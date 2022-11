Patronato campeón de la Copa Argentina - Venció a Talleres de Córdoba

Patronato celebró la victoria más importante de su centenaria historia. El Rojinegro se consagró campeón de la Copa Argentina 2022. Derrotó 1 a 0 a Talleres de Córdoba en la final disputada en el estadio Malvinas Argentina, en Mendoza. Tiago Banega, uno de los entrerrianos que integra el plantel de barrio Villa Sarmiento, anotó el único tanto a los 77 minutos. El Santo se ganó el derecho de formar parte de la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Además protagonizará la Supercopa Argentina, certamen que se disputará en Abu Dhabi.



El conjunto Tallarín elaboró la primera situación de riesgo del encuentro. El reloj marcó 3 minutos cuando Rodrigo Garro, desde el punto penal dejó a Valoyes con el arco de frente. El colombiano ensayó un remate que finalizó arriba del horizontal. Segundos después la T volvió a ser profundo con una nueva intervención de Garro, quien envió el centro que Michael Santos no llegó a conectar.



Patronato intentó adelantarse en el campo de juego. Con su filosofía de juego buscó acercarse al arco defendido por Alan Aguerre. No obstante, el elenco de La Docta gozó de mayor claridad para manejar el balón. Y por intermedio de Garro volvió a golpear las puertas del área entrerriana. En una jugada elaborada Garro abrió el juego hacia el centro. En ese sector Gonzalo Álvez sacó la bomba que desactivó Facundo Altamirano.



Al elenco dirigido por Sava le costó contrarrestar los avances cordobeses. La redonda transitó por toda el área entrerriana luego de una mediavuelta de Santos. Al instante Diego Valoyes ganó en velocidad por la banda derecha. En el camino se interpuso la figura de Altamirano, para cerrar las puertas de la valla, publicó UNO.



Patronato le costó hacer pie en la zona media. Sufrió la amonestación de dos de sus piezas (Leys y Acevedo). No obstante, logró neutralizar los avances cordobeses. Y capitalizando un error defensivo de la T ubicó la redonda en campo adversario a través de un remate de Acevedo que Alan Aguerre despejó con los puños.



A partir de ahí el juego fue más equilibrado. No obstante, Talleres fue más peligrosos a través de pinceladas de Garro y la velocidad de Valores. Se acercó con peligro, pero le faltó precisión en la definición de las ofensivas. Patronato, con más ganas que buen juego, logró sostener el cero en su arco para ir al descanso en tablas.



En el reinicio Sava movió el banco por segunda vez. Buscando potencia en el ataque ordenó el ingreso de Axel Rodríguez por Jonathan Herrera. Al minuto Patronato logró ser profundo a través de una escalada de Franco Lozano, quien obligó el cierre desesperado de Rafael Pérez.



A pesar de ese avance Talleres fue peligroso de contragolpe. El uruguayo Michael Santos provocó dos infracciones que derivaron en amonestaciones de la dupla central entrerriana. En una de esas acciones la T envió un preciso centro que Díaz conectó en el área entrerriana, pero le faltó precisión en la resolución de la jugada.



La acumulación de tarjetas amarillas impulsó a Sava a realizar nuevas modificaciones. Adentro Giani y Estigarribia para oxigenar el 11, afuera Medina y Ojeda. Y en su primera intervención el exmediocampista ofensivo de Newell´s sacó a correr a Acevedo. Pérez se interpuso en el camino para enviar la acción al tiro de esquina.



Dos encuentros entre Castro y Estigarribia elevó la ilusión entrerriana. En la primera acción el atacante atacó un centro enviado por el volante, pero no pudo entrarle de lleno al balón. El Chelo buscó revancha al conectar un preciso pase entre los centrales cordobeses. Una sólida respuesta de Alan Aguerre evitó la apertura del marcador.



Patronato se acomodó en el campo de juego. Y con el corazón en el alma festejó. Tiago Banega peleó al balón generando la acción que desencadenó en la apertura del marcador en la región de cuyo.



En ventajas, Sava ordenó el operativo resistencia. Armó línea de cinco defensores con el ingreso de Leonel Mosevich por Jonás Acevedo. Talleres avanzó en busca del empate. Amenazó con apagar la fiesta Rojinegra a través de un tiro libre ejecutado por Esquivel. Altamirano, en un tiempo, cerró las puertas de la valla. Aseguró la coronación de Patronato.



· Formaciones



Talleres de Córdoba: Alan Aguerre; Gastón Benavídez (84' Pizzini), Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Alan Franco (64' Esquivel) y Rodrigo Villagra, Diego Valores, Rodrigo Garro (79' Godoy) y Gonzalo Álvez (64' Ortegoza); Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.



Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda (55' Guasone), Carlos Quintana, y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo (85' Mosevich), Franco Leys (29' Banega), Nicolás Castro y Sebastián Medina (55' Giani); Jonathan Herrera (46' Rodríguez) y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.



Gol: 77' Banega



Amonestados: Leys, Acevedo, Quintana, Ojeda, Medina, Guasone, Kruspzky (P)



Árbitro: Fernando Rapallini.



Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza. (APFDigital)