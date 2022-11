"No es bueno para la democracia que los jueces decidan sobre las políticas económicas" El discurso de Cristina Kirchner en La Plata por el Día de la Militancia

Cristina Fernández de Kirchner en el acto de hoy en La Plata: "El 1º de septiembre se quebró el pacto democrático", dijo la vicepresidente al principio de su discurso, en relación al atentado que sufrió en la puerta de su casa, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces a 15 centímetros de su cara. Una multitud de militantes se acercó al Estadio Diego Armando Maradona para la convocatoria que tiene como lema "La Fuerza de la Esperanza" y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como única oradora en La Plata. Clamor de los militantes para que sea candidata en 2023 y un fuerte operativo de seguridad.

"Me voy muy contenta. Creo que tenemos una futura presidenta", aseguró Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una vez que terminó el acto de Cristina Kirchner en La Plata.

"DONDE NO HAY JUECES PUESTOS A DEDO, EL SISTEMA FUNCIONA"

La vicepresidenta Cristina Fernández indicó que "donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos el sistema funciona", y señaló que "no es bueno para el pueblo" que sean los magistrados los que "deciden sobre las políticas económicas del país".



"Hoy esta inflación que tenemos de 6,3 en el país, en el desagregado se ve que que las telecomunicaciones son de 12 puntos, el doble, y es porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea servicio publico no se debe aplicar", reseñó la exmandataria.