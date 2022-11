Cristina Kirchner recusará a la jueza Capuchetti en la causa por el atentado en Recoleta

Esta mañana la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que sus abogados iniciarán las acciones legales necesarias y recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la causa que investiga su intento de asesinato.



La vicepresidenta lo dio a conocer esta mañana a través de sus redes sociales, con un video de tres minutos en el que detalla la decisión de recusar a la jueza.



El comunicado consiste en un video de tres minutos en el que repasa el atentado llevado a cabo el 1° de septiembre de este año al frente de su casa ubicada en Recoleta: "El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía".



Uno de los reproches más grandes por parte de la vicepresidenta hacia la jueza Capuchetti es no haber indagado la relación política entre los atacantes y el diputado del PRO Gerardo Milman: "Milman todavía no fue citado a declarar en la causa".



El video toma como eje principal a un testigo de la causa, el cual declaró haber escuchado al diputado Milman decirles a otras dos mujeres -sus asesoras- "cuando la maten yo voy a estar camino a la costa", dos días antes del intento de asesinato contra la vicepresidenta. "Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo", señala la narradora.



"¿Quién es Gerardo Milman? Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, manejó el área de Inteligencia, integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido", advierte el video, publicó Ámbito.



• Las declaraciones de las asesoras de Milman y el accionar de Capuchetti



Como el video de Cristina Fernández explica, las asesoras del diputado Milman negaron inicialmente el encuentro realizado en el bar Casablanca, ubicado en las cercanías del Congreso Nacional. Después de conocidas las imágenes, las mujeres modificaron su postura y admitieron el encuentro.



Todas las críticas desde la vicepresidenta apuntan a la jueza por su accionar en la relación de Milman con el atentado: "Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento, mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando".



"Cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta", concluyó el video. (APFDigital)