Se cumple un año de la sanción de la Ley de Enfermería y cuestionan que todavía no se haya reglamentado

La nota fue enviada este viernes por el gremio, está dirigida a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y le solicitan que “habilite un ámbito de negociación para avanzar en la reglamentación de los artículos 11º, 61º y 63º de la Ley 10.930 (Ley de Enfermería.



El primero de los artículos da cuenta de los diferentes niveles del escalafón, el segundo se refiere a la reubicación de agentes y el 63º establece que “la aplicación de la ley no significará disminución de las remuneraciones que por cualquier concepto perciban los trabajadores comprendidos en este régimen. Se establecerá la asignación inicial correspondiente a cada tramo y categoría en la reglamentación”.



“Como es de su conocimiento, la Comisión Asesora creada por esta ley realiza desde diciembre del año pasado reuniones en las que se debaten distintos aspectos de la reglamentación de la carrera de enfermería pero, sin embargo, el punto que UPCN consideró prioritario desde el inicio no tiene ninguna definición hasta el momento: se trata del nuevo escalafón, con las remuneraciones por categorías y tramos”, se indica en la misiva.



Según el gremio, “la Comisión Asesora no tuvo intervención en estos artículos. Existe una propuesta del Ministerio de Salud, realizada por el área de Liquidaciones, que no fue discutida con la comisión asesora, y sobre la cual no contamos aún con precisiones para trasladar la información a los trabajadores y trabajadoras del sector”.



“Acerca de esta propuesta, desconocemos si el gobierno la cree viable o deberá ser reconsiderada conforme las posibilidades presupuestarias, ya que en el expediente la única participación del Ministerio de Economía fue verificar que los cálculos y la proyección realizada por el Ministerio de Salud sea correcta, sin decir si está o no de acuerdo”, afirman en la nota enviada a la funcionaria.



“Ante la incertidumbre y la demora en concretar la implementación del nuevo escalafón, habiendo transcurrido un año desde la sanción de la ley, y entendiendo que la cuestión salarial corresponde ser debatida con las organizaciones gremiales por tratarse de un tema estrictamente laboral y no solo técnico (como concursos, capacitación, ingreso, promoción, entre otros), solicitamos que se aplique el artículo 59º de la Ley 10.930 (que determina que en todas las cuestiones no reguladas, se aplicará supletoriamente la Ley 9755 -Ley Marco de Regulación del Empleo Público-) y se convoque a negociación colectiva para llegar a una conclusión o acuerdo que destrabe esta situación”. (APFDigital)