó sus caracteres de pueblo de fe y trabajo y resaltó los logros de obras en conjunto para su progreso.



“Hace ocho años, cuando asumí, me propuse darle al Norte entrerriano la relevancia que siempre debió tener. Compartir el bicentenario de esta ciudad, una de las más antiguas de la provincia, es realmente un privilegio que tengo como gobernador. Poder estar junto a su pueblo, poder tener este espacio para la celebración y también para poder seguir trabajando en conjunto para el progreso de esta hermosa ciudad”, expresó, tras saludar a la concurrencia en la plaza Independencia.



“Esta ciudad forjó hombres y mujeres con la dureza de carácter necesaria para poder vivir en estas zonas entonces inhóspitas. Hombres y mujeres de trabajo y fe inquebrantable, como el ñandubay que crece en estos montes. Esa misma población que ha hecho crecer a esta ciudad, que le ha dado entidad, identidad y, fundamentalmente, se ha trazado un camino de crecimiento y progreso”, continuó.



Por otra parte, recordó que “hace ocho años, cuando asumí, me propuse darle al Norte entrerriano la relevancia que siempre debió tener”, y remarcó que “como gobernantes, tenemos la obligación de bregar para que en todo el territorio de la provincia haya un crecimiento equitativo”.



“Hicimos un plan de obras de infraestructura para llegar con líneas de 33 kilovatios, lo que se conoce como el Cierre Energético del Norte Entrerriano”, subrayó Bordet, y destacó que eso “produjo la estabilidad en materia energética; también poder dar obras de infraestructura y acompañamiento a todos los sectores productivos para que las familias de esta zona puedan quedarse, puedan constituirse nuevas familias con sus hijos y no tengan que emigrar buscando el futuro en otros destinos”.



Historia y actualidad



Durante el acto central, el intendente Damián Arévalo, hizo un repaso de la historia felicianense y trazó los desafíos de la generación actual.



“Hoy, 19 de marzo, nos encontramos reunidos donde seguramente hace 200 años un grupo de vecinos de aquel pago de Feliciano, Mulas y Costas del Guayquiraró se congregó a inaugurar una capilla en honor a San José, a quien años antes ya habían elegido como santo patrono y protector”, rememoró.



“La historia de la capilla de San José y la de San José de Feliciano son la de uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Entre Ríos, que corren entrelazadas. En muchos casos, no podrían abordarse una sin la otra”, explicó.



Invitando a la población a la celebración y a la reflexión, Arévalo dijo: “En este 2023 estamos embarcados en un periodo en el que conmemoraremos el bicentenario de la ciudad que, entendemos, será propicio para la celebración colectiva y también para la reflexión del pasado y el presente de todas las problemáticas que afectan a los habitantes de nuestra ciudad”.



“Nuestra generación afronta los desafíos cotidianos normales y también ha enfrentado los desafíos extraordinarios, tomando decisiones valientes esperando producir un cambio profundo en usos y costumbres que resulten buenos para la convivencia de una ciudad que crece rápidamente, fomentando las instituciones civiles y democráticas para fortalecerlas y empoderarlas, haciéndolas copartícipes de las decisiones porque a un Feliciano mejor lo forjamos entre todos”, agregó el presidente municipal.



“Entonces, hagámoslo posible, este es el momento. Debemos convencernos que, siguiendo valores éticos lograremos un gran salto cualitativo que invitará a toda la comunidad a colaborar con nuestro trabajo para que las críticas se transformen en construcción colectiva y así concentrarnos en trabajar juntos en miras de una ciudad mucho mejor”, concluyó Arévalo.



Actividades y presencias



También participaron la secretaria de Cultura Francisca D’Agostino; la senadora provincial Ester González, la diputada provincial Silvia Moreno y el diputado Sergio Castrillón, junto a intendentes de otras localidades.



Luego de los discursos, el acto continuó con un desfile de todas las instituciones educativas y deportivas de la localidad y finalizó con un festival popular, donde actuaron artistas locales y Los Palmeras.