HCD: DIO SU MENSAJE ANUAL Y RINDIO CUENTAS, EL PRESIDENTE MUNICIPAL GERARDO RAMON CHAPINO

en situación de vulnerabilidad por motivos de violencia de género no solo

es una responsabilidad del Estado, sino de toda la sociedad.

Por otro lado, este equipo sostiene un trabajo en red con las diferentes

áreas municipales y del área local, promoviendo espacios que habiliten la

integración de las mujeres desde un lugar de sensibilización, de inclusión

educativa, de formación e inserción laboral en diferentes áreas

pertenecientes a este municipio. Por último, y como parte del compromiso

de extender estas instancias, en el año 2022 se inicia el abordaje con

mujeres rurales a fin de fortalecer y visibilizar sus realidades, garantizando

la reivindicación de los derechos de cada una de ellas.

Hoy 8 de marzo es un día de lucha, debate y reflexión . Las y los invito a

trabajar diariamente en la erradicación de micromachismos, los machismos

en si mismo, la discriminación y desigualdad por cuestiones de genero. Las

y los invito a pensar y repensar nuestras conductas diarias para que cada

mujer pueda sentirse verdaderamente libre, sin miedos, sin prejuicios y sin

críticas.

Allá por marzo de 2016 me presenté por primera vez en este recinto. Hoy

vengo a cumplir con este acto democrático por última vez y es ineludible

realizar un repaso por las acciones que a lo largo de estos 8 años de

gestión nos permitieron cumplir los objetivos que como equipo de trabajo

, el cual tengo la responsabilidad de presidir, nos propusimos. Objetivos que

apuntaron fundamentalmente a la generación de políticas que tengan que

ver con el desarrollo humano y a gestionar incansablemente para que

llegaran a Federal obras largamente postergadas, que les posibilite a las

vecinas y vecinos de Federal mejorar su calidad de vida. Cuando asumí mi

primer mandato casi el 60% de nuestra población no contaba con el servicio

de cloacas, nuestro sistema cloacal se encontraba deficitario y con las

limitaciones propias producto del crecimiento demográfico que se dió en

los últimos 50 años. Este sistema de red cloacal contaba con lagunas

decantadoras que necesariamente se debían relocalizar, pero también era

necesario pensar en una obra que nos permitiera ampliar esta red para

contemplar la posibilidad concreta de que el 100% de nuestra comunidad

pueda gozar de este servicio esencial y de primera necesidad. Es en el marco

de este trabajo que las obras de “UNIFICACIÓN DE COLECTORAS

CLOACALES Y TRASLADO DE LAGUNAS, Reemplazo, Mejoramiento y

Ampliación del Sistema Cloacal del Ex Barrio Militar, ampliación de la red

cloacal en Barrio las Flores (obra que se realizó con fondo propios) y la

Segunda etapa del Colector barrio “Las Flores, Silbido, Itatí, 25 de

Mayo” obra madre que permitirá que además de los barrios mencionados

la red se extienda a los vecinos de la Cañada de los Tigres, parte de barrio

Salto y Defensores del Sur. Una obra de infraestructura que nos

enorgullece y que una vez finalizada permitirá a casi el 90% de la población

pueda conectarse al servicio de cloacas y que prevé cubrir esta demanda a

través del crecimiento de nuestra población en 40 años más. Hablamos de

servicios básicos, de saneamiento, de salud, de inclusión, de igualdad de

derechos. “A fines del año pasado recorría la obra en ejecución en el barrio

Salto, hablaba con vecinos, algunos de ellos con lágrimas en los ojos ,

manifestando la enorme felicidad de contar con una obra que les permitirá

conectarse a la red cloacal, un deseo que tuvieron durante toda sus vidas y

que durante esos días veían materializarse...” Imaginen si no estaremos

orgullosos y felices de poder demostrar con hechos concretos que las obras

de este tipo Sí son posibles y que siendo responsables, tenaces,

consecuentes con los objetivos que nos proponemos y los principios que

pregonamos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de modificar la

calidad de vida de nuestros vecinos.

Durante los primeros meses de mi gestión nuestra comunidad sufrió una de

las inundaciones más duras de los últimos años, esta situación dejó al

descubierto la necesidad de trabajar sobre el sistema de desagües pluviales

para que en casos de intensas precipitaciones vecinos de algunos puntos

estratégicos de la ciudad no se vean afectados por el agua. Por otra parte

también se vislumbra aquí una de las problemáticas más importantes que

tenemos en la comunidad que es la falta de una vivienda digna, espacio

fundamental para el desarrollo de nuestras familias, de cada vecina y

vecino. Dos situaciones que necesitaban tener una solución a corto o

mediano plazo. En referencia al sistema de desagües pluviales, realizamos

las gestiones ante el gobierno provincial para poder realizar el saneamiento

y encauzado de la Cañada Los Tigres, uno de los cauces que atraviesa la

ciudad recogiendo el agua de diferentes arterias, el cual se veía obstruido

en su tramo final provocando una especie de embudo impidiendo que el

agua fluyera de manera adecuada. Esta obra junto al saneamiento y

limpieza de 2000 metros del arroyo Federal hacia el sur sumado a la

limpieza de cunetas en diferentes barrios y la instalación de más 4000

tubos en diferentes sectores de la ciudad, hicieron que poco a poco los

vecinos dejaran de tener problemas cada vez que las lluvias se den en

grandes cantidades.

En términos de soluciones habitacionales, logramos incluir a Federal en el

Programa Nacional de Viviendas para la Emergencia Hídrica , 100

viviendas nuevas que darán respuesta a 100 familias que año tras año

eran afectadas por las lluvias o que se encuentran en situación de

vulnerabilidad. 44 de estas soluciones habitacionales ya han sido

entregadas a su beneficiarios y las 56 restantes se encuentran en ejecución

y se estima su finalización para los primeros meses del segundo semestre

del corriente año.

De la misma manera que nuestra red cloacal fue quedando obsoleta

también así ha sufrido el paso del tiempo y el crecimiento de la población

nuestra red de agua potable, por ello es que todos los días los operarios de

obras sanitarias trabajan en reparaciones, reemplazando cañerías,

desarrollando estrategias que permitan brindar un servicio eficiente, tarea

que en los últimos años ha sido muy difícil debido a la suma de factores que

inciden directamente en el suministro de agua. El crecimiento poblacional,

la extensión de la ciudad y un factor natural que tiene que ver con la falta

de lluvias y el decrecimiento del recurso que está en las napas

subterráneas, han sido motivo de los inconvenientes en este último

tiempo. Entendemos que la comunidad en crecimiento demanda mayor

cantidad de agua y por consiguiente es necesario contar con nuevos

tanques en puntos estratégicos de la ciudad que puedan distribuir de

manera uniforme este recurso y así poder cumplir con el servicio. Este es

el trabajo pendiente que tenemos, gestionar los recursos para instalar

estos nuevos tanques y nuevas perforaciones que permitan mejorar el

suministro de agua a la red y de esta manera llegar a cada hogar con un

servicio eficiente siempre pensando en que estas obras prevean el

crecimiento de nuestra ciudad en las siguientes décadas.

Seguimos trabajando para mejorar el suministro de este servicio esencial

pero estoy seguro que todo este esfuerzo será esteril sino trabajamos de

manera comprometida entre todos en la concientización de lo importante

que es el cuidado de este recurso, en lo imprescindible que es usar el agua

de forma responsable y enseñarle a nuestros hijos, nietos, vecinos que el

agua es un recurso finito, que si no la cuidamos cada vez tendremos más

dificultades para contar con ella. Federal desde hace mucho tiempo ha

asumido un rol activo frente al cuidado de nuestro entorno natural, de

nuestro ambiente a través del tratamiento de nuestros residuos, los invito

a seguir siendo un ejemplo y un modelo a seguir tomando una posición

activa frente al cuidado de este recurso natural que

indudablemente representa la vida.

También en lo referido a la ampliación de servicios en el transcurso del año

pasado logramos culminar con la obra de ampliación de la red de gas

natural, obra que contempló la extensión de 14.000 nuevos metros de la

red, realizando esta ampliación hacia sectores de la ciudad que tienen una

proyección de seguir creciendo, de esta manera se prevén futuras

conexiones.

Mejorar la traza vial de la Federal, la accesibilidad y la transitabilidad de las

diferentes arterias de la ciudad ha sido uno de los desvelos más grandes de

mi gestión. Trabajé y trabajo tenazmente junto a mi equipo en la

elaboración de proyectos que se presentan en los distintos organismos

nacionales y provinciales en busca de los recursos que nos permitan hacer

frente a los elevados costos que demanda el mejoramiento de las calles de

nuestra ciudad. Mucho se ha hecho y mucho falta por hacer.

El año pasado en este mismo lugar anunciaba la firma de convenios para la

reparación de calle Donovan, convenio que hoy todos pueden ver

materializado en una obra de reasfaltado que se encuentra pronta a

culminar. A la par de esta arteria principal, se está realizando el asfaltado

de boulevard Lavalle entre Donovan y San Martín, que supone un

desembolso de más de ciento noventa millones de pesos en una obra que

tiene el objetivo de conectar a calle Donovan con el nuevo Centro Cívico y

de esta manera generar un tránsito fluido desde el Centro de la ciudad hacia

ese punto que se ha vuelto a partir de su refuncionalización, un punto

neurálgico para la comunidad.

Si hablamos de cuadras importantes es ineludible mencionar el pavimento

urbano de calle Guemes y Rivadavia, esta última desde Irigoyen a Seghezzo

generando una mejora importantísima en esa arteria que nos lleva a la

escuela Provincial Nº 52. En esta etapa de realización de pavimento

también estaban incluidas las cuadras de calle Brown y Eulogio González.

Hoy puedo contarles que estamos próximos a realizar el llamado a licitación

para la repavimentación de diferentes arterias de la ciudad como es el caso

de la calle 12 de Octubre entre Belgrano y Artusi, Seghezzo entre Belgrano

y Artusi, calle Mitre entre Anderson y Echague, entre otras. Conozco la

problemática que tienen nuestras calles, que todos los días surgen nuevos

inconvenientes y que es una demanda del vecino que los baches sean

reparados o que los ripios se repasen, créanme que conozco cual es la

realidad, pero también quiero decirles que mi desvelo sigue siendo el

mismo que hace 8 años atrás, que hemos gestionado, trabajado, reparado

y asfaltado más 70 cuadras en estos años de gestión, un hecho histórico

para nuestra comunidad.

Es necesario contar que para llevar adelante los trabajos de todos los días

es imprescindible disponer de herramientas y un parque automotor

adecuado a los requerimientos del municipio. Con mucho esfuerzo, con

recursos propios, con gestiones y aportes puedo decirles que hemos

adquirido en este tiempo un número de vehículos que nos permiten

afrontar las tareas cotidianas, algunos de ellos de pequeño porte y otros

como maquinaria pesada, hablo de dos camionetas Volkswagen Amarok ,

un utilitario marca Renault Kangoo, dos motoniveladoras , tres

retroexcavadoras, un tractor marca Massey Ferguson , un camión

compactador , un camión volcador, dos minicargadoras, un camión marca

Iveco con Hidroelevador, una batea para el transporte de áridos, todos ellos

0KM y de primeras marcas. También se han incorporado vehículos

recuperados de la Lucha contra el Narcotráfico o aquellos que hemos

recibido en carácter de Depositario Judicial.

Nuestra comunidad ha transitado un enorme y valioso camino sobre la

concientización del cuidado de nuestra casa común, este proceso que

involucró a niños, jóvenes y adultos sigue hasta el día de hoy y se profundiza

aún más cuando por ejemplo nuestros gurises comen una fruta o una

golosina y de manera casi inconsciente preguntan dónde tirar el papel por

un lado o la cáscara de la fruta en otro cesto, nos pasa a los adultos a la hora

de volcar la yerba de nuestro mate en otras ciudades, donde quizás aún

siguen mezclando los residuos orgánicos con los inorgánicos; eso que nos

sucede, me animo a decir, a todos los federalenses es la muestra de que el

trabajo de concientización permanente que hacemos entre todos genera

una huella que es muy difícil de borrar, que nos diferencia, que nos hace

importantes y en términos ambientales nos posiciona en un lugar

invaluable por el cuidado de nuestro entorno natural. El compromiso lo

tenemos, lo hemos asumido desde hace ya mucho tiempo y es mi

responsabilidad como Presidente Municipal arbitrar los medios para que

esta complicidad de cuidado que tenemos siga adelante, se fortalezca y siga

creciendo; Por eso quiero contarles que pasado los enormes

inconvenientes que tuvimos que afrontar en años anteriores en lo que

respecta a nuestro sistema de gestión de residuos, la planta de

tratamiento desde hace un largo tiempo se encuentra funcionando al

100 %, fortalecida a través de un plan estratégico de ampliación con la

finalidad de mejorar su operatividad . Se trabajó en los diferentes

sectores anexos a la misma, contando con un sector de disposición

transitoria de residuos patológicos, se concretó la puesta en valor del

sector de disposición de pilas y el sector de acopio de aceite vegetal

donde se terminó el cerramiento completo y finalmente se puso en

funcionamiento el sector platea , para la disposición transitoria de la

Fracción No Recuperable (FNR) con una capacidad de 190 m3,

permitiendo cerrar el ciclo de gestión integral de residuos sólidos

urbanos de la ciudad, permitiendo separar los residuos y tratarlos de

manera adecuada para luego acopiarlos a la espera de su

comercialización. Aquí me gustaría hacer un alto, para resaltar la enorme

tarea que llevan adelante todos los actores involucrados en el sistema de

recolección que comienza en los hogares y que cierra su circuito en los

espacios donde se realiza el tratamiento a los residuos, esta valiosísima

tarea está siendo recompensada también desde lo económico, ya que los

trabajadores y trabajadoras que hacen parte del sistema son

coparticipados con el 35% del dinero que genera la comercialización, esto

es una decisión que tomamos al principio de mi primera gestión con

el objetivo de reconocer a nuestros compañeros municipales que

realizan esa tarea en diferentes turnos del día. Para dar una noción del

enorme trabajo que se realiza diariamente, en lo que respecta a los

materiales recuperados se han realizado ventas durante el año 2022

de 492.720 kilogramos, lo que representa un avance significativo en el

proceso de recuperación donde el ingreso total por ventas superó los 10

millones de pesos.

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país

desde finales de 2015, con un proceso inflacionario que afecta el

poder adquisitivo de los trabajadores, esta gestión ha garantizado

a sus empleados el pago en tiempo y forma de los haberes. Con la

firme convicción de que era necesaria una Reparación Histórica de sus

salarios, es necesario recordar que en el momento de asumir mi primer

mandato los trabajadores municipales percibían haberes muy por

debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, (un 60% menos). Desde ese

momento y hasta el día de hoy trabajamos responsablemente para

revertir esta situación, contemplando los acuerdos paritarios,

escuchando las demandas e inquietudes de cada uno de los

trabajadores a través de sus representantes en el desarrollo de las

reuniones paritarias. Es así que durante 8 años nos preocupamos y nos

ocupamos de que los trabajadores perciban sus salarios en tiempo y forma

y alcanzar una equidad con el Salario Mínimo Vital y Móvil, hecho que se

concretó a finales del año pasado, lo que representa un aumento del

salario del empleado municipal del 700% en estos ocho años. Sé que no es

suficiente. Sigamos trabajando en conjunto para que nuestros compañeros

municipales puedan alcanzar definitivamente un salario acorde.

Garantizamos además, el derecho a la estabilidad laboral cumpliendo con

las recategorizaciones, pases a planta y contratos establecidos en el

estatuto del Empleado Municipal.

En lo que respecta al desarrollo deportivo, hemos dado muchos pasos

importantes para creer que estamos en el camino del crecimiento y el

desarrollo significativo, reafirmamos el compromiso conjunto con la

comunidad desarrollando políticas deportivas que plantean un cambio

estructural y que, como dije en el periodo anterior, nos conducen a un

crecimiento real, a cambiar la historia del deporte federalense, trabajando

con nuestros gurises, con nuestros profes, con las familias en cada uno de

los barrios, con el objetivo irrenunciable de que nuestros gurises

encuentren en la actividad deportiva un bálsamo que les permita vincularse

con sus pares, con su entorno y de esta manera confiar en que pueden ser

sujetos activos de su comunidad a través del deporte y de las actividades

recreativas. Hoy, a través de la generación de estas políticas de desarrollo

deportivo somos una referencia a nivel regional y provincial. Cuando

hablamos de referencia, hablamos de marcar un rumbo a partir de un

cambio de paradigma, de creer que el camino es el del desarrollo humano

y comunitario. De poder ver a través de las particularidades de cada una

de nuestras gurisas y gurises que asisten a los espacios que se proponen y

eso es lo que nos ha permitido alcanzar el programa de los Puntos

Deportivos, una política de estado que hace pié en las ganas de nuestros

gurises de poder encontrarse todos los días a aprender, a jugar un deporte,

para compartir una merienda, para proyectar una competencia o un

encuentro con otro barrio. Durante el año pasado Federal jugó al vóley, en

diferentes categorías, con todo el centro norte de la provincia, localidades

del Paraná campaña se hicieron presentes para participar de encuentros

de Vóley sobre Césped organizados en conjunto con Julian Azaad,

deportista olímpico integrante de la selección argentina de Beach Vóley; las

chicas del Fútbol Femenino formaron parte por primera vez del Torneo

Provincial de Selecciones, acompañando un hecho histórico ya que es la

primera vez que la Federación Entrerriana incluye a las categorías

formativas dentro de este torneo. Los encuentros de básquet realizados en

nuestra ciudad, las jornadas inter barriales que forman parte del programa

y la enorme dedicación, el compromiso y el cariño de parte del equipo de

profesores que hacen parte de los puntos deportivos han hecho que cada

uno de lo espacios sea muy significativo y lo que es más importante, el

sentido de pertenencia que cada uno de nuestros gurises tiene con estos

espacios.

Para lograr estos objetivos debemos contar con un espacio adecuado que

propicie el desarrollo de nuestra comunidad y nuestros deportistas, el

Polideportivo Municipal es este espacio donde hemos podido trabajar para

alcanzar muchos de los objetivos, sobre todo haciendo una apertura para

que toda la comunidad asista allí a realizar alguna actividad. Las mejoras en

la infraestructura del lugar fueron alcanzando las metas y una de ellas es el

proyecto de contar con una piscina olímpica en óptimas condiciones que le

permita a la comunidad usarla más tiempo durante el año y en términos de

competencias, que pueda ser una opción para llevar adelante diferentes

eventos acuáticos. La proyección es realizar la futura cobertura y

climatización de nuestra pileta olímpica, para esto es necesario afrontar

trabajos en diferentes etapas, y tengo la felicidad de contar aquí que, a

través de un gran esfuerzo, con una inversión por parte del Gobierno

Provincial, de CASFEG y del Municipio logramos ejecutar la obra de

actualización del sistema de filtrado, bombeo y reemplazo de la cañería en

general, una inversión de más de 25.000.000 de pesos. Esta primera etapa

permitirá, a través del nuevo sistema de filtrado, mantener el agua en

óptimas condiciones durante todo el año, utilizando los 2.000.000 de litros

de agua que carga la piscina durante 7 u 8 años, sin tener la necesidad de

tirar esta agua y volver a llenarla previo a cada temporada, como se

realizaba años anteriores. Imagínen si no es importante esta actualización

del sistema que hace un gran aporte al cuidado del recurso natural.

Con la convicción de trabajar sobre políticas de desarrollo turístico

fuertemente vinculadas al contacto con el entorno natural, de los recursos

con los que Federal cuenta por ser parte de este centro norte de la provincia

y un eslabón muy valioso desde el punto de vista biológico, un centro norte

desde donde nace el Río Gualeguay, tan vinculado con nuestra comunidad,

tan caro a nuestros afectos y por otra parte el maravilloso Montiel, un

verdadero tesoro natural, con su flora y fauna, con su gente y sus misterios

aún por descubrir. Ambos, tanto el Río Gualeguay como la Selva de Montiel,

son tesoros que debemos dar a conocer para generar una conciencia

ambiental que nos permita valorarlos y cuidarlos, tarea comunitaria que

debemos construir entre todos.

El proyecto Parque Nacional Selva de Montiel, tiene como objetivo trabajar

en esa red que nos permita conocer, valorar y cuidar nuestro monte nativo,

por eso el afán de perseguir la concreción de este proyecto que hace

algunos años parecía lejano, hoy podemos dar cuenta de que a través de

las gestiones integrales vinculando diferentes organismos se materializa y

avanza para la concreción del futuro Parque Nacional.

Desde el principio, mi gestión ha estado fuertemente atravesada por la

motivación de desarrollar políticas culturales que pudieran atender a la

diversidad de la que está comprendida nuestra sociedad, con el objetivo

claro de favorecer el desarrollo de los actores involucrados en cada uno de

los procesos creativos, así fue que le dimos un valor social indiscutible al

arte, a los artistas y a sus logros, a quienes generan espacios para el arte,

la recreación y a quienes propician acciones de superación personal y

colectivas.

Por medio de diferentes intervenciones La Escuela Municipal de Artes y

oficios, de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social ofrece

espacios anuales de formación en oficios generando acciones concretas

para acercarnos día a día a una verdadera igualdad de oportunidades en el

campo laboral. Estos espacios se suman a los espacios de formación

artística para niños, jóvenes y adultos.

Se impulsan nuevas herramientas de gestión cultural para los artistas como

lo es el Plan de Fomento para la Industria Cultural, una herramienta que

beneficiará todos los años alrededor de veinte propuestas artísticas de

diferentes formatos y lenguajes.

El Punto Digital de Federal está próximo a cumplir un año desde su puesta

en funcionamiento y es increíble como la comunidad ha adoptado este

lugar como un punto estratégico para comunicarnos, para la realización de

formularios, para generación de instancias de aprendizaje, en fin para

socializarnos y vincularnos desde aquí al mundo. Este punto digital que es

una política pública federal impulsada por la Secretaría de Innovación

Pública de la Nación forma parte y se vincula a los casi 700 puntos digitales

del país y trabaja en coordinación con todos ellos, tal es así que en el mes

de noviembre del año pasado una de las charlas del Ciclo Reencuentros

“Música de Nuestra Tierra” se pudo transmitir en vivo a todos los puntos

digitales, compartiendo de esta manera nuestra cultura a todo el país.

La edición número 48 del Festival Nacional del Chamamé ha culminado

ratificando que es uno de los Festivales más importantes de la región litoral,

con una imponente y cuidada puesta en escena, afirmando su condición de

fenómeno social y cultural, pero por sobre todas las cosas celebrando un

objetivo cumplido, que tiene que ver con ratificar que el Festival queda en

manos de nuestros jóvenes que en los últimos años fueron protagonistas

debajo y arriba de los escenarios y son ellos quienes llevan la bandera de

este Chamamé de la Humanidad adelante.

Esta gestión ha apostado fuertemente al desarrollo humano y social de

nuestras vecinas y vecinos, implementando políticas y programas de

protección social para promover la inclusión. Programas que abarcan

aspectos como la salud, la educación, la participación ciudadana y el

empleo, y que tienen como objetivo concreto la disminución de la pobreza,

la desigualdad, la exclusión, y vulnerabilidad de los grupos más

necesitados.

La prevención y promoción de la salud es un eje fundamental de la gestión

municipal, fortalecer nuestros Centros de Salud a través de la

incorporación de nuevos profesionales, el desarrollo de programas de

prevención y control de enfermedades crónicas como la diabetes, el

programa integral de prevención de suicidios , la atención pediátrica, entre

otras así lo demuestran.

Los espacios de primera infancia dependientes de la Municipalidad de

Federal como lo son jardín maternal “Casa del Niño” CDI “Pequeños

Sueños” y el jardín maternal “Las Delicias “son sostenidos con programas

municipales, nacionales y provinciales y nos permite contener a una franja

poblacional con alta demanda de esta prestación. El año pasado les contaba

la alegría que nos provocaba el inminente inicio de la obra del nuevo edificio

para el jardín maternal “Las Delicias”, obra que hoy se encuentra

visiblemente avanzada y que en un tiempo no muy lejano estará finalizada

para que los más pequeños de la comunidad del Paraje “Las Delicias” pueda

disfrutarla. El jardín maternal “Pequeños Sueños” amplió su franja horaria

al turno tarde para dar así respuesta a la demanda planteada por el barrio.

En materia educativa los Programas de Formación en oficios, el Educando

en Movimiento y los Programas de Inclusión Digital para Adultos Mayores

se han desarrollado con una importante asistencia y se prevé su

continuidad para el presente año.

Los adultos mayores comparten actividades deportivas y recreativas, de

diferentes talleres y viajes donde pueden disfrutar de una sana manera de

envejecer .

Una de las mayores demandas en términos de atención, es desde hace

mucho tiempo la instalación de una oficina de ANSES, que nos permita a la

comunidad realizar diferentes trámites sin tener la necesidad de viajar a

otras localidades o de esperar los turnos para la atención mensual, método

que se venía utilizando hasta estos días, estoy muy contento de anunciarles

que en los próximos días la Oficina de Anses comenzará a funcionar en la

intersección de calles Güemes y Brown.

La economía social es otro eje fundamental de la gestión apoyando

fuertemente a emprendedores y artesanos a través de distintos programas

provinciales y nacionales, acompañando así el desarrollo de la producción

local, producción que podemos encontrar en las diferentes ferias

gastronómicas, de artesanos y emprendedores que se desarrollan durante

todo el año en distintos puntos de la ciudad.

Sabido es por todos que nuestra región productiva enfrenta una de las

peores sequías de al menos los últimos 50 años. es por eso que solicité al

responsable del área de producción que arbitre los medios necesarios para

acompañar a los pequeños productores federalenses que se ven afectados

por este fenómeno natural. Es así que más de trescientos pequeños

productores fueron asistidos con bolsas de maíz molido y en estos días se

abrirá el registro para un nuevo programa de asistencia.

Cuando digo que esta gestión ha apostado fuertemente al desarrollo

humano y social creo que tengo sólidos argumentos para hacerlo. Inicié mi

gestión con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros

vecinos, y en especial con aquellos que habitan barrios largamente

postergados. Mucho me ha desvelado la situación de infraestructura que

presenta barrio “El Silbido”, y si bien la obra del Colector Sur segunda

etapa va a mejorar visiblemente la calidad de vida de los vecinos, vecinas

y de los gurises del barrio, mucho faltaba por hacer por y para ellos. Es

muy difícil poner en palabras la alegría que me provoca poder

anunciarles que en el transcurso del mes de marzo estaremos

llamando a licitación para la realización de obras de RED VIAL Y

PLUVIAL, PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON CORDÓN CUNETA,

PERFORACIÓN Y TANQUE DE RESERVA DE 100 M3, MEJORADO DEL

ALUMBRADO PÚBLICO Y READECUACIÓN DE LA PLAZA “ LOS

FUNDADORES” CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN SUM Y PLAYÓN

DEPORTIVO TECHADO, ARBOLADO Y RED PEATONAL CON RAMPAS

DE ACCESOS EN LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES. Todo esto con

una inversión de más de setecientos millones de pesos. Como no estar

contento y orgulloso, más aún teniendo en cuenta que todo el desarrollo

del proyecto fue realizado por personal municipal.

Argentina celebra este año 40 años de Democracia ininterrumpida, mi

gestión se ha caracterizado por el diálogo permanente entendiendo que la

sociedad reclama soluciones y no discusiones, acuerdos más allá de las

banderías políticas que les permitan mejorar sus realidades, es así que a

través del diálogo hemos podido durante todos estos años materializar

obras importantes.

Deseo profundamente que podamos seguir creciendo como

sociedad entendiendo que la solidaridad, el diálogo, la empatía, el trabajo

en equipo y la construcción de consensos son el camino para continuar

adelante. Es necesario dejar de lado mezquindades, egoísmos e

individualidades en pos del bien común, trabajar mancomunadamente

con el objetivo de hacer de Federal un lugar mejor para todos.

De esta manera dejó formalmente inaugurado un nuevo periodo

de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Muchas

gracias, buenas noches.