Bordet destacó el fortalecimiento de la democracia y de la ruralidad a través de las comunas

En 2022, a través de los decretos N°2586 y N°2943, el gobierno provincial unificó y jerarquizó 40 centros rurales de población mediante la creación de 30 nuevas comunas, ya que muchos de ellos compartían distrito. El mandatario entrerriano, acompañado por ministras, ministros, legisladores y legisladoras, recibió a las personas a cargo de las nuevas comunas con quienes destacó la calidad institucional y democrática de esta decisión.



"Esto incide fundamentalmente en sostener la distribución demográfica apuntalando las pequeñas localidades”, expresó Bordet desde el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde se desarrolló el encuentro.



El mandatario remarcó que “la constitución en comunas significa que los ingresos crecen exponencialmente, en un 500 por ciento”, y que la disposición de esos fondos se lleva a cabo “sin depender de una ayuda mensual del gobierno”, ya que “al ser comunas se transfieren automáticamente los recursos que pueden ser administradas de manera autónoma, lo que fortalece los vínculos", detalló.



En diálogo con las autoridades comunales, Bordet recordó que su gobierno puso en práctica la ley en 2018, que estaba prevista en la Constitución reformada en 2008, con lo cual se crearon ya 53 comunas en Entre Ríos.



"El resultado fue excelente, porque cada una de las localidades que se transformaron en comunas crecieron. Esto significó una erogación para el Estado provincial, pero ganamos mucho en sostener distintos pueblos y localidades que ven crecimiento en los servicios, en inversiones públicas y también significa sostener la ruralidad de Entre Ríos, mejorando la calidad de vida de los vecinos”, detalló.



“Si se quiere tener esta distribución demográfica y sostener la población rural, justamente hay que dotarlos los recursos para que los servicios también lleguen a estas zonas como a las ciudades más pobladas de la provincia", explicó el gobernador.



En esa línea, Bordet puso de relieve que la jerarquización institucional habilita un presupuesto a la comuna, con la jura de su presidente comunal y la constitución del Concejo de la comuna que oficia en la parte reglamentaria y de control. "Con esto se gana también en calidad democrática, porque son los propios vecinos quienes eligen sus autoridades", subrayó Bordet.



Precisó además que le remisión de los fondos a las comunas se concreta diariamente a través del sistema de coparticipación, ingresando en las respectivas cuentas bancarias, y que el presupuesto anual para atender a las 83 comunas es en total de 4.400 millones de pesos.



En simultáneo, explicó Bordet, también se dotó de más recursos a las juntas de gobierno, respecto de las cuales antes existían cuatro categorías y ahora se redujeron solamente dos.



“Todas las localidades de menos de 400 habitantes siguen siendo juntas de gobierno, y también las hemos dotado más recursos para que puedan sostenerse en cada lugar y no tengan que hacer continuamente pedidos al departamento Ejecutivo. Al tener esta autonomía, se fortalecen los vínculos y el crecimiento de la provincia en forma armónica", expresó Bordet.



Por último, agradeció especialmente a las legisladoras y los legisladores que trabajaron en la ley de comunas, y a los equipos de los ministerios que trabajaron de manera interdisciplinaria en el tema.



El mandatario estuvo acompañado por las ministras de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Economía, Hugo Ballay; intendentes e intendentas, legisladores y legisladoras.



Una mayor institucionalidad



Por su parte, la ministra Rosario Romero recordó que la provincia tiene una distribución poblacional muy buena, con muchos centros rurales de población que pasaron a ser comunas. Detalló que durante la gestión del gobernador Bordet pasaron 53 juntas de gobierno a ser comunas y preció que a partir del 31 de diciembre de 2022 se elevaron a esa categoría 30 localidades. "Esto significa autonomía, poder contratar obras por sí mismos, decidir con los vecinos dictando normas y fundamentalmente multiplicar sus recursos", remarcó Romero y agregó que esto sucede en los distintos departamentos de la provincia.



Recordó que este proceso fue reglamentado por la Constitución del año 2008, que ya preveía las comunas, pero la ley salió en 2018. "Fue por una decisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley que fue muy consensuado y que se debatió con todas las expresiones políticas de la provincia", dijo la ministra.



Explicó que para acceder a este proceso se requiere que las localidades tengan entre 400 a 1500 habitantes (a partir de esta cantidad ya pasan a ser municipios) y dijo que dependiendo de la cantidad de habitantes en ese rango podrán ser comunas de primera o segunda categoría.



Por otro parte, acotó que en algunos casos para llegar a ser comunas se unificaron dos juntas de gobierno "en un proceso que también es bueno porque es una decisión política de querer crecer, dejando de lado las apetencias o aspiraciones individuales de cada localidad".



También la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, hizo uso de la palabra. Sostuvo que “es muy importante el paso a comunas porque a nosotros en materia de Desarrollo Social nos permite establecer convenios y avanzar en políticas de fortalecimiento del trabajo con programas de economía social, de microcréditos y de bancos de herramientas, y aportarle datos que tenemos relevados en materia de políticas alimentarias, de discapacidad, juventud y vejez”.



A su vez, el ministro Hugo Ballay brindó detalles sobre la nueva institución que significan las comunas, sobre todo respecto a la remisión de fondos mediante la coparticipación. Destacó las capacitaciones que se hicieron en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno y otros organismos, y remarcó que su cartera y el personal está a disposición para trabajar con las comunas.



En tanto, el intendente Adán Bahl, quien fue oportunamente ministro de Gobierno y vicegobernador, felicitó a los nuevos presidentes comunales y destacó la importancia de esta elevación de categoría.



“Esto es un ejemplo de democracia y federalismo que evidencia el compromiso del gobernador Bordet con todos los entrerrianos y no sólo los que viven en las grandes ciudades. Una decisión muy generosa que se pudo tomar porque las cuentas de la provincia están en orden. Me genera una gran alegría, porque como ministro de Gobierno y vicegobernador fui testigo del enorme esfuerzo que los vecinos de esas localidades hacían para gestionar obras. Ser municipio significa contar con más herramientas para que cada uno pueda crecer y desarrollarse en su propio lugar”, expresó Bahl.



También estuvieron presentes las senadoras de Federal, Nancy Miranda, de Diamante, Claudia Gieco, y de Feliciano, Ester González, además de los senadores de Paraná, Juan Carlos Kloss, de Gualeguaychú, Jorge Maradey, de Concordia, Armando Gay, de San Salvador, Marcelo Berthet, la diputada y Ester González (Feliciano), y el diputado provincial Sergio Castrillón.



Nuevos presidentes y presidentas



A través de los decretos 2586 y 2943, el gobierno provincial resolvió reconocer a 40 centros rurales de población como territorios de 30 nuevas comunas unificadas en dos o más centros rurales que comparten distrito.



Los nuevos presidentes comunales pertenecen a Antonio Tomás, Edgardo Minchiotti; Santa Rosa, Diego Jacob; San Rafael, Roxana Toloy; Don Cristobal I, Carlos Ostorero; Puerto Algarrobo, Félix Agustín González; Estación Raíces, Juan Carlos Guardini; Lucas Norte, Carlos José Strumia; Betbeder, Ángela Isabel Ghirardi; Sir Leonard, Roberto Podestá; Estación Yuquerí, Daniel José Viollaz; Estación Yeruá, Héctor Santos Ruiz Díaz; Clodomiro Ledesma, Fernando Oscar Astudilla; Colonia Hocker, José Luis Favre; Faustino M. Parera - Pastor Britos, Isidro José Bournissen; General Almada, Diego Gustavo Otero; Arroyo Clé, Alcides Duré; Laguna del Pescado, Luis Omar; Colonia Baylina, Claro Baccon; Chañar, Fabián Talpone; La Verbena, Honorio Sosa; Arroyo del Medio El Gramiyal, María Monzón; Gualeguaycito, Luis Toller; San Pedro, Víctor Croattini; Colonia Tunas, Alberto Dalzotto; Aldea Salto, Daniel Ruhl; Pueblo General Alvear, Julio Toledo; Estación Camps, Luis Rivero; Aldea Eigenfeld –Colonia Merou, Katya Schimpf; Médanos, Edgar Mattos; y Arroyo Corralito, Gustavo Martínez.