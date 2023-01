Asumieron autoridades en nuevas Comunas de Paraná y Federal

El gobierno provincial continúa acompañando los pases de Juntas de Gobierno a Comunas que comenzaron a efectivizarse esta semana en el marco de los decretos N°2586 y N°2943. 40 Centros Rurales de Población se unen en 30 nuevas Comunas, algunas de ellas integradas por una o más Juntas de Gobierno.



Tal es el caso de las localidades del departamento Paraná, Arroyo Corralito y Colonia Cerrito que pasaron a ser Comuna Arroyo Corralito, donde asumió como presidente Gustavo Martínez. En el departamento Federal, se unieron Arroyo del Medio y Gramiyal constituyendo la Comuna Arroyo del Medio del Gramiyal, donde asumió como presidenta María Monzón.



“Estamos en un proceso muy lindo y rico, que va a hacer florecer las distintas localidades que de Juntas de Gobierno pasan a Comunas. Van a tener mayor autonomía, capacidad de tramitar sus propias obras, de tomar decisiones, dictar sus normas y recibir mayores recursos ya que van a recibir directamente coparticipación”, sostuvo la ministra Romero tras acompañar los actos de pase a Comuna de cuatro Juntas de Gobierno.



“En estos procesos vamos a ver lo mismo que vimos en las anteriores y es que las Juntas de Gobierno que migran a ser Comunas logran comprar equipamientos y mejorar muchísimo su condición de vida. El hecho de poder tramitar directamente obras en el gobierno Nacional y provincial hace la diferencia para brindar mucho más bienestar a la comunidad. Sin duda estas nuevas comunas tienen mucha proyección de futuro”, subrayó.



En este marco, explicó: “Las comunas fueron creadas por la Constitución de 2008 y una decisión del gobernador Gustavo Bordet y la legislatura entrerriana hizo que podamos legislar sobre ellas. Hoy tenemos 53 Comunas ya constituidas desde el periodo anterior y estas 30 nuevas que están asumiendo todas en estos días. Sus autoridades se van a estrenar como representantes comunales hasta las próximas elecciones donde tendrán que elegir a sus representantes comunales”.



“Las comuna tiene mayores libertades. Yo pondero la decisión del gobernador de implementar el régimen de comunas porque tuvo que decidir percibir menos coparticipación Nacional y Provincial y destinarlas a las Comunas. Es una decisión que tiene relevancia política e institucional”, concluyó.



En el acto de asunción de las autoridades de Comuna Arroyo Corralito, donde estuvieron presentes el senador por el departamento Paraná, Juan Carlos Kloss y el diputado Gustavo Zavallo, la ministra Romero tomó juramento al presidente de Comuna y éste a los consejeros titulares.



“Este es un momento histórico. Hace unos meses atrás, cuando empezamos a hablar sobre este proceso, pensaba que no iba a llegar nunca y hoy estamos acá tomando juramento como nueva Comuna. Cuando nos convocaron para unificar las dos Juntas de Gobierno, Colonia Cerrito y Arroyo Corralito, no lo dudamos ni un minuto, porque sabemos que esto significa soluciones para la comunidad y por eso estamos trabajando en conjunto”, mencionó a su momento el presidente comunal de Arroyo Corralito, Gustavo Martínez.



En este sentido, destacó la importancia de haber recibido capacitaciones desde el Gobierno Provincial para los equipos que conforman la Comuna. “Creo que con buena voluntad y acompañamiento de los vecinos las cosas se pueden ir logrando. Tengo fe en que este pase a Comuna en el ámbito rural va a ser muy productivo”, remarcó.



El actual secretario de Comuna Arroyo Corralito, ex presidente de Junta Colonia Cerrito, Victor Cislaghi, destacó la importancia de este pase y detalló: “Esto va a representar un cambio en la calidad institucional y también en la calidad de nuevos recursos. Esas posibilidades nos van a permitir generar otras expectativas a los habitantes, trabajando en conjunto, tratando de debatir las ideas y llevar el desarrollo a nuestras comunidades”.



Asimismo, en Arroyo del Medio del Gramiyal se llevó adelante el acto de jura de autoridades donde estuvo presente la senadora Nancy Miranda y autoridades de la zona.



La presidenta de la nueva Comuna Arroyo del Medio del Gramiyal, María Monzón, agradeció al gobernador Gustavo Bordet “por haber tomado esta decisión sobre nuestra localidad. Estos años hemos crecido mucho por gestiones y acompañamiento de la senadora Nancy Miranda, tal es el caso de la creación de la escuela Agrotécnica N°3, el centro de Salud y la creación de dos cohortes para estudiantes jóvenes y adultos”, señaló.



“Estamos muy contentos con este nuevo camino. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante pero es un gran avance para nuestra localidad. Podremos disponer de mayores recursos para brindar mejores servicios a los vecinos. No solo se trata de recursos sino también de autonomía para la gestión. Los vecinos serán la prioridad de esta gestión, atendiendo la salud, la educación y los caminos de la producción", detalló.



Por su parte, la senadora Nancy Miranda, agradeció a la ministra Rosario Romero y a su equipo “por acompañarnos siempre y sobre todo en este acto” y remarcó: “Hay muchas cosas que se han hecho en esa zona, muchas obras que se terminaron y otras que están en proceso. Tenemos que ver las realidades que tenemos en nuestros lugares y ver lo que se ha hecho. Es la primera vez que un Gobernador deja tanto en un departamento tan chico como es el nuestro”.



Además, acompañaron los actos el secretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer, el subdirector de Juntas de Gobierno, Nicolás Wendler, consejeros y autoridades municipales.