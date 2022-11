Se entregaron viviendas en Federal y se licitaron nuevas para Sauce de Luna

Participaron de la actividad la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el titular del IAPV, Marcelo Bisgoni; el intendente de Federal Gerardo Chapino; la senadora provincial, Nancy Miranda, vecinos y otras autoridades municipales.



Tras el descubrimiento de la placa recordatoria, se hizo la entrega de las llaves. Asimismo, se anunció que el gobierno provincial, a través del IAPV, licitará la construcción de 30 nuevas viviendas en Sauce de Luna. Las casas se ejecutarán con financiamiento del programa nacional Casa Propia-Construir Futuro.



Seguidamente, se trasladaron hasta las instalaciones del Club Social y Deportivo Talleres donde entregó un aporte para la realización de la tradicional Fiesta Provincial del Cuchillero, una celebración que reivindica a los hacedores de cuchillos como parte de la tradición entrerriana y que financia la actividad de la institución deportiva. Allí saludó a las autoridades del club y a niñas y niños deportistas.



Posteriormente en el Salón Cultural del municipio se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación de 30 nuevas viviendas en la ciudad de Sauce de Luna. Las casas serán ejecutadas por el IAPV con financiamiento del programa nacional Casa Propia-Construir Futuro.



En la oportunidad se entregaron aportes por 7,5 millones de pesos a los municipios de Federal (para comprar una balanza para pesar animales de pequeños productores) y de Conscripto Bernardi. Igualmente se entregaron aportes para entidades intermedias, clubes deportivos, del programa Incentivar Joven, y también microcréditos a emprendedores de la Economía Social



Stratta, destacó las acciones que se realizan en el departamento Federal, que están vinculadas a “la decisión política de hacer y transformar la provincia”. En ese sentido, subrayó la importancia de “garantizar el derecho a la vivienda porque es central y neurálgico, y este gobierno provincial lo hizo de la mano del IAPV, que con un programa propio ha financiado viviendas a lo largo y ancho de la provincia, pero que también gestiona en articulación con Nación otras tantas viviendas que son parte de las que se van a realizar en Sauce de Luna”. Y agregó: “Comparto la alegría y la emoción de las familias a quienes les entregamos las casas, y nos pone por delante la enorme tarea de seguir invirtiendo en el techo propio”.



Luego, la vicegobernadora habló de salud y educación, “son temas centrales en nuestra agenda de gobierno”. Y continuó: “El gobernador Gustavo Bordet siempre dice que la educación es la obra más importante de la provincia de Entre Ríos. Y a esto lo vemos en cada rincón de la provincia con obras de infraestructura educativa”.



En su discurso, mencionó la entrega de aportes a instituciones y entidades deportivas, “que cumplen una función social muy importante, a jóvenes emprendedores para que puedan cumplir sus sueños y a productores locales de la economía social”. Otros aportes recibieron el municipio de Federal y de Conscripto Bernardi.



La vicegobernadora señaló: “Entre Ríos tiene un gobernador que escucha, se compromete y cumple con la palabra empeñada, y hoy aquí estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Y para quienes creemos que la política repara y transforma, la política es la única manera que tenemos de transformar la realidad, cumplir con la palabra es construir confianza con la gente”, aseveró al tiempo que indicó: “No hay manera de trabajar que no sea en articulación”. “Vamos a seguir gestionando, haciendo y transformando, pero sobre todo para seguir construyendo, entre todas y todos, una Entre Ríos un poco mejor cada día”, concluyó.



Luego, la ministra Romero expresó: “Es un gusto acompañar al intendente y autoridades locales a la entrega de viviendas construidas con el apoyo del IAPV en una zona de la ciudad que está creciendo, que ya tiene otras casas inauguradas anteriormente, en una cosa que es tan importante como el derecho a la vivienda que está reconocido por la Constitución Provincial como uno de los derechos fundamentales de las familias entrerrianas”.



Compromiso con la palabra

En tanto, la senadora Miranda destacó la entrega de viviendas y aportes que se concretaron este jueves y mencionó que el próximo 6 de diciembre se abrirá la licitación de la Escuela N° 9. “Es una alegría porque es la primera vez que en Federal hay tantas escuelas en ejecución en simultáneo, como la Escuela 13, la 11 y la 60”, precisó la legisladora provincial tras enumerar otras obras públicas que se están construyendo en el departamento que ella representa.



“Los habitantes de Federal pueden decir cuándo se trajo tanta cantidad de obras”, dijo en otro tramo de su discurso valorando la presencia del Estado. “El gobernador Gustavo Bordet nos ha dado respuestas a un departamento que es chico comparado con otros, antes las obras salían según la cantidad de habitantes, hoy Federal existe, y no son solo palabras. Nuestro gobernador ha venido varias veces y cuando se ha comprometido, ha cumplido”, aseguró Miranda.



Por su parte, el presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino habló del trabajo en conjunto entre la provincia, a través del IAPV, para poder proyectar nuevas viviendas. “La verdad que estamos re contentos por todo esto, brindar una respuesta, un techo y ver la expresión de felicidad que tenían cada una de esas familias. Este esfuerzo de la provincia en brindar este techo para las viviendas para las personas que lo necesitan es realmente un objetivo cumplido”, dijo el jefe comunal destacando la respuesta del gobierno entrerriano.



Habló luego de la entrega de aportes a instituciones y entidades deportivas. “Este también habla del apoyo del Estado”, expresó tras mencionar el acompañamiento a la Fiesta del Cuchillero, en su 8va edición. Recordó que Federal “es la capital provincial de la cuchillería artesanal en donde miles de personas trabajan directamente o indirectamente de la producción y elaboración no solo de cuchillos sino también de otros productos que hacen a la artesanía de nuestra región que son proyectados hacia el país y otros países”, subrayó al tiempo que agradeció al gobernador por las respuestas a las demandas de su localidad.



Luego, el intendente de Sauce de Luna, Pedro Pablo Soreira manifestó: “Para nosotros, que tenemos una demanda bastante grande en lo habitacional, es algo muy importante poder conseguir 30 viviendas” y resaltó en ese sentido el cumplimiento “del compromiso del gobernador Gustavo Bordet”, además de agradecer al IAPV.



El presidente municipal explicó: “Lamentablemente no tenemos más terrenos, pero estamos en tratativas de poder conseguirlo y seguir trabajando no solo con el IAPV. Quiero agradecer también los aportes y la ayuda de los demás entes del gobierno provincial”, expresó.



Y continuó: “Creo que de esta manera, más allá de las diferencias que podemos llegar a tener, esto es trabajar en conjunto, independientemente de la ideología política. Eso es lo que habla bien de un gobierno y especialmente quiero hacer un reconocimiento al gobernador que las veces que he tenido que ir a golpear puertas, siempre me atendió”, indicó.