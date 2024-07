LA ACTUACION DE LOS FEDERALENSES EN MUNDIAL DE TCHOUKBALL

Estos son los representantes de Federal, con destacada actuación, sobre todo en este deporte tan nuevo, pero con tanta aceptación en nuestro medio por la acción del Club Ferrocarril del Estado

Equipo Mayores Masculino Argentina A -.

Pereyra Pablo Alejandro -. Gauna Fernando Mario Ángel

Equipo Mayores Masculino Argentina B -.

Díaz Emanuel Nicolás -. Aguirre Julián -. Borche Alejandro -. Abel Diego Alejandro

Equipo Mayores Femenino Argentina A -. Vega Jesica Anahí -. Pérez Avril -. González Gisela María Luján

Equipo Mayores Femenino Argentina B -. Müller Mercedes Analía -. Gallegos Natalia Marianela

Selección Argentina Sub 18 -.

Sanchez Rocío Agustina -. Mohr Müller Lautaro Thomás -. López Axel Braian Uriel -. Mutti Juan Ignacio -. Ruiz Maria Angelina -. Abel Diego Alejandro -. Molares Ludmila Estefanía Coach: Vega Jesica Anahí y Díaz Agustín Edgardo José

Nos acompañaron, se hicieron cargo de delegaciones y ayudaron en todo momento: -. Muracioli Ivon -. Figun Javier Agustín

POSICIONES LOGRADAS Sub 13 segundo puesto Sub 15 primer puesto Sub 18 segundo puesto Mayores femenino segundo puesto Mayores masculino tercer puesto M40 femenino segundo puesto M40 masculino tercer puesto