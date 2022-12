El Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos celebró los 100 mil pacientes atendidos

En el acto, que se desarrolló este martes por la mañana, la vicegobernadora Laura Stratta destacó al CEMENER como "un espacio de referencia para la provincia y la región". Recordó el hito que significó para Entre Ríos los cinco primeros pacientes que se atendieron en junio de 2016 y la posterior firma del convenio de prestación de servicios no solo para los afiliados de la obra social de la provincia sino también para todas y todos los entrerrianos. “Lo que significa pensar en la salud integralmente pero también en la accesibilidad”, resaltó.



En otro tramo de su discurso celebró las decisiones políticas y el trabajo articulado, en red y en equipo. “Si algo nos dejó la pandemia es que nadie se salva solo. Con miradas integrales y con trabajo articulado las respuestas que podemos dar son más fuertes y más contundentes y así podemos atender las demandas de nuestra población”, agregó.

Seguidamente, hizo extensivo el saludo del gobernador Gustavo Bordet que no pudo asistir al acto por razones de agenda, “pero no queríamos dejar de estar presentes porque consideramos que la salud es una inversión, porque sabemos de la importancia de la vinculación con la universidad como espacio de capacitación y formación”, dijo Stratta.

En esta línea destacó la importancia de “contribuir y construir capital humano y que el conocimiento esté al servicio del desarrollo social y humano”, remarcó la vicegobernadora tras valorar “a quienes hicieron posible llegar hasta aquí”.

Y continuó: “Este centro de referencia es un hito en la salud pública y en la atención de calidad. Muchos entrerrianos y entrerrianos tenían que viajar a otros lugares para poder atenderse y algunos no lo podían hacer. Por eso, tener este espacio, que es un símbolo de referencia de la salud de calidad para la provincia y el país, es un motivo para celebrar pero sobre todo para seguir aportando al trabajo en equipo”, aseveró.

Luego destacó "el rol del municipio y la tarea de la obra social de las y los entrerrianos, que por tener ordenadas sus cuentas pudieron hacer una inversión enorme; como también el Gobierno de la Provincia que puso el terreno, y la Comisión Nacional de Energía Atómica que puso el equipamiento”.

Stratta, además, se refirió a la importancia de garantizar derechos. “Cuando hay un Estado que ordena sus cuentas, cuando podemos sostener y promover derechos, estamos haciendo las cosas bien”, dijo al tiempo que expresó: “Mi reconocimiento a quienes todos los días están trabajando, atendiendo y para que este lugar siga siendo un lugar de referencia y de excelencia”.

Y añadió: “Estamos aquí para seguir acompañando los desafíos que vienen pero sobre todo construyendo política y alternativa para tener una sociedad sana y que pueda acceder a los servicios de calidad que se merece”.

Antes de finalizar su alocución, la vicegobernadora citó a Ramón Carrillo. Dijo que hace casi 80 años ese gran sanitarista decía: “Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo […] La medicina no es solo un oficio, es una ciencia social, una ciencia política y una ciencia económica, y, finalmente, también es una forma de la cultura y la expresión más concreta del grado de adelanto de una Nación”.



Medicina de calidad

Por su parte, Adriana Serquis, científica argentina y presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) señaló la importancia del acceso a la medicina de calidad. “Y eso solo es posible con investigación, desarrollo y docencia de nuevos físicos, médicos y técnicos”, dijo tras destacar la participación con la Universidad, “el poder tener nuevas posibilidades de investigación hace que esto crezca, que se vaya desarrollando y cada vez podamos brindar mejores recursos no solo en la región sino que también en el resto de las provincias y otros países”.

En tanto, Jesuana Aizcorbe, presidenta del CEMENER se refirió a las funciones y servicios del instituto. Dijo que se dedican "al diagnóstico de tratamiento de cáncer como el Hospital de Día, Radioterapia, Diagnóstico por Imágenes, pero también se pueden atender otras patologías. Es por eso que estamos trabajando en ampliar los servicios, como clínica médica, nutrición y cuidados paliativos”, detalló.

Luego, Fernando Cañete, presidente del Directorio Obrero del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), habló del trabajo conjunto. “La obra social fue propulsora, conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía Atómica y con el Gobierno de la Provincia, que llevamos adelante todas las negociaciones, que hicimos un sacrificio enorme con los recursos de los afiliados para hacer la inversión de la obra civil”, indicó tras añadir: “Que hoy estemos acá celebrando los 100 mil paciente, nos lleva de orgullo”.





Presencias

También participaron del acto, Julio Rodríguez Signes, vocal del CEMENER, Gustavo Santa Cruz, gerente de Área de Medicina Nuclear y Radioterapia; Daniel Bianchi, gerente General; Diego Campana, decano de Ingeniería UNER; Nicolás Larragueta y Federico Bregains Físicos responsables de Radioterapia; Guillermina Barrera responsable médica del proyecto del Centro de la Mujer, entre otros.





¿Qué es el CEMENER?

La Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER) es una Institución de prestigio, tanto en el país como en la región, por la excelencia y experiencia de su equipo de recursos humanos multidisciplinarios. Se dedica principalmente al diagnóstico, tratamiento y la asistencia profesional en la investigación de enfermedades oncológicas, cardíacas, neurológicas.

Además propicia la capacitación permanente de científicos y técnicos, la investigación, el desarrollo, la innovación y el crecimiento permanente bajo estrictas normas de calidad y de seguridad internacionales, fomentando el avance y la difusión del conocimiento.

Desde su origen, el CEMENER es una entidad de bien público, sin fines de lucro, ocupada en ofrecer con sensibilidad social, calidez y calidad humana genuina, brinda atención tanto a los pacientes de obras sociales, medicina prepaga, como a los de escasos recursos económicos. Procurando dar a cada paciente una atención profesional dinámica y eficiente, con el compromiso de mejorar su calidad de vida.

Sus prioridades son curar y capacitar con calidad, calidez y contención; contribuyendo a la equidad del sistema de salud argentino y al desarrollo del RRHH especializado. (Prensa Vicegobernación)