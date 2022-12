Bordet presentó la Supercopa Entre Ríos: participarán 70 equipos de fútbol y habrá premios por siete millones de pesos

Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira y por el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, Bordet resaltó que la realización de la Supercopa Entre Ríos es un anhelo, y que dinamizará “el accionar de todos los clubes entrerrianos”, ya que “iguala y permite que, tanto los clubes de los barrios, como los de las pequeñas y grandes ciudades, tengan una participación plena”.



“Es una gran oportunidad para que muchos jugadores y clubes puedan mostrarse. Lo más lindo que tiene el fútbol es el poder competir y formar valores”, afirmó el mandatario en la ceremonia que se realizó este viernes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).



El gobierno provincial entregó un aporte de 10 millones de pesos a la Federación para gastos que demande la organización del torneo en el que participarán 60 equipos en la fase clasificatoria. La final será en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica.



“Es un campeonato que dará posibilidades a todos, que integrará a toda la provincia, y en el que estarán representadas las ligas, las ciudades y los pueblos. Esto hace que sea una gran oportunidad para muchos jugadores y para la dirigencia deportiva. Fortalecerá la Federación Entrerriana de Fútbol, que es lo que posibilitará, después, tener mejores resultados”, afirmó el mandatario.



“Los resultados deportivos no llegan por suerte, por el azar, ni por la casualidad, llegan por el trabajo que ustedes hacen en cada institución que representan”, afirmó Bordet en diálogo con las y los dirigentes de toda la provincia, y agregó: entonces, cómo no vamos a apoyar la Supercopa, si es una dinámica social que fortalece las instituciones deportivas y le brinda posibilidades a cientos de jugadores”. Además valoró que la Federación Entrerriana de Fútbol en sus distintos niveles y ciudades permite la participación de 50.000 personas. "Es una gran responsabilidad poder llevar adelante un torneo de esta naturaleza y lo vivimos muy contentos, con mucha pasión", remarcó.



El lugar del deporte en el desarrollo de los pueblos

Durante su discurso Bordet también destacó el rol de los clubes deportivos en el desarrollo y la integración de los pueblos de la provincia: “cada vez que voy a una ciudad, una comuna o junta de gobierno, siempre hay un club, y un pedido para poder mejorar las instituciones. Lo tomamos con muchísimo gusto porque detrás de un club hay un barrio, una familia, chicos, chicas, una movilización social muy importante”.



En ese marco, recordó que en el barrio donde él vivía hay tres clubes de fútbol. "Sirvieron para contener a muchas generaciones de chicos y también formar buenos jugadores que han competido después en distintos niveles. Es algo a lo que nos tiene acostumbrados Entre Ríos: en las categorías del fútbol argentino y también internacional, hay jugadores entrerrianos que nos representan muy bien. Esto no es fruto de la casualidad, es fruto de dirigentes que forman en los clubes a los jugadores que los apoyan y que después pueden llegar a esta instancia", sostuvo.



Para finalizar, Bordet les volvió a afirmar a los presentes: “cuenten con todo el apoyo de la provincia. Seguiremos trabajando no sólo con este torneo, sino también con todas las instituciones para poder lograr el desarrollo del fútbol y del deporte entrerriano”.



“El torneo de mayor jerarquía”

Por su parte, el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, destacó que "es una alegría enorme para nuestro gobierno poner en marcha esta Supercopa”. Adelantó que el objetivo es “consolidarla como el torneo que el de mayor jerarquía que haya conocido el fútbol de la provincia de Entre Ríos”, y recordó que “hemos trabajado y soñado esto durante muchos años”.



"Este logró es compartido”, sostuvo Gómez. “Para la Federación sé muy bien lo que significa concretar esto después de tantos años de soñarlo; para nosotros significa poder llevar adelante el desafío que teníamos: materializar un torneo de la mayor jerarquía posible en la provincia, con nuestros clubes, como es la copa Argentina, como ya lo había ido consolidando la provincia de Santa Fe”, explicó.



En ese marco, Gómez destacó la presencia del vicepresidente de la Federación Santafesina de Fútbol, “con quién le venimos hablando para que el campeón de este torneo pueda sintetizar el campeón regional con el ganador de la Copa Santa Fe”, reveló y afirmó: “seguramente lo vamos a concretar una vez finalizada está Supercopa, y esperamos a los cordobeses para hacer también el de la final del torneo Región Centro de fútbol".



Sueño

A su turno, el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casís, recordó que cuando asumieron “el compromiso de manejar los destinos de la Federación”, en el año 2020, “soñábamos con tener una copa muy parecida a la Copa Santa Fe o a la Copa Argentina. Lamentablemente vino la pandemia y tuvimos que parar durante un tiempo. Pero seguimos trabajando con ese sueño”.



Contó que le trasladaron la idea a “José Gómez (secretario de Deportes de la provincia) que siempre nos decía que el gobernador Bordet iba a estar predispuesto para darnos la ayuda económica que necesitábamos para poder impulsar la copa”.



Precisó que el torneo “está armado con 60 equipos que van a jugar una primera fase clasificatoria, más otros 15 invitados que entrarán en la segunda fase, a partir de febrero”.



Por último, ratificaron que el equipo campeón que recibirá 1.200.000 pesos de premio, junto con la Supercopa, y que habrá un total de siete millones de pesos en concepto de premios para los equipos participantes.