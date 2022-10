Referentes de salud del noreste provincial se reunieron para unificar criterios de trabajo

Este miércoles se desarrolló una nueva reunión del ciclo de Encuentros presenciales de salud pública convocados desde el nivel central del Ministerio de Salud. Se trata de instancias que promueven un ámbito presencial de interacción entre los responsables y actores institucionales, autoridades de los hospitales y de los centros de salud urbanos presentes en las cuatro regiones sanitarias de la provincia.



En esta oportunidad, fueron convocados referentes de la región sanitaria II (departamentos Concordia, Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Villaguay), quienes compartieron la jornada de trabajo en el auditorio del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.



Allí, los actores locales y los funcionarios del nivel central del Ministerio de Salud, analizaron y evaluaron los diferentes indicadores sanitarios priorizados de Entre Ríos. Además, se revisaron colectivamente los procesos de trabajo (tanto de gestión como de atención) en las instituciones asistenciales, con el objetivo de pensar y comprometerse en cómo mejorarlos, bajo la premisa de poder garantizar el derecho a la salud y a la atención oportuna y de calidad al conjunto de la población provincial.



Párrafo aparte, cabe mencionar que durante la apertura se recordó con admiración y afecto el aporte irremplazable del doctor Carlos Bantar a la Salud Pública y al quehacer sanitario provincial, lo que generó una reacción inmediata de aplausos cerrados por parte de todos los presentes.



Tras el encuentro, el secretario Políticas Públicas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, señaló: “Tenemos como norte la salud del pueblo, de la gente, esa es la razón de ser del sector. Tratamos de encauzar hacia ahí nuestras acciones, pero en el medio hay una multiplicidad de cuestiones que nos atraviesan a todos los que participamos del sector, a las que tenemos que buscarles la vuelta entre todos para ver cómo atravesar este escenario de crisis, generar mejores condiciones y reducir las inequidades”.



Zanuttini agregó: “Nos damos cuenta de que los espacios virtuales están bien para comunicar algunas cuestiones y pueden ser más efectivos para trabajar algún abordaje clínico particular; pero si queremos intercambiar acerca de lo que estamos atravesando como trabajadores de salud, que es mucho más complejo, no se puede hacer sólo de manera virtual. Por eso queremos agradecerles a todos los asistentes, por sus perspectivas y el intercambio generado, y a nosotros nos queda como premisa básica de trabajo el poder retomar este espacio presencial en poco tiempo”, completó.



Asimismo, a efectos de presentar los datos y aclarar las inquietudes específicas que surgieran en cada área, desde el nivel central también asistieron el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; la directora general del Primer Nivel de Atención, Daniela Waldner; la directora de Planificación del Primer Nivel de Atención, María Eva Famín; la directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López; la directora de Salud Mental en Atención Primaria de la Salud, Agostina Pisacco Cal; la directora de Ciencia y Tecnología, Emiliana Olguín; el Jefe de División Licencias y Asistencias, Ricardo Escobar; la coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial del Programa Federal Incluir Salud, Gabriela Ponce; la jefa del área de Vigilancia Epidemiológica, Mónica Ilardo; el responsable del Área de Cobertura Prestacional del Programa Sumar, Dante Enrique; y la licenciada Nadia Ciarroca por el Departamento Enfermería.



Se prevé completar el ciclo de encuentros presenciales el miércoles 9 de noviembre, en la instancia de trabajo que convocará a los responsables de la región sanitaria I (departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá). Cabe recordar que días atrás, en Concepción del Uruguay, se celebró la reunión con las autoridades de las regiones sanitarias III (departamentos Uruguay, Colón y Tala) y IV (Departamentos Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy).



Impresiones



El jefe del servicio de Cardiología y Director Adjunto del hospital Masvernat de Concordia, Ezequiel Schnyder, calificó el encuentro como “positivo por la temática que involucra, y también porque siempre es enriquecedor trabajar en redes, conjuntamente, entre los efectores de salud de nuestra región sanitaria”. Tras lo cual precisó: “Buscar el encuentro entre distintos efectores, utilizar marcadores fidedignos para tomar conductas y realizar acciones concretas, poder medirlas, todas estas son temáticas de suma importancia, y sabemos que es un camino que hay que transitar para estimular el registro de los datos a nivel de recursos humanos y mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para que todo esto tenga una fluidez y un mejor accionar en cada uno de los centros”.



Por su parte, el coordinador departamental de salud de Feliciano, Mauro Ávalos, indicó: “Son reuniones que nos permiten encontrarnos, vernos cara a cara, donde se genera esta cuestión afectiva que permite la presencialidad. Se trata de encuentros donde podemos analizarnos hacia adentro y ver cómo estamos parados; por ejemplo: hoy se expusieron y analizaron algunos indicadores que nos permiten pensar y repensar las acciones que estamos llevando a cabo en el territorio”.



Ávalos culminó: “Celebro que se realicen estos encuentros, que son altamente positivos, también entendiendo que nosotros, desde el lugar en el que estamos, debemos poder replicar estas acciones con el personal que tenemos a cargo”.



En tanto que la directora del hospital J.J. de Urquiza de Federal, Daniela Silva, indicó que “esta gestión tiene una postura de acompañarnos continuamente, siempre nos están ayudando y me siento respaldada por el Ministerio y todo el equipo de gestión, que siempre le ha respondido a nuestro hospital con equipamiento, con medicación”.



Silva precisó que existen necesidades “que se ponen de manifiesto al atender a un usuario, que tienen que ser tema para próximas reuniones: ver cómo estamos atendiendo, en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar; ver la posibilidad de atraer al personal médico o enfermero al ámbito público, del que se están yendo; así que esta es una forma de ver la problemática real que estamos teniendo, para ver cómo apuntalamos el sistema público”, explicó.